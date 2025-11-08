La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York muestra grietas en el gobierno de Donald Trump

En las elecciones locales de 2025, el Partido Demócrata consiguió una serie de victorias clave en estados cruciales, pero la más simbólica fue la de Zohran Mamdani. Este joven socialista será el primer alcalde musulmán y de ascendencia surasiática en Nueva York tras lograr más de un millón de votos y vencer a Andrew Cuomo, una noticia que desagradó al presidente Donald Trump, quien culpó al cierre del gobierno y a la ausencia de su nombre en las urnas por la derrota republicana.

"Sube el volumen. Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros", se escuchó a un Zohran Mamdani eufórico contra el mandatario. Para Trump, esta victoria es “prueba” de que el Partido Demócrata se ha “radicalizado”, lo que, en términos de imagen, debilitó uno de sus argumentos: que los demócratas moderados o “centristas” eran la alternativa viable. Además, su gobierno podría enfrentar tensiones si intentan castigar o presionar a ciudades progresistas con recortes de fondos federales. La imagen de Trump está golpeada: la encuesta de CNN refleja la desaprobación de las políticas disparatadas del gobierno republicano.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“La victoria de Mamdani es un tema generacional”

Los primeros análisis indican que Mamdani triunfó gracias al apoyo de población negra, asiática e hispana, mientras que Cuomo concentró su respaldo en zonas predominantemente blancas. Esto confirma la data de CNN: Nueva York en una de las ciudades de Estados Unidos con más inmigrantes en su territorio. Sin embargo, hay otro factor detrás de su triunfo.

El voto joven resultó decisivo para la victoria de Zohran Mamdani, lo que impulsó la participación electoral más alta desde 1969. Según los datos disponibles de la Junta Electoral de Nueva York, el alcalde electo obtuvo un 62% de apoyo entre los menores de 30 años y superó el 50% en el grupo de 30 a 44 años, lo que consolidó su ventaja frente a Cuomo.

“La victoria de Mamdani, más que un tema ideológico (…) es un tema generacional. Eso tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con un candidato joven, con que es musulmán”, explicó a La República Ariel Segal, internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Christina Greer, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Fordham, también enfatizó el uso de las redes sociales en la campaña, lo que fue un punto a favor del socialista que ganó en una ciudad donde no nació. "Él despertó algo en ellos. Eso aplica a los votantes jóvenes, que pensaban que tenían que aceptar el statu quo de la política como siempre y las cosas que vienen de Washington D. C.", destacó a ABC News.

En la otra cara de la moneda, el respaldo al socialista entre los mayores de 65 años fue de apenas 29%, un segmento en el que el exgobernador Cuomo creció notablemente. Esta brecha generacional refleja un claro cambio de ciclo político y una afinidad del electorado más joven con los mensajes de renovación y justicia social impulsados por Mamdani.

Por otro lado, de acuerdo con la última encuesta de AtlasIntel, el 51% de los hombres votó por Mamdani, frente a solo el 37% de las mujeres. Este desequilibrio contrasta con el apoyo más equilibrado que recibió Cuomo, lo que sugiere que el nuevo líder demócrata tendrá el reto de ampliar su conexión con el voto femenino si busca consolidar una base más diversa y transversal en futuros comicios.

Las mentiras y verdades a medias de Trump

"Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales”, escribió el presidente en X para justificar los resultados. En esta cita hay una verdad a medias y una mentira clara.

De acuerdo a una encuesta de CNN, el extenso cierre gubernamental podría afectar las elecciones de 2026, pero sería para todos, no solo para los republicanos. Además, las políticas del mandatario y el descontento por la economía en su gobierno estarían detrás también de su 37% de aprobación, la más baja en su segundo mandato. Con este dato, está claro que su nombre en las boletas no aseguraba nada y estaría perdiendo control simbólico y de agenda.

Lo que sí es cierto es que era complicado que los republicanos ganasen en bastiones demócratas, como lo dijo Trump. Tanto Ariel Segal como Antonio Chávez coincidieron en que la victoria de Mamdani debe entenderse dentro de la particularidad de Nueva York, más que como un síntoma del descontento nacional hacia el presidente. Si bien, los resultados a favor de los demócratas fueron simbólicos y apabullantes, habría que revisar el historial electoral por ciudades y estados entre ambos partidos.

En Nueva York y otros estados y ciudades, los resultados eran de esperarse por anteriores comicios, pero la sorpresa sería más en Virginia. En este estado, la demócrata Abigail Spanberger derrotó a la republicana Winsome Earle-Sears. En Nueva Jersey, Mikie Sherrill también prevaleció sobre el republicano Jack Ciattarelli. Mientras tanto, en California, los votantes aprobaron la Proposición 50, una reforma que reorganiza los distritos electorales del estado para darle a los demócratas una ventaja en las elecciones de 2026.

