EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato
Mundo

EE.UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

Trump describió la operación como "masiva y continua" mientras el Pentágono planea extender las incursiones. Sigue el minuto a minuto de la escalada en la región.

La ofensiva entre Israel, EE.UU. e Irán inició en la mañana del sábado 28 de febrero, donde más de 50 personas han fallecido.
La ofensiva entre Israel, EE.UU. e Irán inició en la mañana del sábado 28 de febrero, donde más de 50 personas han fallecido. | Composición LR/AFP

Las fuerzas armadas de Israel y Estados Unidos ejecutaron el sábado la "Operación Furia Épica", una ofensiva conjunta contra Irán tras meses de planificación. El ejército israelí confirmó que sus ataques buscaron neutralizar al ayatolá Alí Jamenei, al presidente Masud Pezeshkian y a los jefes militares persas, bajo la premisa de que "estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad". Por su parte, el mandatario Donald Trump calificó la campaña de "masiva y continua" mientras instó a la población local a "tomar el control de su gobierno". El Pentágono prevé extender las incursiones durante varias jornadas en respuesta a la supuesta reconstrucción del programa nuclear de Teherán.

Horas después, Irán tomó represalias con una oleada de misiles y drones hacia bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar y Kuwait, con un saldo de un fallecido en Abu Dabi. En territorio persa, las autoridades denunciaron una tragedia en una escuela de niñas en Minab, donde la incursión dejó 51 víctimas mortales y 60 heridos. Ante la escalada bélica en Oriente Medio, los israelíes evaluaron los resultados de su incursión inicial. El conflicto entra en una fase crítica con el riesgo inminente de una expansión hacia otros frentes regionales.

Ataques de Israel y EE.UU. a Irán EN VIVO

09:20
28/2/2026

Rusia a favor de Irán tras ofensiva en su contra

El diplomático ruso Mijail Ulianov advirtió sobre el peligro de desestabilización en el Medio Oriente debido a la agresión de Estados Unidos e Israel.

09:18
28/2/2026

Cuba y Canadá: uno en contra y el otro a favor de EE.UU.

Mientras PorBruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel y los calificó de violaciones al derecho internacional y a la Carta de la ONU, Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, apoyó las acciones de Washington, enfocándose en evitar que los persas desarrollen armas nucleares y causen más inestabilidad en la región.

09:15
28/2/2026

Líderes europeos condenan escalada

- António Costa (Portugal) - Presidente del Consejo Europeo: Calificó los ataques de “muy preocupantes” e instó a la moderación, el respeto por el derecho internacional y la protección de civiles.

- Ursula von der Leyen (Alemania) - Presidenta de la Unión Europea: Coincidió en la preocupación por la escalada y la necesidad de una resolución pacífica.

- Emmanuel Macron (Francia) - Presidente: Condenó la escalada de la guerra y pidió el cese inmediato de las hostilidades, instando a Irán a negociar para frenar su programa nuclear.

- Pedro Sánchez (España) - Presidente del Gobierno: Rechazó la acción militar unilateral y expresó su preocupación por las consecuencias para el orden internacional.

- Maxime Prevot (Bélgica) - Ministro de Asuntos Exteriores: Lamentó la falta de solución diplomática, pero comprendió las razones de seguridad detrás de las acciones de Estados Unidos.

09:14
28/2/2026

Más de 20 provincias de Irán resultaron "afectadas por ataques"

La Media Luna Roja iraní anunció que más de 20 de las 31 provincias de Irán resultaron afectadas por la ofensiva de EE.UU. e Israel este sábado.

"Por el momento, más de 20 provincias han sido afectadas por los ataques", declaró el portavoz Mojtaba Jaledi, citado por medios estatales.

09:12
28/2/2026

China pide el "cese inmediato" de la escalada en Irán

Tras los ataques de EE.UU. e Israel del sábado, el gobierno de China pidió el "cese inmediato" de la escalada en Irán.

09:06
28/2/2026

ONU condena los bombardeos y pide que "entren en razón"

El alto responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, condenó los ataques militares efectuados por Israel y los Estados Unidos de América contra Irán, además de las posteriores ofensivas de represalia. El funcionario advirtió que los misiles y las bombas no resuelven las diferencias políticas, sino que el conflicto armado recae sobre la población civil.

El diplomático pidió un retorno urgente a la mesa de negociaciones con el fin de reducir la tensión acumulada durante las últimas horas. "Imploro a todas las partes que entren en razón”, dijo tras recordar que los involucrados buscaban activamente una solución diplomática poco antes de la escalada violenta.

09:05
28/2/2026

Irán responderá "con decisión a los agresores"

Según el Ministerio de Exteriores, la administración persa agotó los recursos diplomáticos para asegurar la paz frente a las potencias involucradas. "Así como estábamos listos para las negociaciones, ahora estamos más preparados que nunca para defender a la nación iraní", sentenciaron.

La cancillería emitió un pronunciamiento oficial donde asegura que "las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores". El texto subraya además el esfuerzo previo del gobierno iraní, el cual sostiene que efectuó "todo lo necesario para evitar una guerra" antes del estallido de las hostilidades actuales.

07:00
28/2/2026

Trump anuncia inicio de la "Operación Furia Épica" en Irán

El presidente Donald Trump anunció el comienzo de una ofensiva militar masiva sobre territorio iraní para desmantelar su capacidad armamentística. Mediante un video en Truth Social, el mandatario validó la misión del Pentágono que busca aniquilar la armada y la industria de misiles del país persa. 

"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones", sentenció el mandatario, mientras diversos funcionarios confirmaron que los ataques persistirán durante varios días, según Reuters.

Lee la nota completa AQUÍ.

