La bandera con calavera sonriente y sombrero de paja, símbolo del anime One Piece, fue ondeada en protestas en el mundo, en los últimos meses de 2025. | Composición LR

En los últimos meses de 2025, una bandera con una calavera sonriente y un sombrero de paja, símbolo del anime One Piece, fue ondeada en marchas juveniles desde Perú hasta Nepal, Marruecos, Madagascar, Filipinas e Indonesia. En Lima, la llevaron en protestas contra la inseguridad y la corrupción política; en Katmandú, contra el desempleo. En todos los casos, es un emblema de inconformidad frente a gobiernos vistos como autoritarios.

La expansión de este símbolo demuestra cómo la cultura popular japonesa trascendió fronteras. Lo que antes era solo la bandera de los "Sombreros de Paja", la tripulación del héroe Monkey D. Luffy, se ha transformado en un símbolo global de rebeldía. Jóvenes de distintas naciones, conectados por redes sociales y una misma frustración generacional, la adoptan para expresar su rechazo al abuso de poder y la desigualdad.

Jóvenes de países de América Latina, Asia y Europa protestan con la misma bandera del manga One Piece. Foto: AFP



¿Por qué la Generación Z usa la bandera de One Piece al protestar?

Para la Generación Z, One Piece no es solo un manga o una serie: es una historia de libertad, justicia y resistencia frente al poder corrupto. Luffy, su protagonista, lucha contra un "Gobierno Mundial" que oprime a los pueblos y refleja la desconfianza de muchos jóvenes hacia sus propios gobiernos. La bandera es un recordatorio de que incluso los más pequeños pueden enfrentarse a los poderosos.

Además, el símbolo funciona como un lenguaje visual compartido entre generaciones digitales. Un joven en Perú y otro en Nepal pueden no hablar el mismo idioma, pero ambos reconocen la calavera con sombrero de paja como un llamado a resistir la injusticia. La bandera fue transformada en una herramienta política.

Lo que dicen los expertos: del manga a la protesta

La autora y académica Phedra Derycke, en su libro 'One Piece: Lecciones de poder', explica que la obra de Eiichiro Oda siempre abordó temas políticos profundos como la opresión, la esclavitud y el racismo, disfrazados bajo una historia de piratas. Por eso, afirma, la bandera de Luffy es un símbolo "despolitizado" que se adapta fácilmente a distintas luchas sociales.

La antropóloga Elisabeth Soulie y la profesora Nuurrianti Jalli coinciden en que este fenómeno refleja una nueva forma de movilización juvenil, donde los códigos culturales, los memes y los símbolos de ficción se convierten en vehículos de protesta. "Un meme o una bandera pueden transmitir significado instantáneamente a través de diferencias lingüísticas o religiosas", dijo.