“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales a la vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte generó amplia cobertura en medios internacionales, que resaltaron la crisis política que vuelve a sacudir al Perú.

Medios internacionales informaron sobre la destitución de la presidenta Dina Boluarte en Perú. Foto: Composición LR
Medios internacionales informaron sobre la destitución de la presidenta Dina Boluarte en Perú. Foto: Composición LR

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue vacada del cargo por el Congreso luego de intensas presiones políticas y sociales. Su salida marca el fin de un gobierno debilitado por la crisis de inseguridad, las denuncias de corrupción y el creciente descontento ciudadano.

Tras la decisión, José Jerí Oré, presidente del Congreso, asumió la jefatura del Estado conforme a lo establecido en la Constitución.

La más impopular de la historia: así informó El Mundo la destitución de Boluarte

El diario español El Mundo fue uno de los medios que informó sobre la salida de Dina Boluarte. En su informe, señaló que la mandataria fue destituida “de manera exprés” tras aprobarse cuatro mociones de vacancia con 122 votos a favor, una cifra muy superior a la requerida.

El medio subrayó que el atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina desató una ola de censuras que terminó quebrando los últimos apoyos de la expresidenta, incluso dentro del fujimorismo. Además, recordó el momento en que Boluarte llegó al poder tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el país.

Un país azotado por la violencia: de esa manera BBC tituló la caída de Boluarte

Por su parte, el medio británico BBC Mundo presentó la vacancia como el “desenlace de un gobierno sin liderazgo”, en medio de una crisis de violencia que azotaba al país.

Destacó que Boluarte rechazó asistir al Congreso para ejercer su defensa al considerar el proceso “inconstitucional”. Tras esperarla por veinte minutos, los legisladores procedieron a votar y aprobaron la destitución. Para el medio, la decisión reflejó el agotamiento político de una gestión que perdió toda conexión con la ciudadanía.

Un proceso exprés impulsado por el Congreso: así reportó DW la vacancia de la mandataria

Desde Alemania, el medio DW informó que el Parlamento peruano aprobó de forma exprés las mociones de vacancia que declararon la “permanente incapacidad moral” de la presidenta para enfrentar la creciente inseguridad y el auge del crimen organizado.

El medio remarcó que Boluarte, quien llegó al poder en 2022 tras la caída de Pedro Castillo, logró mantenerse en el cargo gracias al respaldo de fuerzas conservadoras, las mismas que al final fueron las que impulsaron su salida.

El fin de su respaldo político: The New York Times sobre la destitución de Dina Boluarte

El diario estadounidense The New York Times también analizó la destitución de Dina Boluarte como consecuencia directa del aumento del crimen y del descontento social.

El medio relató que la mandataria fue destituida poco después de la medianoche, tras un reciente hecho de violencia en un concierto de cumbia que evidenció su incapacidad para frenar la inseguridad que vive el país.

Según el Times, los legisladores votaron para declararla vacante por “incapacidad moral permanente”, destacando que fue “la presidenta peruana más impopular de las últimas décadas”.

Del respaldo al abandono: así retrata France 24 la caída de Dina Boluarte

Finalmente, el medio francés France 24 describió la situación del Perú como una fuerte crisis política, donde el Congreso terminó “abandonando” a Dina Boluarte tras la presentación de cinco mociones de vacancia. En su nota, el portal resalta que la presidenta quedó sola y sin apoyo, mostrando la ruptura entre el gobierno y el Parlamento.

Con un lenguaje claro y directo, France 24 presenta la vacancia de Boluarte como el final de una etapa marcada por la inseguridad y la pérdida de confianza en su gestión. El medio refleja al Perú como un país que vuelve a enfrentar inestabilidad y una débil institucionalidad.

