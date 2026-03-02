José María Balcázar: exalumna consiguió contrato por S/16.000 luego de visitarlo cuando era congresista

Exalumna de Balcázar también trabajó en la Comisión para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Foto: Composición/LR

Exalumna de Balcázar también trabajó en la Comisión para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Foto: Composición/LR

La exalumna del ahora presidente José María Balcázar, Carla Bustíos Arteaga, consiguió un contrato con el Estado por S/16.000, luego de visitarlo cuando se desempeñaba como congresista en agosto del 2021, según reveló el dominical Panorama.

De acuerdo con el reportaje periodístico, Bustíos se reunió con Balcázar el 19 de agosto de ese año, entre las 12:06 y 12:38 de la tarde en el tercer piso del edificio Roberto Ramírez del Villar. Un día antes, la exalumna pagó e inscribió en el Registro Nacional de Proveedores y, 24 horas después de su visita, obtuvo una orden de servicio en el Programa Nacional de Saneamiento Rural.

La exalumna del jefe de Estado fue contratada con la finalidad de realizar labores administrativas legales. Sin embargo, precisó el dominical, Bustíos en ese momento contaba únicamente con el grado académico de bachiller.

Balcázar se desempeñaba como miembro del jurado de sustentación y asesor de tesis en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Una de las alumnas a las que asesoró el jefe de Estado en ese entonces fue Bustíos.

Al ser consultada sobre los hechos, Bustíos señaló que se tendría que preguntar cómo fue el proceso de selección que derivó en su contratación. "Son concursos, o sea, una convocatoria casi como que pública, que postulas con otros postores, pero no tiene nada que ver", respondió visiblemente nerviosa.

En esa misma línea, Bustíos sostuvo que Balcázar no tuvo nada que ver con su contratación.

Por otro lado, la abogada especialista en contratos públicos, Cecilia Ruíz, afirmó que "nadie tiene tanta suerte" de obtener el Registro Nacional de Proveedores el mismo día en que fue contratada. "No suele ser así. Evidentemente, estamos ante indicios razonables por encontrar fechas muy peculiares. Acá vamos a encontrar muchos detalles", explicó.

Su paso por el Congreso

Panorama reveló que el 5 de octubre del 2021, Bustíos ingresó al despacho del congresista Balcázar a las 10:03 de la mañana. Sin embargo, el registro de visitas del Parlamento no consignó la hora de salida de la exalumna.

Bustiós trabajó desde octubre de ese año hasta abril del 2022 en la Comisión para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que era presidida por el mismo Balcázar. Por ese trabajo, la joven gabana un sueldo por más de S/5.000

"Lo que yo sé es que yo ya estaba acá en Lima, me fui a visitarlo, a saludarlo; de hecho, trabajó en su equipo con otros chicos que ya conocía. Luego de eso, él me convocó para participar en la comisión, terminó el tema de la comisión y ya luego no he tenido más trato con el doctor", dijo.

"Terminé la vinculación laboral con el doctor; no tenía trato directo con él. Si bien él la presidía, estaba en un lugar distinto al de su despacho", acotó cuando fue consultada por sus otras contrataciones con el Estado.