HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República
¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     ¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     ¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

La opositora venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

El Comité Noruego del Nobel reconoció la labor de María Corina Machado por su defensa de los derechos democráticos en Venezuela y su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. 

María Corina Machado gana El Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Associated Press
María Corina Machado gana El Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Associated Press

La líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. La decisión fue tomada por El Comité Noruego del Nobel que le otorgó el galardón por su valentía y lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

El organismo la ha reconocido este viernes 10 de octubre por "su labor constante en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y "por su lucha constante por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". El comunicado resalta que su trayectoria representa la perseverancia a la represión política y el compromiso con los valores cívicos. Como se conoce, Machado ha sido una de las principales luchadoras contra el régimen de Nicolás Maduro.

Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado. Foto: X

Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado. Foto: X

María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado Parisca nació en Caracas, Venezuela el 7 de octubre del 1967. Durante años se dedicó a denunciar la represión del Estado venezolano, lo cual le causó la persecución del Gobierno de Nicolás Maduro. En el 2023 tomó más notoriedad cuando se llevó la mayoría de los votos en las primarias convocadas por la oposición venezolana, que dio esperanzas de un cambio político en el país.

El galardón del Premio Nobel de la Paz 2025 la ubica entre las figuras más influyentes del panorama político internacional, y referentes internacionales de la lucha democrática contemporánea. "Uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", señaló Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

Notas relacionadas
María Corina Machado y Edmundo González piden a la ONU el apoyo para una "transición democrática" en Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González piden a la ONU el apoyo para una "transición democrática" en Venezuela

LEER MÁS
Machado refuerza su llamado a una marcha ciudadana en octubre para acabar con régimen de Maduro: “Vamos juntos hasta el final”

Machado refuerza su llamado a una marcha ciudadana en octubre para acabar con régimen de Maduro: “Vamos juntos hasta el final”

LEER MÁS
Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela del régimen de Maduro y que luego seguirán Cuba y Nicaragua

Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela del régimen de Maduro y que luego seguirán Cuba y Nicaragua

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales a la vacancia de Dina Boluarte

“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales a la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

LEER MÁS
"Pende de un hilo": medios internacionales informan sobre moción de vacancia contra Dina Boluarte en Perú

"Pende de un hilo": medios internacionales informan sobre moción de vacancia contra Dina Boluarte en Perú

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: está a pocas horas de Lima

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: está a pocas horas de Lima

LEER MÁS
Gaza denuncia bombardeos pese a firmar acuerdo de paz con Israel para un alto al fuego

Gaza denuncia bombardeos pese a firmar acuerdo de paz con Israel para un alto al fuego

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Futbolista con orden de captura aprovecha partido para intentar escapar de la policía, pero termina siendo arrestado

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Mundo

Asi será el plan de la ONU en Gaza tras alto el fuego: 60 días para alimentos, salud, agua y refugios

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025