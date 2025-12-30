HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,1 remece Chimbote esta mañana
Sismo de magnitud 4,1 remece Chimbote esta mañana     Sismo de magnitud 4,1 remece Chimbote esta mañana     Sismo de magnitud 4,1 remece Chimbote esta mañana     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 30 de diciembre | LR+ Noticias

Mundo

Con una doble juramentación, Zohran Mamdani tomará posesión como alcalde de Nueva York en medio de altas expectativas

Investidura. Bernie Sanders tomará juramento a Mamdani y Alexandria Ocasio-Cortez lo presentará en un evento masivo que marcará el inicio de su gestión.

Mamdani enfocará su gestión en el costo de vida, buscando congelar alquileres y construir viviendas asequibles. Foto: AFP
Mamdani enfocará su gestión en el costo de vida, buscando congelar alquileres y construir viviendas asequibles. Foto: AFP

Zohran Mamdani asumirá como alcalde de Nueva York el 1 de enero con una doble toma de posesión. A la medianoche de Año Nuevo, prestará juramento en una ceremonia privada en la antigua estación City Hall del metro, cerrada desde 1945, y horas después encabezará un acto público frente al Ayuntamiento ante miles de personas.

El primer acto de investidura será oficiada por la fiscal general del estado de NY, Letitia James, en presencia de familiares y asesores cercanos. La estación City Hall, inaugurada en 1904 como una de las primeras del sistema de metro, solo es accesible hoy mediante visitas oficiales o en recorridos especiales del tren 6. De esta manera, Mamdani asumirá formalmente el cargo y se convertirá en el primer alcalde musulmán de "La Gran Manzana".

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: "Lo pagará caro": Trump da ultimátum a Hamás en reunión con Benjamín Netanyahu para el alto al fuego en Gaza

lr.pe

Aliados progresistas en la investidura

El acto público de inauguración contará con la participación de dos figuras centrales del progresismo estadounidense. El senador Bernie Sanders será el encargado de tomar juramento a Zohran Mamdani, mientras que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez lo presentará ante el público.

“Alexandria Ocasio-Cortez encarna una nueva forma de hacer política que prioriza a la clase trabajadora”, afirmó Mamdani al anunciar su participación. Ocasio-Cortez respaldó su candidatura desde las primarias y participó activamente en la campaña. El evento estará abierto al público, por lo que se cerrarán calles en sectores cercanos al Ayuntamiento mientras que se habilitó espacios para quienes no cuenten con entrada.

El acto marcará el inicio formal de una administración alineada con el ala izquierda del Partido Demócrata, en una ciudad donde Mamdani logró imponerse con una campaña enfocada en temas económicos y sociales.

PUEDES VER: Rusia endurecerá el diálogo de paz tras el supuesto ataque de Ucrania a una vivienda de Putin, pero no presenta pruebas

lr.pe

Vivienda y costo de vida, la apuesta central

La agenda socialista de Zohran Mamdani tiene como principal eje el costo de vida en Nueva York. Entre sus propuestas más relevantes figura el congelamiento de alquileres de más de un millón de departamentos con renta estabilizada, una medida que dependerá de la junta municipal encargada del control del precio de los inmuebles, cuyos miembros fueron designados por el alcalde saliente Eric Adams.

El nuevo burgomaestre también prometió impulsar la construcción de 200.000 viviendas asequibles, garantizar el acceso universal a guarderías, crear supermercados públicos y establecer autobuses gratuitos. Varias de estas iniciativas aún no cuentan con detalles operativos definidos.

Mamdani mantiene una relación cercana con la gobernadora Kathy Hochul, quien respalda medidas fiscales como el aumento de impuestos para financiar políticas públicas. Ese vínculo será clave para avanzar en su programa durante los primeros meses de gestión.

PUEDES VER: La CIA habría usado drones para atacar una instalación portuaria de Venezuela, según CNN

lr.pe

El desafío de gobernar una ciudad dividida

La llegada de Mamdani al poder ocurre en un contexto político y social complejo. En materia de seguridad, decidió mantener a Jessica Tisch como comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Bajo su gestión, la policía reportó una reducción cercana al 24% en los tiroteos y una caída de casi 21% en los homicidios en comparación con el año anterior.

“He tenido varias conversaciones excelentes con el alcalde electo y su equipo, y están comprometidos con la seguridad pública”, declaró Tisch . Mamdani sostuvo que trabajará con el NYPD para concentrar los recursos en delitos graves y violentos, y anunció su intención de crear un Departamento de Seguridad Comunitaria con un enfoque preventivo.

En el plano federal, Mamdani ya mantuvo una reunión con el presidente Donald Trump, descrita como cordial por analistas políticos. Sin embargo, la actividad de agencias federales de inmigración en la ciudad podría generar tensiones. Además, su postura a favor de los derechos palestinos y un reciente caso vinculado a publicaciones antisemitas de un asesor han generado cuestionamientos que deberá enfrentar en el inicio de su mandato.

Notas relacionadas
Donald Trump pone fin a los ataques contra Zohran Mamdani y promete su apoyo al nuevo alcalde de Nueva York

Donald Trump pone fin a los ataques contra Zohran Mamdani y promete su apoyo al nuevo alcalde de Nueva York

LEER MÁS
Trump confirma reunión con Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York, para el viernes 21 de noviembre

Trump confirma reunión con Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York, para el viernes 21 de noviembre

LEER MÁS
La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York muestra grietas en el gobierno de Donald Trump

La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York muestra grietas en el gobierno de Donald Trump

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

LEER MÁS
Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

LEER MÁS
Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras e interés en reservas de gas de este país de América Latina

Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras e interés en reservas de gas de este país de América Latina

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor HOY, 30 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

"El Perú a toda máquina": el nuevo logo y la frase obligatoria que utilizarán todas las entidades del Gobierno

Cómo va el tráfico en Lima EN VIVO: vías congestionadas, reporte de accidentes y estado del tránsito por feriado largo de Año Nuevo

Mundo

La CIA habría usado drones para atacar una instalación portuaria de Venezuela, según CNN

Rusia endurecerá el diálogo de paz tras el supuesto ataque de Ucrania a una vivienda de Putin, pero no presenta pruebas

China desafía a EE.UU. con una atractiva oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"El Perú a toda máquina": el nuevo logo y la frase obligatoria que utilizarán todas las entidades del Gobierno

JNE admite a trámite plancha presidencial de Libertad Popular

Elecciones 2026: 7 partidos ya lograron la inscripción de sus planchas presidenciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025