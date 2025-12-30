Rusia advirtió que su "postura negociadora" sobre el conflicto en Ucrania se endurecerá tras acusar a Kiev de un ataque con drones contra una residencia del presidente Vladímir Putin. Según Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, el ataque fue repelido con éxito por el sistema de defensa aérea, pero la acusación tendrá repercusiones en las conversaciones.

El portavoz ruso agregó que no se considera necesario presentar pruebas del ataque, que calificó de "masivo". Por otro lado, acusó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a varios medios occidentales de intentar negar el ataque. Al ser cuestionado sobre si Rusia planeaba proporcionar pruebas del incidente, Peskov indicó que esa es una "cuestión para los militares".

Ucrania rechaza las acusaciones de Rusia

Ucrania rechazó las acusaciones de Rusia. Andrii Sibiga, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, afirmó en la red social X que Moscú no presentó “pruebas plausibles” que respalden su afirmación. Además, Sibiga aseguró que “no se produjo ningún ataque de ese tipo”.

También lamentó las condenas del supuesto ataque por parte de Emiratos Árabes Unidos, India y Pakistán.

"Reacciones como estas ante las afirmaciones manipuladoras e infundadas de Rusia solo sirven a la propaganda rusa y animan a Moscú a cometer más atrocidades y mentiras", añadió, y consideró que "socavan el proceso de paz constructivo que actualmente avanza".

Por su parte, Zelenski calificó la acusación rusa como una “mentira” y señaló que el Kremlin utiliza este tipo de afirmaciones para justificar nuevos ataques contra Kiev y obstaculizar los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos. El mandatario agregó que la motivación de Rusia para difundir tales acusaciones es evitar que termine la guerra.

Ataque contra una vivienda de Vladímir Putin

Lavrov afirmó que Ucrania lanzó 91 drones contra la "residencia oficial" del presidente Putin en la región de Nóvgorod. Advirtió que este presunto ataque “no quedará sin respuesta” y señaló que las acciones de Kiev tendrán repercusiones.

"Pero los presidentes mantienen la confianza en el diálogo y lo continúan. Tales provocaciones, tales actos de terrorismo de Estado, son incapaces de socavar este nivel de diálogo de confianza entre ambos presidentes", enfatizó el vocero.

La controversia sobre el presunto ataque ocurre en medio de las negociaciones diplomáticas para resolver el conflicto que comenzó con la invasión rusa de 2022. El lunes, Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que ambos discutieron los avances de las conversaciones bilaterales.