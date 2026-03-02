La delegación instó a sus ciudadanos a limitar sus desplazamientos y extremar precauciones tras el hecho. Foto: X/@NoticiasCaracol

Un incendio se registró en la embajada de Estados Unidos en Riad tras un ataque con drones, informó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita. Según el portavoz oficial, dos impactaron contra la sede diplomática, lo que provocó "un fuego limitado" y daños materiales menores en el edificio, sin que hasta el momento se reporten víctimas.

Testigos citados por la agencia AFP señalaron que observaron columnas de humo sobre el inmueble ubicado en el barrio diplomático de la capital. En paralelo, una fuente cercana al Ejército saudí indicó, bajo condición de anonimato, que la protección aérea interceptó cuatro que tenían como objetivo esa zona, en un incidente que eleva la tensión en un área de alta seguridad.

Entre tanto, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comunicó que el número total de bajas entre soldados estadounidenses en Oriente Medio ascendió a seis desde el inicio de la agresión contra Teherán.

Cautela ante la gravedad de la situación

La delegación instó a sus ciudadanos a limitar sus desplazamientos y extremar precauciones tras el hecho, según una notificación difundida luego del suceso. El mensaje recomendó permanecer en resguardo y evitar movimientos no esenciales en las zonas señaladas, mientras se mantienen medidas destinadas a proteger al personal y a los residentes estadounidenses en el país.

El Ministerio de Defensa saudí describió lo ocurrido como una acción cuyas consecuencias aún se encontraban bajo evaluación preliminar y señaló que no se reportaron víctimas ni daños estructurales de consideración. El comunicado precisó que el incendio originado en la sede fue de alcance limitado y que la afectación a la infraestructura fue menor.

Contraataque

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que próximamente se conocerá la represalia por la ofensiva y por las muertes de militares en el conflicto con Irán, según declaraciones recogidas por NewsNation y difundidas por la corresponsal en la Casa Blanca, Kellie Meyer, en la red social X. Adelantó que la respuesta será anunciada próximamente, durante las tensiones.

No obstante, señaló que no considera necesario el despliegue de tropas en territorio iraní, de acuerdo con lo informado por el citado medio, lo que sugiere que la contestación no implicaría, por ahora, una intervención terrestre directa.