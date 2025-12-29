China consolida un control casi absoluto sobre la cadena global de suministros de tierras raras -un grupo de 17 metales esenciales para tecnologías avanzadas como vehículos eléctricos, turbinas eólicas, teléfonos inteligentes, defensa y sistemas electrónicos- no solo en la extracción, sino especialmente en el procesamiento, refinación y fabricación de imanes críticos que requieren precisión tecnológica. Según China Briefing, el país controla la gran mayoría de etapas de la cadena desde la materia prima hasta los productos terminados.

Esta concentración del mercado marcó una creciente preocupación entre gobiernos occidentales, que perciben la dependencia de suministros chinos como un riesgo para la seguridad industrial, tecnológica y de defensa. En 2025, este tema escaló importantes tensiones comerciales y políticas, con China imponiendo controles de exportación más estrictos sobre tierras raras y con Estados Unidos y la Unión Europea buscando reducir esa vulnerabilidad estructural.

Estrategias de EE.UU. y Europa para romper dominio mineral chino

De acuerdo a la CNBC, la primera estrategia de los países occidentales fue aumentar la producción local de tierras raras e imanes, con el fin de disminuir la dependencia de China. En Europa, uno de los proyectos más destacados es la construcción de una planta de imanes de tierras raras en Narva, Estonia, ubicada estratégicamente cerca de Rusia. Esta instalación, operada por Neo Performance Materials, tiene como objetivo producir imanes para el sector de los vehículos eléctricos y la energía eólica. Según el director ejecutivo Rahim Suleman, la planta planea aumentar su capacidad a 5.000 toneladas en los próximos años.

Asimismo, la Unión Europea creó una ley de materias primas críticas, cuyo objetivo es que la región pueda cubrir al menos el 40% de su demanda de imanes de tierras raras a nivel local para 2030. Este plan se apoya en proyectos de reciclaje y en el fortalecimiento de las infraestructuras de extracción y refinamiento de minerales dentro de la región. La iniciativa busca reducir la vulnerabilidad frente a las políticas restrictivas de China y consolidar una industria de imanes más competitiva en el mercado global.

Simultáneamente, EE.UU. optó por las inversiones estratégicas en su industria de tierras raras. Empresas como Vulcan Elements han recibido préstamos del gobierno federal para ampliar su capacidad de producción. En particular, la administración Trump destinó 620 millones de dólares para apoyar la fabricación de imanes en Carolina del Norte, lo que subraya la creciente importancia de asegurar una cadena de suministro independiente para tecnologías clave, incluyendo semiconductores y sistemas de defensa. El director ejecutivo John Maslin destacó en una entrevista con CNBC que la demanda de imanes de tierras raras está creciendo rápidamente debido a su uso en dispositivos avanzados, desde discos duros hasta satélites y aeronaves.

Otras iniciativas de EE.UU. y la ventaja estratégica de China

En Estados Unidos, el gobierno ha tomado decisiones clave para fortalecer la producción nacional de imanes de tierras raras, como el apoyo a la mina Mountain Pass en California, que ahora está bajo el control de la empresa MP Materials. Este centro de producción, que se encuentra en expansión, tiene como objetivo aumentar la producción anual de imanes a 10.000 toneladas en los próximos años. A pesar de estos esfuerzos, la capacidad de EE.UU. para competir con China en este mercado sigue siendo limitada debido a varios factores, entre ellos el monopolio chino sobre el procesamiento y refinación de tierras raras.

Los chinos mantienen una ventaja tecnológica en la cadena de producción, que le permite reducir los costos y dominar el mercado. A diferencia de otros países que deben exportar sus minerales para su refinamiento, China tiene infraestructuras propias de alta capacidad que le permiten procesar los metales con una eficiencia inalcanzable para otras naciones. Además, el país asiático ha invertido agresivamente en la tecnología de imanes y el procesamiento de tierras raras, lo que lo llevó a una superioridad técnica en la fabricación de imanes de alta calidad, que son esenciales para sectores como la defensa, la robótica y la energía renovable. Estos factores colocan a los asiáticos en una posición dominante que es difícil de superar en el corto plazo.