PUEDES VER: Trump revela que Putin lo invitó a resolver el conflicto con Ucrania a través de una solución negociada

¿Un nuevo amanecer demócrata?

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, celebró los resultados electorales, y el retorno del voto joven, y afirmó que “el Partido Democrático está de vuelta”. Además, destacó que la victoria marca un nuevo amanecer del movimiento tras las presidenciales de 2024. “Este no es el Partido Democrático de tu abuelo. Iremos a por ti en cada Estado en el que decidas robar más escaños”, le dijo el dirigente nacional del partido a Donald Trump, según El País.

No obstante, para los analistas internacionales Jorge Antonio Chávez y Ariel Segal, los demócratas deben resolver primero ciertos puntos internos, pues las elecciones más decisivas serán en 2026 y faltaría evaluar la gestión de Mamdani como alcalde, quien no convence a todo su partido con sus propuestas.

“Mamdani representa a un sector que está más en el ala izquierda y hay otro sector que es centrista”, y esta división podría marcar la estrategia del partido rumbo a las elecciones de 2026, dijo Chávez. Un caso claro es la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien rechazó públicamente aumentar los impuestos a los neoyorquinos, como lo propuso el socialista. Sin embargo, lo felicitó e invitó a trabajar juntos.

Para el internacionalista, es necesario buscar el equilibrio interno y así evitar fragmentarse de cara a las próximas elecciones intermedias. Por su parte, el experto Segal espera que “los demócratas no malinterpreten la victoria de Mamdani, pensando que la opción para contrarrestar a Trump son los candidatos más de izquierda radical”, pues el ala moderada “es el sector más grande y el que debe prevalecer si quieren ganar”.

En ese sentido, Nada Tawfik, analista en BBC News, expresó que la victoria de Mamdani expuso las tensiones entre el ala moderada y el sector progresista, que defiende un discurso populista de izquierda como respuesta al trumpismo. Mientras que el contralor Brad Lander advirtió que no hay una fórmula única y que las primarias deben reflejar la diversidad regional del país. Andrés Bernal se sumó para puntualizar que los demócratas pueden aprender de Mamdani para conectarse con las preocupaciones de los ciudadanos.

El futuro incierto en Nueva York: impuestos en la mira

El alcalde electo Zohran Mamdani plantea una agenda marcadamente progresista que busca transformar el modelo urbano y social de Nueva York. Entre sus principales propuestas figuran la congelación de los alquileres para un millón de inquilinos, la construcción de 200.000 viviendas asequibles, la implementación de cuidado infantil universal gratuito, transporte público gratuito y la creación de tiendas de comestibles de propiedad municipal. Estas iniciativas serían financiadas mediante impuestos más altos a las grandes empresas y a los ciudadanos de mayores ingresos, un enfoque que causó críticas dentro del propio Partido Demócrata por su viabilidad económica.

Según los expertos Segal, Chávez y Dana El Kurd, profesora de la Universidad de Richmond e investigadora del Centro Árabe de Washington, la viabilidad de la agenda de Mamdani dependerá de su capacidad para equilibrar ambición social con responsabilidad fiscal. Segal advierte que muchas de sus promesas son “populistas” y solo serán sostenibles si mantiene el equilibrio presupuestario y logra resultados tangibles, mientras Chávez destaca que su programa responde a una realidad urbana de desigualdad y encarecimiento del costo de vida, pero enfrenta límites si no obtiene respaldo federal y estatal. Dana, por su parte, considera que las reformas podrían implementarse gradualmente y que el temor a una fuga de contribuyentes adinerados es “una amenaza vacía”, dado el peso

Pero, más allá de un cierto descontento de los demócratas, también despierta el interés la relación Mamdani-Trump. La presión de la administración Trump podría intensificar la violencia institucional y el uso del poder federal para castigar a ciudades progresistas como Nueva York, inicia El Kurd. En tanto, Segal y Chávez coinciden en que la Casa Blanca podría usar al socialista como un arma retórica para desacreditar al ala izquierda del Partido Demócrata, especialmente si su gestión enfrenta dificultades o incumple promesas como el transporte gratuito o la expansión de viviendas. Pero sí funciona, nuevamente la narrativa republicana perdería fuerza. Además, Trump no podría retener fondos federales, porque no solo es incorrecto, sino que afectaría más su imagen.

Ambos advierten que un eventual recorte de fondos federales afectaría gravemente áreas como la educación y los servicios sociales. En cuanto a su futuro, los analistas coinciden en que, si logra resultados concretos, Mamdani podría proyectarse como una figura nacional clave del progresismo demócrata.

