Mundo

Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

Medios internacionales afirman que se reportaron explosiones en Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar, y una persona fallecida en Abu Dabi.

Los ataques entre Irán, Israel y EE.UU. se realizaron en la mañana del sábado 28 de febrero.
Los ataques entre Irán, Israel y EE.UU. se realizaron en la mañana del sábado 28 de febrero. | AFP

Irán toma represalias y responde a los ataques recientes de Israel y EE.UU. con una ola de misiles y drones hacia objetivos en Oriente Medio, que incluyó bases militares en Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar. El bombardeo acabó con la vida de una persona en Abu Dabi. Esta escalada bélica surge tras una incursión conjunta el sábado, diseñada por Washington y el ejército israelí, cuyo propósito principal fue alcanzar a altos funcionarios iraníes.

Teherán denunció que la agresión previa provocó al menos 40 muertos en una escuela del sur del país, mientras fuentes de CNN advierten que el Pentágono planea extender sus operaciones durante varios días tras afirmar Israel que sus acciones "tenían como objetivo al líder supremo, presidente y jefe de las fuerzas armadas de Irán".

PUEDES VER: Irán advierte de una "guerra devastadora" si no se alcanza un acuerdo nuclear con EE.UU. tras concluir tercera fase sin éxito

"Irán responderá con decisión a los agresores"

Teherán ratificó este sábado su voluntad de replicar ante la ofensiva ejecutada por Israel y Washington en territorio persa. Esta agresión ocurrió a pesar de los diálogos vigentes sobre el programa nuclear entre ambas naciones, cuyo fin primordial era impedir una escalada bélica en la región. Según el Ministerio de Exteriores, la administración local agotó los recursos diplomáticos para asegurar la paz frente a las potencias involucradas. "Así como estábamos listos para las negociaciones, ahora estamos más preparados que nunca para defender a la nación iraní", sentenciaron.

La cancillería emitió un pronunciamiento oficial donde asegura que "las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores". El texto subraya además el esfuerzo previo del gobierno iraní, el cual sostiene que efectuó "todo lo necesario para evitar una guerra" antes del estallido de las hostilidades actuales.

Trump confirma inicio de la "Operación Furia Épica" en Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el comienzo de una ofensiva militar masiva sobre territorio iraní para desmantelar su capacidad armamentística. Mediante un video en Truth Social, el mandatario validó la misión del Pentágono que busca aniquilar la armada y la industria de misiles del país persa. Según el jefe de Estado, estas acciones responden a la necesidad de salvaguardar la seguridad nacional frente a un "grupo despiadado de gente muy dura, terrible".

La intervención de Washington ocurre de forma simultánea a diversas incursiones israelíes, situación que provocó una respuesta inmediata de Teherán con el lanzamiento de proyectiles hacia Israel. Trump advirtió sobre la posibilidad de bajas en sus propias filas, aunque justificó el despliegue como un sacrificio necesario por el futuro global. El líder republicano fue enfático al declarar: "Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles hasta los cimientos. Rechazaron todas las oportunidades para alcanzar sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo".

En el cierre de su mensaje, el inquilino de la Casa Blanca instó a la Guardia Revolucionaria a deponer las armas bajo promesa de inmunidad o enfrentar una "muerte segura". Asimismo, exhortó a la población civil a resguardarse y asumir el mando del país tras los bombardeos. "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones", sentenció el mandatario, mientras diversos funcionarios confirmaron que los ataques persistirán durante varios días, según Reuters.

PUEDES VER: Así va el mayor despliegue militar de EE.UU. y las opciones de Irán ante posible ataque, previo a nuevas conversaciones nucleares

ONU condena los bombardeos y pide que "entren en razón"

El alto responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, condenó los ataques militares efectuados por Israel y los Estados Unidos de América contra Irán, además de las posteriores ofensivas de represalia. El funcionario advirtió que los misiles y las bombas no resuelven las diferencias políticas, sino que el conflicto armado recae sobre la población civil. Según sus palabras, estos actos bélicos solo “resultarán en muerte, destrucción y miseria humana”.

Turk solicitó moderación inmediata a todas las partes para prevenir consecuencias nefastas en la región de Oriente Medio. El diplomático pidió un retorno urgente a la mesa de negociaciones con el fin de reducir la tensión acumulada durante las últimas horas. Bajo esta premisa, el titular declaró: “Imploro a todas las partes que entren en razón”, tras recordar que los involucrados buscaban activamente una solución diplomática poco antes de la escalada violenta.

