Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein
Mundo

Trump confirma reunión con Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York, para el viernes 21 de noviembre

Después de un discurso hostil, Trump había afirmado que Mamdani "quiere venir a Washington" y que están dispuestos a "arreglar algo".

Donald Trump fue uno de los mayores críticos de Zohran Mamdani tras ganar las elecciones en la ciudad de Nueva York.
Donald Trump fue uno de los mayores críticos de Zohran Mamdani tras ganar las elecciones en la ciudad de Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá el viernes 21 de noviembre con el alcalde electo de Nueva York, Zohran “Kwame” Mamdani, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde se refirió nuevamente a él como “alcalde comunista”, pero precisó que la cita ya está acordada y que “pronto” darán más detalles sobre el encuentro.

Esta reunión será el primer contacto directo entre Trump y Mamdani desde la victoria del demócrata en las elecciones municipales. Llega después de meses de tensiones públicas, marcadas por insultos, acusaciones de “comunismo” y amenazas de recortar fondos federales a la ciudad si Mamdani llegaba al cargo, pese a que se convirtió en el primer alcalde musulmán y el más joven en más de un siglo en dirigir Nueva York.

Trump confirma reunión con Mamdani. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Una reunión para "resolver algo"

Según lo expresado por Trump, el objetivo central del encuentro será “resolver algo” relacionado con la crisis de asequibilidad en Nueva York, en especial en materia de vivienda y del impacto de los recortes a programas federales como SNAP, que afectan a hogares de bajos ingresos. Mamdani había solicitado formalmente la reunión el 17 de noviembre, con la intención de garantizar recursos para aliviar el costo de vida en la ciudad.

Fuentes consultadas por medios estadounidenses señalan que Mamdani presionará por la liberación de fondos federales para programas de vivienda y la protección de la asistencia social dirigida a familias vulnerables, incluidas aquellas con integrantes inmigrantes indocumentados. Trump, por su parte, buscaría obtener colaboración en materia de seguridad y posiblemente discutir políticas migratorias a nivel local, mientras el alcalde electo insiste en encontrar “terreno común” en asequibilidad sin retroceder en la defensa de las comunidades inmigrantes.

El discurso hostil de Trump tras la victoria de Mamdani

Durante la campaña de 2025 y en los días posteriores a la elección, Trump mantuvo un discurso abiertamente hostil contra Mamdani. Lo calificó de “comunista” y advirtió que, si el candidato demócrata ganaba la alcaldía, Nueva York se convertiría en un “desastre económico y social”. En redes sociales, llegó a escribir: “¡¡¡Cualquier judío que vote a Zohran Mamdani, un probado y autoproclamado JEW HATER, es un estúpido!!!”, en alusión a su activismo propalestino y sus críticas al Gobierno de Israel.

Tras la victoria de Mamdani, Trump señaló inicialmente que solo se reuniría con él si el alcalde electo lo buscaba primero. Dijo además que sería “muy improbable” seguir entregando fondos federales a la ciudad si el “candidato comunista” llegaba al poder. Sin embargo, en los días recientes matizó su postura y afirmó que Mamdani “quiere venir a Washington” y que están dispuestos a “arreglar algo”, asegurando que ahora su intención es que “todo le vaya bien a Nueva York”, pese a los ataques previos.

