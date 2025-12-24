HOYSuscripcion LR Focus

Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Mundo

Nasry Asfura, aliado de Trump, es proclamado oficialmente el presidente de Honduras tras casi un mes de retrasos

Asfura obtuvo el 40,3% de los votos y superó a Salvador Nasralla por 0,8% en las elecciones de Honduras 2025.

Asfura es declarado presidente de Honduras en medio de presiones de Estados Unidos. Foto: Composición LR
Asfura es declarado presidente de Honduras en medio de presiones de Estados Unidos. Foto: Composición LR

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nasry Asfura, respaldado por el Partido Nacional de Honduras (PNH) y aliado de Donald Trump, como ganador oficial de las elecciones presidenciales de Honduras tras semanas de retrasos, problemas técnicos y denuncias de fraude desde el 30 de noviembre. El conservador obtuvo el 40,3% de los votos, superando al candidato del Partido Liberal de centro-derecha, Salvador Nasralla, quien logró el 39,5%. "Estoy listo para gobernar. No los defraudaré", dijo Asfura en X tras la confirmación de los resultados. 

El organismo electoral de Honduras añadió que, debido a la ajustada diferencia y fallos en el sistema de procesamiento de votos, alrededor del 15% de las actas (con cientos de miles de papeletas) tuvieron que ser contadas de forma manual para determinar al ganador oficial de los comicios. Por su parte, el presidente del Congreso hondureño rechazó la declaración del CNE y calificó a los resultados como un "golpe electoral". "Esto está completamente fuera de la ley. No tiene valor", escribió Luis Redondo, del partido oficialista LIBRE, en X. 

PUEDES VER: Donald Trump amenaza con "un infierno que pagar" si se cambian los resultados electorales en Honduras

lr.pe

¿Quién es Nasry Asfura, el ganador y favorito de Trump en las elecciones?

Nasry Juan Asfura Zablah, de 67 años, es empresario y dirigente histórico del Partido Nacional. Nacido en Tegucigalpa, proviene de una familia de origen palestino y ha combinado su perfil empresarial con una carrera política ascendente. Fue diputado del Congreso Nacional por Francisco Morazán entre 2010 y 2014, antes de asumir la alcaldía del Distrito Central.

Como alcalde de Tegucigalpa y Comayagüela —cargo que ocupó durante dos períodos consecutivos entre 2014 y 2022— impulsó proyectos de infraestructura, movilidad urbana y desarrollo comunitario. Su gestión fue vista por distintos sectores como eficiente en la ejecución de obras, aunque también recibió críticas por opacidad en procesos de contratación. En 2021, fue candidato presidencial, pero perdió ante Xiomara Castro. Esta vez, logró consolidar su liderazgo en la base nacionalista.

PUEDES VER: Tensión en Honduras: Congreso no validará resultados electorales ante denuncias de injerencia de EE. UU.

lr.pe

Propuestas del nuevo presidente Asfura

Durante la campaña, Asfura centró su discurso en la necesidad de ordenar las finanzas públicas, atraer inversión extranjera y generar empleo mediante proyectos de infraestructura. Prometió recuperar la confianza institucional mediante una gestión técnica, promover transparencia y combatir la corrupción desde una lógica más operativa que ideológica.

Además, el conservador propuso descentralizar los servicios estatales y crear condiciones para la participación de los municipios en la gestión del desarrollo. En materia internacional, señaló su intención de fortalecer las relaciones con Estados Unidos como aliado estratégico, con el objetivo de frenar la migración y potenciar la cooperación bilateral. A diferencia de sus contendientes, evitó el enfrentamiento directo y apostó por una imagen de gestión y experiencia.

PUEDES VER: Salvador Nasralla asegura que el respaldo de Trump sobre Asfura perjudicó sus posibilidades de ganar las elecciones en Honduras

lr.pe

Los desafíos que enfrentará Nasry Asfura

El nuevo mandatario asume el cargo en un contexto marcado por desafíos estructurales: pobreza, desigualdad, migración masiva, inseguridad y una ciudadanía desconfiada del aparato estatal. Deberá enfrentar, asimismo, un Congreso fragmentado, lo que exigirá amplias capacidades de negociación para aprobar sus proyectos prioritarios sin mayorías automáticas.

Asfura también deberá dar respuestas rápidas a una población con altas expectativas, sobre todo en relación con el empleo, el costo de vida y la transparencia. La presión internacional por mejorar en derechos humanos, combate a la corrupción y estabilidad democrática será constante. La forma en que encare los primeros meses de su mandato marcará el tono de su gobierno y su capacidad de construir gobernabilidad más allá de su electorado base.

PUEDES VER: La guerra antidrogas de Donald Trump: dura con Venezuela, flexible con sus aliados

lr.pe

¿Cómo va quedando el Congreso 2026-2030?

De acuerdo a resultados del CNE, el Partido Nacional (de Asfura) y el Partido Liberal (de Nasralla) tendrían la mayoría en el Congreso:

  • Partido Nacional (Salvador Nasralla): ~50 (+7)
  • Partido Liberal (Salvador Nasralla): ~40 (+5)
  • Partido LIBRE (Rixi Moncada): ~34 (-9)
  • Partido Democracia Cristiana (Mario Rivera Callejas): ~2 (+1)
  • Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Nelson Ávila): ~2
El Partido Nacional tendría 50 escaños para sus diputados en el Congreso. Foto: @mapapoliticohn/X

El Partido Nacional tendría 50 escaños para sus diputados en el Congreso. Foto: @mapapoliticohn/X

