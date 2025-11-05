Nueva York ha sido testigo de grandes eventos, pero pocos tan inesperados como la victoria de Zohran Mamdani, de 34 años, quien se convirtió en el 111.º alcalde de la "Gran Manzana", con un triunfo que sacudió tanto a la ciudad como al escenario político nacional. Su victoria, fruto de un ascenso meteórico desde el anonimato, marcó un hito histórico por ser el primer alcalde musulmán en la ciudad.

Y por si no fuera poco: derrotó abiertamente a Donald Trump. Mamdani Hasta se ha posicionado como adversario del presidente estadounidense, declarando que es “la peor pesadilla de Trump”. En su primera aparición tras confirmarse su triunfo pronunció una frase que sus seguidores repitieron en pancartas y publicaciones digitales: “Hoy hemos hablado con voz clara: la esperanza sigue viva”.

El salto del anonimato al poder: la revolución desde Queens

Originario de Queens, Mamdani llegó a Nueva York desde Uganda a los siete años. Sus características más visibles —musulmán, socialista demócrata, hijo de inmigrantes, nacido en Kampala, campital del país africano — ya marcaron un momento relevante. Hijo de una familia de ascendencia india, creció dentro de un hogar con fuertes referencias culturales y académicas: su madre, Mira Nair, alcanzó reconocimiento como directora de cine y su padre, Mahmood Mamdani, ocupa un lugar en la Universidad de Columbia.

Se graduó en Estudios Africanos en Bowdoin College y fundó la primera sección estudiantil de Estudiantes por la Justicia en Palestina. Durante su etapa en la Bronx High School of Science creó el primer equipo de críquet del colegio. Estos episodios aparecen en su trayectoria con un componente claro de vinculación política desde espacios comunitarios y académicos, nunca desde estructuras tradicionales de poder. En 2018 obtuvo la ciudadanía estadounidense.

Antes de llegar a un cargo público trabajó como asesor de vivienda en Queens. Su labor consistió en apoyar a propietarios de bajos ingresos que enfrentaban procesos de desahucio. Sin promotoras empresariales detrás ni una carrera clásica en despachos, su tránsito hacia la política legislativa se concretó en 2020, con su elección como miembro de la Asamblea Estatal por el distrito 36. Ese hecho lo convirtió en el primer hombre del sur de Asia y uno de los pocos musulmanes en ese cuerpo legislativo.

TikTok y maratones: la política millennial que abrazó Nueva York y convirtió el descontento en una derrota para Trump

Su campaña para la alcaldía se distinguió por la combinación de una plataforma de izquierda audaz y una estrategia política que unió lo digital y lo presencial. Mamdani apostó por una estrategia digital intensa, apoyada en videos breves y escenas de la vida urbana. “Halalflación”, su término para referirse al aumento del costo de vida, circuló entre jóvenes que encuentran en las redes una forma de procesar frustraciones económicas. Las imágenes lo mostraron saltando a aguas heladas en Coney Island, corriendo la maratón de Nueva York mientras hablaba sobre alquileres, y conversando con trabajadores de distintos barrios, algunos votantes de Donald Trump.

Tras ganar la primaria demócrata en junio, Mamdani enfrentó un escenario político complejo. Andrew Cuomo, derrotado en la primaria, se mantuvo como independiente en la contienda general, mientras Curtis Sliwa competía como republicano y Eric Adams, alcalde saliente, se retiraba, pero permanecía en la boleta.

Durante este período, Trump declaró públicamente que los neoyorquinos debían votar por el exgobernador, además calificó a Mamdani de “comunista” y amenazó con recortar fondos federales a la ciudad si el candidato progresista alcanzaba la victoria. Trump justificó su respaldo a Cuomo por considerarlo menos riesgoso y con experiencia gubernamental, mientras buscaba concentrar el voto anti-Mamdani en una opción viable para impedir un gobierno que consideraba radical.

Mientras tanto, Cuomo, su rival en la contienda enfrentó deterioro público tras años de peso institucional. La confrontación entre ambos se narró como una disputa entre dos alas del Partido Demócrata. Una parte del electorado buscó renovación, otra expresó inquietud. Con el tiempo, sectores que habían mostrado distancia hacia Mamdani, entre ellos, Kamala Harris, Kathy Hochul y Hakeem Jeffries, ofrecieron respaldo.

Su plataforma se articuló alrededor de la asequibilidad urbana. Propuso la congelación de alquileres, guarderías universales, autobuses gratuitos, supermercados municipales y un salario mínimo de US$30. También planteó aumentar impuestos a los más ricos y a corporaciones de Nueva York. La vivienda y el transporte se consolidaron como ejes centrales de su discurso.

