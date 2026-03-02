HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     
Mundo

Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita es atacada con dos drones y provocó un "incendio limitado"

El presidente Donald Trump anunció que se conocerá una represalia por las muertes de soldados en el conflicto con Irán y las acciones contra el consulado.

La delegación instó a sus ciudadanos a limitar sus desplazamientos y extremar precauciones tras el hecho. Foto: X/@NoticiasCaracol
La delegación instó a sus ciudadanos a limitar sus desplazamientos y extremar precauciones tras el hecho. Foto: X/@NoticiasCaracol

Un incendio se registró en la embajada de Estados Unidos en Riad tras un ataque con drones, informó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita. Según el portavoz oficial, dos impactaron contra la sede diplomática, lo que provocó "un fuego limitado" y daños materiales menores en el edificio, sin que hasta el momento se reporten víctimas.

Testigos citados por la agencia AFP señalaron que observaron columnas de humo sobre el inmueble ubicado en el barrio diplomático de la capital. En paralelo, una fuente cercana al Ejército saudí indicó, bajo condición de anonimato, que la protección aérea interceptó cuatro que tenían como objetivo esa zona, en un incidente que eleva la tensión en un área de alta seguridad.

TE RECOMENDAMOS

LA LUNA EN TU SIGNO: LO QUE REVELA DE TU FORMA DE AMAR | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Entre tanto, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comunicó que el número total de bajas entre soldados estadounidenses en Oriente Medio ascendió a seis desde el inicio de la agresión contra Teherán.

PUEDES VER: Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto

lr.pe

Cautela ante la gravedad de la situación

La delegación instó a sus ciudadanos a limitar sus desplazamientos y extremar precauciones tras el hecho, según una notificación difundida luego del suceso. El mensaje recomendó permanecer en resguardo y evitar movimientos no esenciales en las zonas señaladas, mientras se mantienen medidas destinadas a proteger al personal y a los residentes estadounidenses en el país.

El Ministerio de Defensa saudí describió lo ocurrido como una acción cuyas consecuencias aún se encontraban bajo evaluación preliminar y señaló que no se reportaron víctimas ni daños estructurales de consideración. El comunicado precisó que el incendio originado en la sede fue de alcance limitado y que la afectación a la infraestructura fue menor.

Contraataque

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que próximamente se conocerá la represalia por la ofensiva y por las muertes de militares en el conflicto con Irán, según declaraciones recogidas por NewsNation y difundidas por la corresponsal en la Casa Blanca, Kellie Meyer, en la red social X. Adelantó que la respuesta será anunciada próximamente, durante las tensiones.

No obstante, señaló que no considera necesario el despliegue de tropas en territorio iraní, de acuerdo con lo informado por el citado medio, lo que sugiere que la contestación no implicaría, por ahora, una intervención terrestre directa.

Notas relacionadas
Estados Unidos afirma haber destruido la flota completa de Irán en el Golfo de Omán: "Hoy no tiene ninguno"

Estados Unidos afirma haber destruido la flota completa de Irán en el Golfo de Omán: "Hoy no tiene ninguno"

LEER MÁS
¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

LEER MÁS
Autoridades en Irán confirman al menos 108 muertos en el ataque israelí a una escuela femenina en Minab

Autoridades en Irán confirman al menos 108 muertos en el ataque israelí a una escuela femenina en Minab

LEER MÁS
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

LEER MÁS
Estados Unidos afirma haber destruido la flota completa de Irán en el Golfo de Omán: "Hoy no tiene ninguno"

Estados Unidos afirma haber destruido la flota completa de Irán en el Golfo de Omán: "Hoy no tiene ninguno"

LEER MÁS
¿Quiénes son los Whittaker? Conoce a la familia más aislada e incestuosa de Estados Unidos

¿Quiénes son los Whittaker? Conoce a la familia más aislada e incestuosa de Estados Unidos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Steve Hackett: “En los últimos tiempos la música se ha vuelto mucho más superficial”

Ciclista es atropellado en competencia en la Panamericana Sur: conductora se dio a la fuga y solo contactó a la víctima tras difusión de la noticia

Mundo

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos afirma haber destruido la flota completa de Irán en el Golfo de Omán: "Hoy no tiene ninguno"

¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Comisión de Fiscalización del Congreso cita a titulares del JNE y de ONPE para este 4 de marzo

Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025