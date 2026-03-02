Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''
El abogado indicó que la estampilla podría haber sido prefabricada con inteligencia artificial o en ''Azángaro''. Además, rechazó que continúen las mentiras en torno al atropello de Adrián Villar a Lizeth Marzano.
El notario Donato Carpio afirmó en Magaly TV, La Firme que el sello consignado en el contrato de donación presentado por Marisel Linares fue adulterado y que no le pertenece. Además, precisó que nunca utiliza la palabra “código” en sus registros notariales.
El documento, mediante el cual supuestamente se transfiere la unidad a Adrián Villar, no habría llegado nunca a la Notaría Carpio Gálvez, según señaló. Además, la titularidad del automóvil continúa inscrita a nombre de la periodista. La situación ha generado nuevas interrogantes, debido a que el papel no fue elevado a escritura pública y tampoco cuenta con boleta o factura que respalde formalmente la operación.
Según el funcionario, el trámite carece de validación y no se realizaron consultas biométricas ante el Reniec que respalden la autenticidad del sello utilizado. “Podría haber sido prefabricado con inteligencia artificial o en Azángaro”, manifestó, al señalar que decidió pronunciarse porque “se le acabó la paciencia”: “No puedo permitir que se manosee mi nombre”.
Asimismo, condenó cualquier tipo de falsificación en el caso relacionado con la muerte de la deportista Lizeth Marzano.
Más demoras
La audiencia prevista para este martes en la investigación que se sigue contra Linares por el presunto delito de encubrimiento personal fue reprogramada por el Ministerio Público, tras un pedido de su defensa para acceder a la totalidad de la carpeta fiscal y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa.
La diligencia, que debía realizarse a las 9:00 a.m., quedó sin efecto y será fijada nuevamente en los próximos días, según confirmó su abogado. El abogado Elio Riera, quien asumió recientemente su defensa, señaló que la Fiscalía acogió la solicitud presentada. Asimismo, precisó que, de acuerdo con información preliminar, la nueva fecha se programaría dentro de los tres días siguientes, conforme a la agenda fiscal.
Salen a la luz nuevas imágenes
En el programa, también se expusieron nuevos vídeos, otorgadas por asocación de vecinos del edificio cercano en la zona, donde se aprecia otro ángulo del fatal incidente. Tras la emisión del material, la conductora Magaly Medina y el hermano de la víctima, Gino Marzano, cuestionaron la versión que sostiene que el joven de 21 años manejaba a 44 kilómetros por hora, velocidad que habría sido determinada por peritos.
“Hoy hemos estado en el lugar donde ocurrieron los hechos y testigos me han dicho que el carro iba a más de 80 km/h. No hay ningún rastro de scooter porque se encuentran autopartes. Seguimos con las inconsistencias día tras día, con las mentiras”, declaró. En los clips, se aprecia que la calle estaba casi vacía, lo cual desmentiría la versión otorgada por la exenamorada de Villar, la influencer Francesca Montenegro. Ella sostuvo que el joven le dijo que se había chocado contra un vehículo menor.
