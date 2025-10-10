La opositora venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

La líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. La decisión fue tomada por El Comité Noruego del Nobel que le otorgó el galardón por su valentía y lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

El organismo la ha reconocido este viernes 10 de octubre por "su labor constante en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y "por su lucha constante por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". El comunicado resalta que su trayectoria representa la perseverancia a la represión política y el compromiso con los valores cívicos. Como se conoce, Machado ha sido una de las principales luchadoras contra el régimen de Nicolás Maduro.

Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado. Foto: X

María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado Parisca nació en Caracas, Venezuela el 7 de octubre del 1967. Durante años se dedicó a denunciar la represión del Estado venezolano, lo cual le causó la persecución del Gobierno de Nicolás Maduro. En el 2023 tomó más notoriedad cuando se llevó la mayoría de los votos en las primarias convocadas por la oposición venezolana, que dio esperanzas de un cambio político en el país.

El galardón del Premio Nobel de la Paz 2025 la ubica entre las figuras más influyentes del panorama político internacional, y referentes internacionales de la lucha democrática contemporánea. "Uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", señaló Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.