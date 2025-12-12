La operación recibió el nombre de 'Dinamita dorada' y no fue para nada sencilla. La travesía que llevó a María Corina Machado hasta Noruega fue larga, helada y marcada por la humedad. A pesar de las difíciles condiciones, ella no expresó ninguna queja, según relató Bryan Stern, fundador de la ONG Grey Bull Rescue Foundation. “El mar está muy agitado. Está completamente oscuro. Usamos linternas para comunicarnos. Da mucho miedo, pueden salir mal muchas cosas", recordó.

Pese al riesgo que implicaba la misión, el desenlace fue exitoso. Machado logró llegar sana y salva a Oslo, justo antes de la medianoche del miércoles 10 de diciembre, para recibir el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora venezolana no había hecho apariciones públicas desde enero, luego de permanecer en la clandestinidad tras las polémicas elecciones realizados el año pasado en Venezuela.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Donald Trump anuncia que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Así se desarrolló la operación Dinamita dorada'

A principios de diciembre, el equipo de Machado estableció contacto con Stern gracias a una persona cercana a su entorno. Según relató el propio Stern, esta fue la segunda vez que intentaban sacar a la opositora venezolana del país, luego de que un primer operativo no resultara como esperaban.

La conversación clave ocurrió el viernes 5 de diciembre. Apenas dos días después, el domingo, la Grey Bull ya se había movilizado, y para el martes el arriesgado operativo 'Dinamita dorada' había concluido con éxito. El equipo de Stern evaluó diferentes rutas de escape, pero finalmente optaron por una compleja operación marítima.

Por tierra, Machado fue trasladada desde el lugar donde se encontraba oculta hasta el punto de embarque. Allí abordó una pequeña lancha que la llevó mar adentro, donde la esperaba una embarcación más grande, en la que finalmente se reunió con Stern.

El trayecto, sin embargo, estuvo lejos de ser tranquilo. Según describió Stern, las condiciones del mar eran extremadamente adversas, con olas de hasta tres metros y una oscuridad absoluta. "El viaje no fue agradable. Hacía frío, llovía mucho, estábamos empapados, las olas eran muy fuertes, y eso lo aprovechamos", relató. Finalmente, lograron llevarla a tierra firme, desde donde abordó el avión que la condujo hasta Noruega.

PUEDES VER: Hija de María Corina Machado recibe premio del Nobel de la Paz en representación de la líder opositora venezolana

Un rescate con muchas precauciones

Durante la travesía, se tomaron las precauciones para proteger la identidad de Machado. Su rostro fue cuidadosamente cubierto y también se tomaron medidas para que su perfil "digital" pasara desapercibida, dada su alta exposición como figura política. “La amenaza biométrica es muy real”, advirtió Stern, quien explicó que también se trabajó para evitar que su teléfono pudiera ser utilizado para rastrearla.

Stern no escatimó en elogios hacia la actitud de la premio Nobel de la Paz durante el operativo. A pesar de las duras condiciones del viaje, ella se mantuvo serena y firme. Aceptó con agradecimiento un suéter que él le ofreció, pero sin pedir nada más. "Estaba empapada y helada, pero no se quejó ni una sola vez", recordó entre risas, antes de reconocer la complejidas del operativo porque "el mar no perdona”.

Ante la pregunta sobre cómo garantizar la seguridad de quienes colaboraron desde Venezuela, el fundador de Grey B "Nosotros (Grey Bull) realizamos muchas operaciones encubiertas", afirmó. De hecho, comentó que varios de los involucrados ni siquiera sabían que estaban participando en una misión dirigida por su organización.

La presencia de Grey Bull en el Caribe

Stern explicó que Grey Bull llevaba varios meses afianzando su presencia en el Caribe, incluido zonas dentro de Venezuela y en la isla de Aruba. El objetivo era estar preparados para ejecutar operaciones en el país sudamericano si la situación se tornaba más crítica.

"Hemos estado construyendo infraestructura sobre el terreno en Venezuela diseñada para sacar a estadounidenses, aliados, británicos y otras personas en caso de que comience la guerra en el país", declaró a la BBC.

Sin embargo, reconoció que el caso de Machado representaba un desafío muy particular. Sacar del país a una figura tan reconocida dentro de la oposición venezolana no era parte del plan original. Indicó de las infraestructuras que su empresa construyó en el país estaba "diseñada para la segunda persona más popular del maldito país con una diana en la espalda", agregó.