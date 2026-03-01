Steve Hackett: “En los últimos tiempos la música se ha vuelto mucho más superficial”

“Me siento orgulloso de lo que hicimos juntos, pero ahora estoy feliz de poder hacer mi propia música, así como de celebrar lo mejor de lo que hicimos juntos en Genesis”, declara para La República el músico británico Steve Hackett. Hackett saltó a la fama en los años setenta. Hackett fue el guitarrista de la banda Genesis, a la fecha uno de los pilares del rock progresivo, que tuvo su punto más alto de expresión precisamente en una década en donde la experimentación, la complejidad técnica y la plasticidad formal tuvieron un lugar de privilegio que no se ha vuelto a ver más.

Resulta que hablar de Genesis nos lleva igualmente a mencionar otras bandas marcadas por las características ya señaladas. Que no es poco. El rock progresivo fue un crisol en donde la música clásica, la psicodelia, el blues y el jazz confluyeron en proyectos en donde el virtuosismo musical era la norma implícita. El rock progresivo no tiene faros, sino montañas de luz sonora como Pink Floyd, King Crimson, Yes, Rush y Emerson, Lake & Palmer que aterrizaron en los 70 las propuestas que venían trabajando desde la década pasada.

Puede sonar ecléctico, pero no lo es. Cualquiera no podía tocar rock progresivo. A diferencia de otros géneros del rock, el rock progresivo tenía un solo norte: elevar la experiencia musical a la categoría de arte absoluto. Una de sus señas más reconocibles la podemos ver en la duración de sus temas, con muchos más minutos de duración que las canciones que, al pasar los tres minutos (la media), ya comenzaban a hacer ruido entre los productores. Esa era la pauta y bajo la misma se hicieron temas perdurables que influyeron en miles de músicos de rock durante las siguientes décadas. El rock progresivo iba por otro lado y, en sus coordenadas, hizo historia sin alterar su postulado mayor: la exigencia en la ejecución.

Pese a que el mundo musical de hoy está dominado por otros géneros en los que se busca más el ritmo y la repetición de este hasta alcanzar una especie de hipnosis que se cambia por el siguiente hit de la temporada, el rock progresivo se ha mantenido vigente. Los hinchas/fans no solo lo honran con el conocimiento de su tradición, sino que del mismo modo aparecen cada vez más bandas que se lanzan a estos terrenos en donde la dificultad es, ante todo, un estímulo. El rock progresivo de hoy se mueve más en festivales especializados en diferentes partes del mundo. Lo podemos ver, por ejemplo, en México, Perú (tengamos en cuenta la vigencia de Frágil, quizá la banda más sólida o más conocida del rock progresivo en Perú), Argentina y Japón.

Un ejemplo pertinente de lo dicho es la banda argentina Genetics. Esta es una agrupación de rock progresivo y está considerada como la más fiel al sonido de Genesis, en donde Hackett brilló con su guitarra de 1970 a 1977, exactamente el periodo que mejor interpreta Genetics. No es raro entonces que la próxima presentación de Hackett en Lima, el miércoles 18 de marzo en el Teatro Municipal de Lima, lo haga con ellos en el marco del tour The Best of Genesis – Latin America 2026. Hackett y Genetics ya saben lo que es estar en esta ciudad. En el 2023, la rompieron en el Gran Teatro Nacional.

Genesis en los 70: Phil Collins, Mike Rutherford, Tony Banks, Peter Gabriel y Steve Hackett. Foto: Difusión.

Genesis y su época dorada

En los años en los que el rock progresivo descolló, su público era, por decirlo de alguna manera, ecléctico. Al menos esta es la primera impresión que se tiene, con mayor razón si ponemos en el radar a su “competencia directa”, como el hard rock y el heavy metal, cuyas columnas de su tradición no dejan de remecer a cualquiera que ame la música. Veamos al vuelo: Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. Estos registros, hay que consignarlo, nacieron casi juntos.

No pocos documentales sobre el rock progresivo, que tranquilamente podemos hallar en plataformas, indican que el público principal de los fans del rock progresivo venía de las aulas universitarias. La melodía y la fuerza lírica de sus temas cautivaron a los jóvenes del mundo desde finales de los 60 hasta los últimos respiros de los 70. Eran temas que, aparte de su poesía sonora, suscitaban discusión a razón de sus metáforas, en especial. Consultado al respecto, Hackett mantiene una posición muy clara, y todo indica que no le gustan las poserías conceptuales con las que se encajona al rock progresivo: “Creo que mucha gente disfrutaba la música de Genesis… No solo los estudiantes universitarios”.

