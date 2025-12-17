María Corina Machado abandona Noruega tras recibir el Nobel de la Paz y su paradero es desconocido
Según su coordinador internacional, Pedro Urruchurtu, la dirigente venezolana está bajo atención médica tras fracturarse una vértebra y se encuentra trabajando en su recuperación.
La opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ya no se encuentra en Oslo, según confirmó este miércoles su coordinador internacional, Pedro Urruchurtu Noselli. El dirigente no precisó el nuevo destino de política, pero aseguró que se encuentra en buen estado de salud tras sufrir una lesión durante su salida de Venezuela.
Machado había llegado a la capital noruega la madrugada del 11 de diciembre, luego de una compleja operación para abandonar su país, donde permanecía en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales que otorgaron un nuevo mandato a Nicolás Maduro.
El coordinador de asuntos internacionles de María Corina Machado informó que la opositora se encuentra bien y fuera de Oslo. Foto: X/ Urruchurtu
Salida de Noruega
Pedro Urruchurtu informó a través de su cuenta oficial de X que María Corina Machado "se encuentra bien" y que en los últimos días ha estado atendiendo citas médicas con especialistas, con el objetivo de lograr una "pronta y total recuperación". La dirigente se fracturó una vértebra la semana pasada, poco después de salir de Venezuela, lo que obligó a priorizar su atención médica, según informó Aftenposten.
La líder opositora no pudo asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, celebrada el pasado miércoles en Oslo, y el galardón fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa. El premio le fue otorgado por su lucha en favor de una "transición justa y pacífica" y la recuperación de la democracia en Venezuela.