Rodrigo Paz García es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

Rodrigo Paz García ha hecho historia al convertirse en el nuevo presidente de Bolivia, poniendo fin a 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Con un 54.53%, el representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) venció a Jorge "Tuto" Quiroga, quien obtuvo un 45.47% en las urnas y no podrá liderar la reforma boliviana durante los próximos cinco años junto a Alianza Libre.

Según una entrevista reciente del diario La República a expertos bolivianos, Paz García cuenta con una amplia trayectoria política que podría jugar a su favor durante su mandato. Ha ejercido como diputado, alcalde y senador, cargos que, junto a sus más de 20 años de experiencia en la política nacional, consolidan su perfil como un líder con conocimiento del aparato estatal.

Rodrigo Paz García: el nuevo rostro de la presidencia en Bolivia

Rodrigo Paz Pereira, nuevo presidente de Bolivia, nació hace 58 años en Santiago de Compostela, España, tras el exilio de su padre y expresidente boliviano Jaime Paz Zamora. Cuenta con formación en Economía y Relaciones Internacionales, estudios que cursó en Washington, Estados Unidos. Su incursión en la política boliviana comenzó en 2002, cuando fue elegido diputado por el departamento de Tarija.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos cargos a nivel local y nacional: fue concejal y posteriormente alcalde de la ciudad de Tarija entre 2010 y 2020. En los últimos cinco años se desempeñó como senador por la alianza Comunidad Ciudadana, liderada por el expresidente Carlos Mesa. Su ascenso a la presidencia marca un nuevo capítulo en la política boliviana, tras dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo.