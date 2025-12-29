HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

"Lo pagará caro": Trump da ultimátum a Hamás en reunión con Benjamín Netanyahu para el alto al fuego en Gaza

Ambos líderes discutieron el avance en negociaciones para una tregua en Gaza, aunque persisten desacuerdos cruciales sobre el desarme de Hamás y la retirada de tropas israelíes.

Trump y Netanyahu se reunieron para discutir los puntos del plan de paz en Gaza.
Trump y Netanyahu se reunieron para discutir los puntos del plan de paz en Gaza.

Este jueves en Washington, Donald Trump lanzó un ultimátum a Hamás durante una reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Trump advirtió que el grupo "lo pagará caro" si no se desarma pronto, en el marco de las negociaciones para un alto al fuego en Gaza, reafirmando el apoyo de Estados Unidos a Israel.

Trump calificó la reunión con Netanyahu como “bastante productiva”, señalando que ambos discutieron los avances en las negociaciones para un alto al fuego y la necesidad de que Hamás cumpla con las condiciones para una tregua.

Desacuerdos para la paz en la Franja de Gaza

Trump y Netanyahu abordaron el progreso hacia la segunda fase del alto al fuego en Gaza. Aunque se lograron avances en las negociaciones, aún existen desacuerdos cruciales sobre el desarme de Hamás y la retirada de las tropas israelíes. Trump también destacó la importancia de reformas dentro de la Autoridad Palestina para asegurar la estabilidad en la región.

A pesar de estos avances, los desacuerdos sobre Cisjordania siguen siendo un obstáculo. Aunque no alcanzaron un acuerdo total, ambos líderes coincidieron en que se llegará a una conclusión sobre este tema en el futuro. Las tensiones continúan, con Hamás reafirmando su derecho a resistir la ocupación israelí.

Trump advierte sobre la reactivación del programa nuclear de Irán

Trump advirtió que, si Irán intenta reconstruir su programa nuclear, Estados Unidos tomará acciones decisivas. A pesar de los ataques estadounidenses de junio, que según el presidente destruyeron por completo las capacidades nucleares de Teherán, funcionarios israelíes siguen preocupados por la posibilidad de que el país reabastezca su arsenal de misiles, lo que representaría una amenaza directa para Israel.

Por su parte, Netanyahu está buscando consenso sobre la necesidad de una respuesta militar adicional contra Irán, especialmente tras la reciente escalada. Trump enfatizó que, aunque Teherán asegura no enriquecer uranio, cualquier intento de reactivar su capacidad nuclear sería un desafío a la estabilidad regional, lo que podría llevar a una intervención inmediata.

