Zohran Mamdani asumirá como alcalde de Nueva York el 1 de enero con una doble toma de posesión. A la medianoche de Año Nuevo, prestará juramento en una ceremonia privada en la antigua estación City Hall del metro, cerrada desde 1945, y horas después encabezará un acto público frente al Ayuntamiento ante miles de personas.

El primer acto de investidura será oficiada por la fiscal general del estado de NY, Letitia James, en presencia de familiares y asesores cercanos. La estación City Hall, inaugurada en 1904 como una de las primeras del sistema de metro, solo es accesible hoy mediante visitas oficiales o en recorridos especiales del tren 6. De esta manera, Mamdani asumirá formalmente el cargo y se convertirá en el primer alcalde musulmán de "La Gran Manzana".

Aliados progresistas en la investidura

El acto público de inauguración contará con la participación de dos figuras centrales del progresismo estadounidense. El senador Bernie Sanders será el encargado de tomar juramento a Zohran Mamdani, mientras que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez lo presentará ante el público.

“Alexandria Ocasio-Cortez encarna una nueva forma de hacer política que prioriza a la clase trabajadora”, afirmó Mamdani al anunciar su participación. Ocasio-Cortez respaldó su candidatura desde las primarias y participó activamente en la campaña. El evento estará abierto al público, por lo que se cerrarán calles en sectores cercanos al Ayuntamiento mientras que se habilitó espacios para quienes no cuenten con entrada.

El acto marcará el inicio formal de una administración alineada con el ala izquierda del Partido Demócrata, en una ciudad donde Mamdani logró imponerse con una campaña enfocada en temas económicos y sociales.

Vivienda y costo de vida, la apuesta central

La agenda socialista de Zohran Mamdani tiene como principal eje el costo de vida en Nueva York. Entre sus propuestas más relevantes figura el congelamiento de alquileres de más de un millón de departamentos con renta estabilizada, una medida que dependerá de la junta municipal encargada del control del precio de los inmuebles, cuyos miembros fueron designados por el alcalde saliente Eric Adams.

El nuevo burgomaestre también prometió impulsar la construcción de 200.000 viviendas asequibles, garantizar el acceso universal a guarderías, crear supermercados públicos y establecer autobuses gratuitos. Varias de estas iniciativas aún no cuentan con detalles operativos definidos.

Mamdani mantiene una relación cercana con la gobernadora Kathy Hochul, quien respalda medidas fiscales como el aumento de impuestos para financiar políticas públicas. Ese vínculo será clave para avanzar en su programa durante los primeros meses de gestión.

El desafío de gobernar una ciudad dividida

La llegada de Mamdani al poder ocurre en un contexto político y social complejo. En materia de seguridad, decidió mantener a Jessica Tisch como comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Bajo su gestión, la policía reportó una reducción cercana al 24% en los tiroteos y una caída de casi 21% en los homicidios en comparación con el año anterior.

“He tenido varias conversaciones excelentes con el alcalde electo y su equipo, y están comprometidos con la seguridad pública”, declaró Tisch . Mamdani sostuvo que trabajará con el NYPD para concentrar los recursos en delitos graves y violentos, y anunció su intención de crear un Departamento de Seguridad Comunitaria con un enfoque preventivo.

En el plano federal, Mamdani ya mantuvo una reunión con el presidente Donald Trump, descrita como cordial por analistas políticos. Sin embargo, la actividad de agencias federales de inmigración en la ciudad podría generar tensiones. Además, su postura a favor de los derechos palestinos y un reciente caso vinculado a publicaciones antisemitas de un asesor han generado cuestionamientos que deberá enfrentar en el inicio de su mandato.