Julian Assange demanda a la Fundación Nobel tras la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. | Composición LR | AFP

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, presentó una denuncia en Suecia contra la Fundación Nobel tras la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado. La acusación cuestiona la legitimidad del galardón y señala la responsabilidad financiera de la fundación con sede en Estocolmo, pese a que el premio es concedido formalmente por el comité noruego en Oslo.

Assange sostiene que la elección de Machado contradice los principios establecidos por Alfred Nobel en su testamento de 1895 y acusa a la fundación del mismo nombre de permitir un uso indebido de los recursos asociados al premio, cuyo monto asciende a 11 millones de coronas suecas, cerca de un millón dólares.

Las acusaciones de Julian Assange hacia el nobel

En su denuncia, Julian Assange afirma que el Nobel de la Paz 2025 representa un posible “desvío de fondos y una facilitación de crímenes de guerra conforme al derecho sueco”. Por ello, exige el bloqueo inmediato del cheque destinado a Machado, al considerar que existe el riesgo de que el dinero sea utilizado con fines contrarios al espíritu del galardón.

Según Wikileaks, la dotación del Nobel podría haber sido desviada de su objetivo caritativo para facilitar “agresiones, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”. La policía sueca confirmó a la agencia AFP haber recibido formalmente la denuncia, que apunta contra una treintena de responsables vinculados a la Fundación Nobel.

Assange cuestiona apoyo de Machado hacia Trump

El núcleo del reclamo de Assange se centra en el apoyo público de Machado al presidente estadounidense Donald Trump, a quien la galardonada dedicó el premio. El fundador de Wikileaks considera que ese respaldo vulnera el testamento de Alfred Nobel, que exige premiar acciones en favor de la fraternidad entre las naciones y la reducción de los ejércitos permanentes.

Trump ha desplegado desde agosto una flotilla militar en el Caribe, oficialmente para combatir el narcotráfico, en operaciones que, según denuncias, han dejado al menos 87 muertos. En ese contexto, Assange acusa a los responsables de la Fundación Nobel de haber transformado “un instrumento de paz en un instrumento de guerra”, al avalar, según su denuncia, una distinción que legitima políticas de confrontación y uso de la fuerza.