Mundo

Trump asegura que Estados Unidos bombardeó una instalación venezolana empleada para el tráfico de drogas

La operación estadounidense sería el primer ataque terrestre en Venezuela, lo que aviva las tensiones en la región y un posible conflicto en el Caribe.

El anuncio del aparente ataque se produce tras meses de acciones militares estadounidenses.
El anuncio del aparente ataque se produce tras meses de acciones militares estadounidenses. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo la destrucción de una instalación clave relacionada con el narcotráfico en Venezuela. Esta operación se habría realizado en los días previos a la celebración de Navidad, según lo declarado por el mandatario.

El líder republicano realizó una declaración el viernes 26 de diciembre durante una entrevista telefónica en el podcast The Cats & Cosby Show, la cual fue posteriormente reproducida por The New York Times. En sus comentarios, el magnate de 79 años afirmó que un ataque tuvo lugar dos noches antes de la conversación. Describió la operación como un asalto directo a la infraestructura empleada por redes criminales que, según las autoridades de Washington, operan bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

Nota en desarrollo...

