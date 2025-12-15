HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Dirigente del partido de María Corina Machado es detenido por agentes del SEBIN en Venezuela

Agentes del servicio de inteligencia venezolano detuvieron al coordinador de gestión pública de Vente Venezuela, Melquiades Pulido, según denuncias de la organización.

Melquiades Pulido García fue detenido por agentes del Sebin en Venezuela.
Melquiades Pulido García fue detenido por agentes del Sebin en Venezuela. | Composición LR

Agentes del servicio de inteligencia venezolano detuvieron este lunes al coordinador de gestión pública de Vente Venezuela, partido liderado por la opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, según denunció la organización en redes sociales.

En Venezuela hay al menos 889 "presos políticos", según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa judicial de la mayoría de los casos. Defensores de derechos humanos han alertado patrones sistemáticos de persecución política que incluyen "detenciones arbitrarias" y "desapariciones forzadas".

El comité de derechos humanos de Vente Venezuela alertó el "secuestro" de Melquiades Pulido García por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Dirigente del partido de María Corina Machado es detenido por agentes del SEBIN en Venezuela

"El dirigente fue interceptado por una unidad del Sebin mientras caminaba. Le dijeron estar solicitado y se lo llevaron a la fuerza" la mañana del lunes en Caracas, detalló en X.

Pulido García sufre de párkinson y "tiene una condición de coagulación que requiere atención médica de extremo cuidado" para evitar afecciones cardíacas, informó Vente Venezuela, que exigió su libertad inmediata y la de todos los presos políticos.

Un equipo de expertos de la ONU advirtió en septiembre un recrudecimiento de la persecución por motivos políticos en los últimos meses en Venezuela.

El Sebin detuvo el 29 de noviembre al coordinador general del principal sindicato del país, José Elías Torres, y este sábado al director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans.

Un grupo de familiares en representación de unos 900 "presos políticos" exigieron este domingo la liberación de sus seres queridos para estas navidades.

