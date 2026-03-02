HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Tribunal Constitucional PROCRIMEN y estado de emergencia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

José María Balcázar: exalumna consiguió contrato por S/16.000 luego de visitarlo cuando era congresista

La exalumna Carla Bustíos también trabajó en la comisión que lideraba Balcázar para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

Exalumna de Balcázar también trabajó en la Comisión para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Foto: Composición/LR
Exalumna de Balcázar también trabajó en la Comisión para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Foto: Composición/LR

La exalumna del ahora presidente José María Balcázar, Carla Bustíos Arteaga, consiguió un contrato con el Estado por S/16.000, luego de visitarlo cuando se desempeñaba como congresista en agosto del 2021, según reveló el dominical Panorama.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el reportaje periodístico, Bustíos se reunió con Balcázar el 19 de agosto de ese año, entre las 12:06 y 12:38 de la tarde en el tercer piso del edificio Roberto Ramírez del Villar. Un día antes, la exalumna pagó e inscribió en el Registro Nacional de Proveedores y, 24 horas después de su visita, obtuvo una orden de servicio en el Programa Nacional de Saneamiento Rural.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Presidente José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático y benefició a su propio hijo

lr.pe

La exalumna del jefe de Estado fue contratada con la finalidad de realizar labores administrativas legales. Sin embargo, precisó el dominical, Bustíos en ese momento contaba únicamente con el grado académico de bachiller.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Balcázar se desempeñaba como miembro del jurado de sustentación y asesor de tesis en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Una de las alumnas a las que asesoró el jefe de Estado en ese entonces fue Bustíos.

Al ser consultada sobre los hechos, Bustíos señaló que se tendría que preguntar cómo fue el proceso de selección que derivó en su contratación. "Son concursos, o sea, una convocatoria casi como que pública, que postulas con otros postores, pero no tiene nada que ver", respondió visiblemente nerviosa.

En esa misma línea, Bustíos sostuvo que Balcázar no tuvo nada que ver con su contratación.

Por otro lado, la abogada especialista en contratos públicos, Cecilia Ruíz, afirmó que "nadie tiene tanta suerte" de obtener el Registro Nacional de Proveedores el mismo día en que fue contratada. "No suele ser así. Evidentemente, estamos ante indicios razonables por encontrar fechas muy peculiares. Acá vamos a encontrar muchos detalles", explicó.

Su paso por el Congreso

Panorama reveló que el 5 de octubre del 2021, Bustíos ingresó al despacho del congresista Balcázar a las 10:03 de la mañana. Sin embargo, el registro de visitas del Parlamento no consignó la hora de salida de la exalumna.

Bustiós trabajó desde octubre de ese año hasta abril del 2022 en la Comisión para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que era presidida por el mismo Balcázar. Por ese trabajo, la joven gabana un sueldo por más de S/5.000

"Lo que yo sé es que yo ya estaba acá en Lima, me fui a visitarlo, a saludarlo; de hecho, trabajó en su equipo con otros chicos que ya conocía. Luego de eso, él me convocó para participar en la comisión, terminó el tema de la comisión y ya luego no he tenido más trato con el doctor", dijo.

"Terminé la vinculación laboral con el doctor; no tenía trato directo con él. Si bien él la presidía, estaba en un lugar distinto al de su despacho", acotó cuando fue consultada por sus otras contrataciones con el Estado.

Notas relacionadas
Presidente José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático y benefició a su propio hijo

Presidente José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático y benefició a su propio hijo

LEER MÁS
José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

LEER MÁS
Gabinete debe priorizar acciones para enfrentar las lluvias y la inseguridad

Gabinete debe priorizar acciones para enfrentar las lluvias y la inseguridad

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático y benefició a su propio hijo

Presidente José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático y benefició a su propio hijo

LEER MÁS
Arturo Fernández renuncia a su campaña electoral: "No me avisaron que el JNE me había excluido"

Arturo Fernández renuncia a su campaña electoral: "No me avisaron que el JNE me había excluido"

LEER MÁS
Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Francesca Montenegro revela la razón por la que terminó con Adrián Villar tras caso Lizeth Marzano: “No fue por el accidente”

Pedro Grández: La relevancia de contar con un tribunal que defienda la Constitución

José María Balcázar: exalumna consiguió contrato por S/16.000 luego de visitarlo cuando era congresista

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar: exalumna consiguió contrato por S/16.000 luego de visitarlo cuando era congresista

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025