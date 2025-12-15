HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

María Corina Machado permanecerá en Noruega por fractura vertebral tras su salida de Venezuela

Magalli Meda, portavoz de la líder opositora, confirmó al medio noruego Aftenposten que la lesión no afectará su agenda, la cual incluye su próximo regreso a Venezuela.

María Corina Machado aún no tiene fecha de retorno a Venezuela.
María Corina Machado aún no tiene fecha de retorno a Venezuela. | AFP

María Corina Machado permanecerá un tiempo más en Noruega. En una entrevista concedida por su portavoz, Magalli Meda, al medio Aftenposten, se confirmó que la líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sufrió la fractura de una de sus vértebras y está siendo examinada en el Hospital Universitario Ullevål, en Oslo.

El mismo medio explicó, a través de la opinión de un experto, que la lesión se debió a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela, el cual incluyó un trayecto de cinco horas en un bote a mar abierto bajo circunstancias intensas.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Se presume que, durante el cruce del mar Caribe, se presentaron condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos y olas de gran tamaño. Habría sido en ese momento cuando se produjo la lesión vertebral.

Magalli Meda detalló que, a pesar del diagnóstico, María Corina Machado sigue comprometida con su labor política y democrática —que incluye su regreso a Venezuela—, y al mismo tiempo acatará las recomendaciones médicas que reciba.

PUEDES VER: Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

lr.pe

Viaje de María Corina fue planificado durante 2 meses

Según Aftenposten, el viaje de María Corina Machado a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz fue planificado durante dos meses por una red de colaboradores y personas que impulsan un cambio de régimen en Venezuela.

Cabe recordar que, para escapar, Machado utilizó una peluca para camuflarse y logró salir de Caracas tras atravesar diez puestos de control militar antes de alcanzar la costa.

Aún se desconoce cuánto tiempo María Corina Machado permanecerá en Noruega. Desde el Hospital Universitario Ullevål se intentó obtener información, pero, por motivos de confidencialidad, el centro médico prefirió no responder a la consulta.

PUEDES VER: Unión Europea reconoce que el ingreso de Ucrania a la OTAN no se ha planteado ni está en discusión

lr.pe

Machado felicita a Kast por su victoria en Chile

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y expresó su confianza en que apoyará una transición democrática en Venezuela.

A través de su cuenta en X, destacó la jornada electoral chilena como un ejemplo para América Latina y afirmó que espera el respaldo de Kast para "la reconstrucción del país y un hemisferio seguro, próspero y libre".

Notas relacionadas
Así salió María Corina Machado de Venezuela para viajar a Oslo y recibir el premio Nobel, según el WSJ

Así salió María Corina Machado de Venezuela para viajar a Oslo y recibir el premio Nobel, según el WSJ

LEER MÁS
Así fue la operación secreta del Grey Bulls, el grupo de rescate de EE.UU. que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Así fue la operación secreta del Grey Bulls, el grupo de rescate de EE.UU. que sacó a María Corina Machado de Venezuela

LEER MÁS
Corina Machado ratifica que asumirá como vicepresidenta en un gobierno de Edmundo González: “Maduro va a salir”

Corina Machado ratifica que asumirá como vicepresidenta en un gobierno de Edmundo González: “Maduro va a salir”

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así quedó el mapa político en América Latina tras la victoria de José Antonio Kast en Chile

Así quedó el mapa político en América Latina tras la victoria de José Antonio Kast en Chile

LEER MÁS
Piloto de JetBlue evita choque con avión militar de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Es escandaloso"

Piloto de JetBlue evita choque con avión militar de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Es escandaloso"

LEER MÁS
Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

LEER MÁS
Retoman la búsqueda del tirador que mató a 2 personas e hirió a 9 en la Universidad de Brown en Estados Unidos

Retoman la búsqueda del tirador que mató a 2 personas e hirió a 9 en la Universidad de Brown en Estados Unidos

LEER MÁS
José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos menores desaparecen tras ingresar al 'Barco Fantasma', buque encallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla

Leonard León sorprende tras compartir escenario con Pamela Franco en San Martín de Porres: " En la música todo se puede"

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: “No me dolió nada”

Mundo

OEA descartó fraude electoral en los comicios de Honduras, pero encontró "atrasos" y "falta de pericia"

Gabriel Boric y José Antonio Kast dan inicio a transición en La Moneda tras victoria rotunda de la derecha en Chile

Unión Europea amplía las sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro hasta enero de 2027

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025