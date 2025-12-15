María Corina Machado aún no tiene fecha de retorno a Venezuela. | AFP

María Corina Machado permanecerá un tiempo más en Noruega. En una entrevista concedida por su portavoz, Magalli Meda, al medio Aftenposten, se confirmó que la líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sufrió la fractura de una de sus vértebras y está siendo examinada en el Hospital Universitario Ullevål, en Oslo.

El mismo medio explicó, a través de la opinión de un experto, que la lesión se debió a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela, el cual incluyó un trayecto de cinco horas en un bote a mar abierto bajo circunstancias intensas.

Se presume que, durante el cruce del mar Caribe, se presentaron condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos y olas de gran tamaño. Habría sido en ese momento cuando se produjo la lesión vertebral.

Magalli Meda detalló que, a pesar del diagnóstico, María Corina Machado sigue comprometida con su labor política y democrática —que incluye su regreso a Venezuela—, y al mismo tiempo acatará las recomendaciones médicas que reciba.

Viaje de María Corina fue planificado durante 2 meses

Según Aftenposten, el viaje de María Corina Machado a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz fue planificado durante dos meses por una red de colaboradores y personas que impulsan un cambio de régimen en Venezuela.

Cabe recordar que, para escapar, Machado utilizó una peluca para camuflarse y logró salir de Caracas tras atravesar diez puestos de control militar antes de alcanzar la costa.

Aún se desconoce cuánto tiempo María Corina Machado permanecerá en Noruega. Desde el Hospital Universitario Ullevål se intentó obtener información, pero, por motivos de confidencialidad, el centro médico prefirió no responder a la consulta.

Machado felicita a Kast por su victoria en Chile

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y expresó su confianza en que apoyará una transición democrática en Venezuela.

A través de su cuenta en X, destacó la jornada electoral chilena como un ejemplo para América Latina y afirmó que espera el respaldo de Kast para "la reconstrucción del país y un hemisferio seguro, próspero y libre".