La banda Genesis fue creada en 1967 por Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford y Anthony Phillips. Hasta 1970, lanzaron dos álbumes: From Genesis to Revelation (1969) y Trespass (1970). Eran proyectos sólidos que pusieron en la mira a la banda. Pero algo faltaba para la elevación. Por su parte, Steve Hackett iba construyendo su camino en bandas de rock progresivo. Hackett lo hacía muy bien, pero tenía la urgencia de hacer cosas más desafiantes. En diciembre de 1970, Hackett publicó un anuncio clasificado en la revista Melody Maker. En él, se leía lo siguiente: “Guitarrista y compositor imaginativo busca involucrarse con músicos receptivos, decidido a ir más allá de las estancadas formas musicales existentes”. Peter Gabriel vio el anuncio y lo llamó.

Steve Hackett. Foto: Difusión.

“Genesis claramente tenía mucho que ofrecer musicalmente, ya que eran músicos y compositores muy talentosos, y se estaban moviendo hacia territorios musicales interesantes. Yo sabía que también podía aportar algo a su sonido. Creo que les di un impulso adicional. Todos contribuimos con ideas especiales en conjunto”, enfatiza Hackett.

Por lo dicho hasta aquí, esta parece una historia de búsquedas y encuentros. Hackett tenía 20 años. El hecho de publicar un anuncio buscando con quién tocar es una clara muestra de intenciones de crecimiento musical. Hackett y Phil Collins (batería) entraron a Genesis y fueron parte del álbum Nursery Cryme (1971), el tercero de la banda y el primero con el que empezarían a hacer historia, una historia de elevación en la que Steve Hackett fue clave. Con su guitarra le dio a Genesis un sonido orquestal y atmosférico, el cual marca la pauta en proyectos como el citado Nursery Cryme, Foxtrot (1972), Selling England by the Pound (1973), The Lamb Lies Down on Broadway (1974), A Trick of the Tail y Wind & Wutherin, los dos últimos de 1976.

Álbum "Selling England by the Pound". Imagen: Difusión.

Como conjunto y, principalmente, por su coherencia experimental, estos seis álbumes comprendidos entre 1971 y 1976 son lo más sólido en la historia del rock progresivo. “Me encanta la música de Genesis de los años setenta. Creo que muchos de nosotros realmente impulsamos la música hacia adelante durante ese tiempo. Me siento más identificado con Selling England by the Pound. También amo Foxtrot. Siento que fue la época en que Genesis realmente alcanzó su madurez, con música excelente e ideas fantásticas”. A Hackett no le falta razón. En los conciertos de Genesis, no solo estaba la excelencia musical, sino también la estética de la puesta en escena, y en ella tuvo mucho que ver Peter Gabriel, el teatro presente en cada canción. “Siento que Peter Gabriel hizo algo grandioso al disfrazarse y aportar ese contenido visual adicional al espectáculo. También desarrollamos un gran show de luces al mismo tiempo, así que nos volvimos visualmente muy interesantes”.

Peter Gabriel. Foto: Difusión.

Es esta etapa musical de Genesis la que Hackett tocará con Genetics el 18 de marzo. La levitación melódica está asegurada. Una de las inquietudes que más se le formulan es sobre su salida de la banda en 1977. Hackett no se hace problemas: “No me arrepiento de haber dejado Genesis, porque necesitaba seguir mi propio camino con nuevas ideas musicales y creatividad”. Dos años antes, en 1975, Peter Gabriel abandona la banda por las mismas razones de Hackett. Quería desarrollar una carrera en solitario. Su lugar como vocalista lo ocupó Phil Collins.

Steve Hackett con la banda Genetics. Foto: Difusión.

Genesis no deja de ser polémica. No pocos fans se preguntan qué etapa fue mejor, la de Peter Gabriel o la de Phil Collins. Más allá de preferencias personales, Hackett dice que “ambos son grandes artistas e intérpretes, con una enorme capacidad como compositores. Siempre los he admirado a los dos”. Con Phil Collins, Genesis se fue más por el pop, específicamente en los años 80. Lo cierto es que tanto Peter Gabriel como Phil Collins se han convertido en las puertas de entrada a esta etapa de oro del rock progresivo. Los fans quieren saber todo de sus ídolos y ese interés los lleva a sus comienzos.

“Me encantaría ver el regreso del rock progresivo. Sin embargo, es difícil saber si eso ocurrirá. En los últimos tiempos, la música se ha vuelto mucho más superficial. Me encanta escuchar todo tipo de música, incluyendo rock, música clásica, blues, jazz fusión y música del mundo”. Escuchemos o volvamos a estos años de Genesis: de 1971 a 1976. La era Hackett.