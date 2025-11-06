Histórico triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York genera celebración de líderes mundiales

La elección de Mamdani redefine el mapa político de Nueva York y envia fuerte mensaje de unidad frente a la gestión de Trump. Foto: AFP

El histórico triunfo de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York generó reacciones de figuras políticas y líderes mundiales. Hijo de inmigrantes ugandeses y musulmán practicante, el político de 33 años se impuso con amplio respaldo de jóvenes, comunidades inmigrantes y sectores progresistas, en una contienda que representó una derrota simbólica para Donald Trump.

Desde Londres, el alcalde Sadiq Khan calificó la elección como “una victoria de la esperanza sobre el miedo” y la comparó con su propia experiencia como hijo de migrantes. En Colombia, el presidente Gustavo Petro compartió una fotografía junto a Mamdani y saludó el resultado como “un mensaje de renovación para la política progresista global”.

En Reino Unido, el exlíder laborista Jeremy Corbyn viajó a Nueva York para respaldarlo en los últimos días de campaña. Tras su elección, lo describió como “un ejemplo de integridad y compromiso con la justicia social”. También la eurodiputada francesa Manon Aubry destacó que Mamdani “venció al poder económico sin renunciar a sus principios”. Desde Canadá, el exlíder del NDP Jagmeet Singh sostuvo que su triunfo “marca un punto de inflexión para la clase trabajadora”.

Orgullo en Uganda

La noticia provocó una oleada de orgullo nacional en Uganda, país donde nació el nuevo alcalde. El periodista Angelo Izama recordó que Mamdani “era un joven reservado, pero firme en sus convicciones”. Para el profesor Okello Ogwang, de la Universidad de Makerere, el triunfo demuestra “el potencial de la juventud africana y el valor del pensamiento crítico”.

La mezquita Claremont Main Road de Ciudad del Cabo, donde Mamdani estudió en su infancia, envió un mensaje de felicitación. Su líder, Rashied Omar, aseguró que sus años en Sudáfrica “marcaron su visión de una política basada en la inclusión y la diversidad religiosa”.

En Kampala, la comunidad académica recordó la trayectoria de su padre, Mahmood Mamdani, reconocido intelectual anticolonialista. Para muchos ugandeses, la elección de su hijo simboliza “una victoria moral para África”, expresó la estudiante Chemtai Zamzam a la BBC.

Nueva York redefine su mapa político

La elección de Mamdani transformó la política local y confirmó el peso de las minorías étnicas y religiosas en la ciudad. Más de un millón de personas acudieron a votar, en su mayoría migrantes que lo ven como una voz cercana a sus historias.

En Astoria, el barrio que representó desde 2020 en la Asamblea Estatal, miles de simpatizantes celebraron la victoria. “Esto no es solo una victoria personal, es una victoria del pueblo”, dijo la activista Upasna Barath al New York Times.

Durante la campaña, el alcalde electo enfrentó una ofensiva de desinformación en redes que intentó vincularlo con posturas extremistas sobre la guerra en Gaza. Respondió con firmeza: “Reconozco el derecho de Israel a existir, pero no el de un Estado basado en jerarquías religiosas o raciales”.

Su discurso de unidad conectó con jóvenes y trabajadores que buscaban una alternativa a las élites tradicionales. Para Sadiq Khan, “los intentos de usar la fe contra los candidatos musulmanes han fracasado tanto en Londres como en Nueva York”.

En su discurso final, Mamdani citó al líder indio Jawaharlal Nehru: “Hay momentos en que una era termina y el alma de una nación encuentra su voz”.