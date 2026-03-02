La influencer se sentó en el set de Sin Rodeos, programa de Milagros Leiva, acompañada de sus padres. Foto: Composición LR

La influencer se sentó en el set de Sin Rodeos, programa de Milagros Leiva, acompañada de sus padres. Foto: Composición LR

Francesca Montenegro se presentó junto a sus padres en el programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva en Panamericana Televisión, donde habló por primera vez de manera extensa sobre la situación que atraviesa en medio de la controversia generada tras el accidente ocurrido el 17 de febrero, cuando su entonces pareja, Adrián Villar, atropelló a la deportista Lizeth Marzano mientras conducía su vehículo.

Durante la conversación, la influencer de 21 años respondió a diversos cuestionamientos públicos, entre ellos su radical cambio de look, el cual despertó especulaciones en redes sociales. Montenegro aseguró que su decisión no tuvo ninguna intención estratégica, sino que estuvo vinculada al impacto emocional que vivió en las últimas semanas.

Francesca Montenegro revela por qué se cortó el cabello tras la polémica

Al ser consultada directamente por Milagros Leiva sobre el motivo de su corte de cabello, la joven explicó que su decisión estuvo relacionada con el rechazo y los comentarios negativos que comenzó a recibir tras el accidente. “Yo no he estado en el carro. No he presenciado el acto. No he sabido de la situación hasta muchas horas después”, afirmó en el programa.

En esa misma línea, sostuvo que su cambio de imagen fue una reacción emocional frente a la presión pública. “Yo me corto el pelo porque también he querido desaparecer y no por haber hecho algo malo, sino por la cantidad de odio que estaba recibiendo yo, mi papá y mi hermano”, expresó.

Asimismo, añadió que, al conocer parte de lo sucedido, tanto ella como su padre le pidieron a Villar que se entregue a las autoridades; sin embargo, ello no ocurrió en ese momento.

¿Quién es Francesca Montenegro?

Francesca Montenegro es una creadora de contenido peruana de 21 años que ha construido presencia principalmente en Instagram y TikTok, donde comparte contenido relacionado con estilo de vida y tendencias. En las últimas semanas, su nombre cobró mayor notoriedad pública debido al caso que involucra a su expareja, Adrián Villar.

Tras la ola de críticas en redes sociales, la joven limitó los comentarios en algunas de sus publicaciones y, según se conoció en los últimos días, fue apartada de diversos espacios en los que laboraba. Entre ellos, su emprendimiento de ropa ‘The Body Brand’, que lideraba junto a Ángela Kubota, así como su vínculo con la agencia de influencers Collabs.