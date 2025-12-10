María Corina Machado llegó a Oslo en la madrugada del jueves 11 de diciembre, confirmado por el Instituto Nobel. | Composición LR

María Corina Machado llegó a Oslo en la madrugada del jueves 11 de diciembre, confirmado por el Instituto Nobel.

La opositora venezolana María Corina Machado logró salir de Venezuela el martes en una travesía clandestina -primero en lancha por mar hasta la isla caribeña de Curazao y luego hacia Europa-, en un operativo respaldado por autoridades de Estados Unidos, según reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal. La salida ocurre luego de varios meses viviendo en la clandestinidad, bajo órdenes de captura y una prohibición de salida del país -medidas dictadas por el régimen del presidente Nicolás Maduro.

La operación no solo involucró un escape marítimo, sino también una logística internacional cuidadosamente planificada. En su entorno relatan que la evacuación se hizo en secreto, con el fin de garantizar su seguridad. Algunos medios que recogieron versiones extraoficiales -como La Gaceta de Canarias- detallan que el plan contemplaba documentos diplomáticos provisionales y un vuelo especial hacia Noruega.

¿Cómo salió Machado, según The Wall Street Journal?

Según el reporte del WSJ -citando a funcionarios estadounidenses involucrados en la operación-, María Corina Machado salió del país en una lancha hacia Curazao, justo un día antes de la ceremonia del premio Nobel.

La travesía comenzó en la costa occidental venezolana, usando una lancha para evadir los controles del régimen.

El desplazamiento fue clandestino, con la ruta al Caribe cuidadosamente planificada para evitar vigilancia.

Desde Curazao, Machado abordó un vuelo internacional con destino a Oslo, Noruega, con el fin de recoger su galardón.

La operación contó con apoyo diplomático y logístico internacional, bajo estrictas medidas de seguridad.

Estas fuentes explican que la decisión de salir por mar respondió al temor de que cualquier paso por aeropuertos convencionales hubiese puesto en peligro su vida, dada la persecución en su contra, de acuerdo a El País.

La ruta de Machado, según La Gaceta de Canarias

La versión extraoficial del plan, divulgada por La Gaceta de Canarias, detalla un escape con múltiples fases y una coordinación meticulosa, con documentos especiales, vuelos ocultos y rutas diplomáticas restringidas.

Cronología según esta versión (por horas):

23:40 (Caracas): Se emite un mensaje cifrado; Machado abandona su paradero secreto.

Se emite un mensaje cifrado; Machado abandona su paradero secreto. 01:15: Un vehículo sin matrícula traslada a Machado por rutas interiores para evadir controles.

Un vehículo sin matrícula traslada a Machado por rutas interiores para evadir controles. 02:05: Llega a una instalación militar secundaria, donde le entregan pasaportes provisionales de protección.

Llega a una instalación militar secundaria, donde le entregan pasaportes provisionales de protección. 02:40: Embarque en un jet sin insignias, estacionado en una pista oscura; sin personal civil presente.

Embarque en un jet sin insignias, estacionado en una pista oscura; sin personal civil presente. 03:02: Despegue sin plan de vuelo público, rumbo a espacio aéreo internacional.

Despegue sin plan de vuelo público, rumbo a espacio aéreo internacional. 03:18: Dos cazas estadounidenses escoltan la aeronave al salir del espacio aéreo venezolano, dentro de un corredor humanitario.

Dos cazas estadounidenses escoltan la aeronave al salir del espacio aéreo venezolano, dentro de un corredor humanitario. 05:32 – 05:48: Escala en República Dominicana, en una zona restringida del aeropuerto; validan su documentación humanitaria sin pasar por migración.

Escala en República Dominicana, en una zona restringida del aeropuerto; validan su documentación humanitaria sin pasar por migración. 06:20 – 08:10: Vuelo hacia una base aliada en el Caribe; combustible, controles de seguridad y comunicaciones encriptadas.

Vuelo hacia una base aliada en el Caribe; combustible, controles de seguridad y comunicaciones encriptadas. 08:40: Despegue transatlántico hacia Europa.

Despegue transatlántico hacia Europa. 14:52 (sobre Groenlandia): Noruega confirma que la ventana de aterrizaje está lista.

Noruega confirma que la ventana de aterrizaje está lista. 17:21 – Oslo: Aterrizaje silencioso. Machado llega con discreción; solo un equipo diplomático está informado, sin presencia de prensa.

Según esa reconstrucción, todo el operativo se diseñó para evitar rastreos, fugas de información y potenciales intercepciones por parte del régimen venezolano.

Primera aparición pública de Machado en Oslo

De acuerdo a The Guardian, horas después del premio, la líder opositora apareció por primera vez en público en Oslo, casi 11 meses después de su desaparición de la vida pública.

Desde el balcón de un hotel, Machado saludó a simpatizantes que se reunieron frente al edificio, levantaron teléfonos para retratar el momento y comenzaron a entonar el himno venezolano. Vestida con jeans y una chaqueta acolchada, la líder saludó, abrazó a miembros de su equipo y familiares, y pronunció unas palabras breves pero contundentes: “Quiero que todos regresen a Venezuela”, dijo, entre ovaciones y consignas de “¡Libertad! ¡Libertad!”.

Según informaron medios acreditados, su primera conferencia de prensa debería tener lugar -según planeado por su equipo- en el hotel donde se hospeda, unas horas después de su arribo, aunque las autoridades del Nobel Institute no han confirmado oficialmente el horario exacto.