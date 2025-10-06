HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

La bandera de One Piece que se volvió un símbolo de la Generación Z en protestas en Perú, Nepal y más países del mundo

Desde Perú hasta Nepal. Hoy la bandera de los "Sombreros de Paja" se ha transformado en un símbolo mundial de rebeldía. 

La bandera con calavera sonriente y sombrero de paja, símbolo del anime One Piece, fue ondeada en protestas en el mundo, en los últimos meses de 2025.
La bandera con calavera sonriente y sombrero de paja, símbolo del anime One Piece, fue ondeada en protestas en el mundo, en los últimos meses de 2025. | Composición LR

En los últimos meses de 2025, una bandera con una calavera sonriente y un sombrero de paja, símbolo del anime One Piece, fue ondeada en marchas juveniles desde Perú hasta Nepal, Marruecos, Madagascar, Filipinas e Indonesia. En Lima, la llevaron en protestas contra la inseguridad y la corrupción política; en Katmandú, contra el desempleo. En todos los casos, es un emblema de inconformidad frente a gobiernos vistos como autoritarios.

La expansión de este símbolo demuestra cómo la cultura popular japonesa trascendió fronteras. Lo que antes era solo la bandera de los "Sombreros de Paja", la tripulación del héroe Monkey D. Luffy, se ha transformado en un símbolo global de rebeldía. Jóvenes de distintas naciones, conectados por redes sociales y una misma frustración generacional, la adoptan para expresar su rechazo al abuso de poder y la desigualdad.

Jóvenes de países de América Latina, Asia y Europa protestan con la misma bandera del manga One Piece. Foto: AFP<br>

Jóvenes de países de América Latina, Asia y Europa protestan con la misma bandera del manga One Piece. Foto: AFP

PUEDES VER: Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

lr.pe

¿Por qué la Generación Z usa la bandera de One Piece al protestar?

Para la Generación Z, One Piece no es solo un manga o una serie: es una historia de libertad, justicia y resistencia frente al poder corrupto. Luffy, su protagonista, lucha contra un "Gobierno Mundial" que oprime a los pueblos y refleja la desconfianza de muchos jóvenes hacia sus propios gobiernos. La bandera es un recordatorio de que incluso los más pequeños pueden enfrentarse a los poderosos.

Además, el símbolo funciona como un lenguaje visual compartido entre generaciones digitales. Un joven en Perú y otro en Nepal pueden no hablar el mismo idioma, pero ambos reconocen la calavera con sombrero de paja como un llamado a resistir la injusticia. La bandera fue transformada en una herramienta política.

PUEDES VER: Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

lr.pe

Lo que dicen los expertos: del manga a la protesta

La autora y académica Phedra Derycke, en su libro 'One Piece: Lecciones de poder', explica que la obra de Eiichiro Oda siempre abordó temas políticos profundos como la opresión, la esclavitud y el racismo, disfrazados bajo una historia de piratas. Por eso, afirma, la bandera de Luffy es un símbolo "despolitizado" que se adapta fácilmente a distintas luchas sociales.

La antropóloga Elisabeth Soulie y la profesora Nuurrianti Jalli coinciden en que este fenómeno refleja una nueva forma de movilización juvenil, donde los códigos culturales, los memes y los símbolos de ficción se convierten en vehículos de protesta. "Un meme o una bandera pueden transmitir significado instantáneamente a través de diferencias lingüísticas o religiosas", dijo.

Notas relacionadas
Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

LEER MÁS
El único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro: cuenta con 365 islas por cada día del año

El único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro: cuenta con 365 islas por cada día del año

LEER MÁS
Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
¿Qué negocian Israel y Hamás en Egipto? Las condiciones claves que definirían el acuerdo para la paz en Gaza

¿Qué negocian Israel y Hamás en Egipto? Las condiciones claves que definirían el acuerdo para la paz en Gaza

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
Pan con chicharrón no es el mejor: el sánguche número uno del mundo está lejos de América Latina

Pan con chicharrón no es el mejor: el sánguche número uno del mundo está lejos de América Latina

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lotería de Boyacá de HOY, 4 de octubre 2025: resultados del sorteo 4592, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

¿Clases presenciales o virtuales este 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

Estos son los megaproyectos con los que Perú busca impulsar el turismo nacional: destaca el moderno Teleférico de Choquequirao

Mundo

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro: cuenta con 365 islas por cada día del año

Mujer es enterrada “viva” en Colombia tras ser alcanzada por un rayo que cayó cerca de su casa

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dirigente transportista anuncia paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte y el presidente del Congreso

Dina Boluarte y López Aliaga no asistieron a Misa de la Nación del Señor de los Milagros oficiada por el cardenal Castillo

Cardenal Castillo sobre víctimas de extorsión: "Una sola vida requiere una llamada de atención, un intento de hacer algo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025