Mezquitas, sindicatos y primerizos en las urnas: Nueva York, la ciudad multiétnica que empujó el cambio

En paralelo, su identidad religiosa y política apareció sin reserva. Visitó mezquitas de manera pública y difundió mensajes en urdu, hindi y español. En uno de sus actos dijo: “Sabemos que manifestarse públicamente como musulmán también implica sacrificar la seguridad que a veces podemos encontrar en las sombras”. Su apoyo a Gaza y a los derechos palestinos formó parte de su posición.

La contienda incluyó episodios de islamofobia y racismo. A pesar de estas presiones, Mamdani consolidó su campaña y logró ganar la elección general, una derrota clara para Trump en su propia ciudad, mientras su mensaje progresista resonó con votantes de distintas comunidades, especialmente jóvenes, personas de color y primerizos en las urnas.

Tras la confirmación de su victoria, Mamdani dirigió un mensaje directo al entonces presidente: “Donald Trump, ya que sé que nos está viendo, tengo cuatro palabras para usted: Suba el volumen. Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros”. Mensaje al cual Trump respondió con: “¡Y así comienza todo!”.

Su equipo convertía cada jornada en un mosaico de recorridos por vecindarios y presencia online. El aspirante aparecía junto a voluntarios nuevos, personas que votaban por primera vez y residentes de comunidades migrantes. Su campaña ofreció traducciones, materiales en distintos idiomas y visitas constantes a centros comunitarios. La diversidad no se instaló como eslogan sino como estructura práctica.

En este contexto conoció a Rama Duwaji, artista e ilustradora sirio-estadounidense. La relación inició en una aplicación de citas en 2021 y culminó en una boda civil a comienzos de este año. Esa escena personal encontró reflejo en su presencia pública, donde la familia aparece como un capítulo complementario a su vida política.

Mamdani una apuesta por el futuro: una nueva forma de gobernar en Nueva York

El triunfo de Mamdani surgió en un clima nacional con tensiones raciales y preocupaciones económicas crecientes. Jóvenes, trabajadores y votantes desilusionados con liderazgos centristas participaron en su campaña. La ruptura generacional quedó expuesta en la forma de comunicarse y en las prioridades que destacó: alquileres, precios de alimentos, cuidado infantil y transporte.

Su elección abre un nuevo capítulo institucional para Nueva York, sin manual previo que anticipe resultados. Las expectativas desde distintos sectores se concentran en su capacidad para ejecutar una agenda urbana orientada a aliviar costos cotidianos. El marco federal se mantiene en suspenso ante declaraciones y amenazas políticas desde Washington.

Mamdani, quien pasó su infancia entre Kampala y Queens, ocupa hoy un lugar que nunca antes obtuvo alguien con su historia. A su llegada al cargo, evitó recurrir a advertencias sobre dificultades futuras. Se limitó a reafirmar el mensaje que lo acompañó desde el inicio de la campaña: claridad, convicción y compasión. “Que el Ayuntamiento sea la luz que nuestra ciudad y nuestra nación necesitan”, expresó.

El triunfo de Zohran Mamdani marca un momento histórico: la ciudad más grande de Estados Unidos eligió a un alcalde musulmán, con políticas progresistas audaces, y al mismo tiempo derrotó la apuesta de Donald Trump por impedir su victoria. La contienda no sólo redefinió la política local, sino que envió un mensaje claro al escenario nacional sobre el poder de la movilización progresista, el impacto de la juventud política y la capacidad de un candidato emergente para superar tanto a rivales locales como a influencias federales.

Los republicanos pierden terreno fuera de Nueva York, mientras Trump reconoce la derrota

Nueva York no fue la única escena donde el poder republicano se vio derrotado. Mientras Mamdani celebraba en la “Gran Manzana”, otros estados clave enviaban señales similares. En Virginia, las demócratas moderadas Abigail Spanberger, y Mikie Sherrill, ganaron sus respectivas elecciones a gobernadoras con amplias ventajas, una victoria que borró los últimos vestigios del control republicano en cargos ejecutivos estatales.

En Nueva Jersey, la representante demócrata Mikie Sherrill derrotó contundentemente al republicano Jack Ciattarelli que terminó consolidando un giro político que reforzó el control demócrata e invalidó la apuesta republicana por revivir viejas estructuras de poder. Mientras tanto, en Pensilvania, el electorado frenó un intento republicano de destruir a tres demócratas del Tribunal Supremo estatal, un movimiento que fue interpretado como un rechazo ciudadano a iniciativas que buscaban aumentar presión partidista sobre cortes estatales.

“'La ausencia de Trump en la boleta y el cierre del mercado fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, según las encuestas”, escribió Trump en Truth Social poco después de que se proyectara la victoria de los demócratas en Virginia, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York.