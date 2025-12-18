Los legisladores demócratas publicaron un nuevo conjunto de fotos y documentos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. | HOUSE OVERSIGHT DEMOCRATS / AFP

Los legisladores demócratas publicaron un nuevo conjunto de fotos y documentos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. | HOUSE OVERSIGHT DEMOCRATS / AFP

A un día de que venza el plazo legal para la publicación completa de los archivos de Jeffrey Epstein, los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgaron un nuevo grupo de fotografías vinculadas al patrimonio del financiero y delincuente sexual convicto. Las nuevas imágenes volvieron a sacudir el debate político en Washington y reavivaron las preguntas sobre el alcance del financista en la política.

La publicación ocurre en medio de una creciente presión sobre el Departamento de Justicia, que debe revelar documentos clave de su investigación. Mientras tanto, las revelaciones parciales alimentan tensiones entre demócratas y republicanos, y generan inquietud entre sobrevivientes que temen el impacto emocional de una exposición fragmentada y sin explicaciones claras.

Nuevas fotos del archivo Epstein

Entre las fotografías difundidas aparecen un pasaporte ucraniano con datos censurados, una imagen del filósofo Noam Chomsky junto a Epstein en un avión y una foto de Bill Gates posando con una mujer cuyo rostro fue ocultado por los legisladores. También se incluyó una captura de pantalla de mensajes en los que se habla del envío de “chicas”, con descripciones detalladas y referencias a edad y ubicación, aunque gran parte de la información fue tachada.

Otra imagen muestra el pie de una mujer con una cita de Lolita, la novela de Vladimir Nabokov, que cuenta la obsesión sexual de un hombre adulto por una menor de edad. Los demócratas aclararon que no recibieron contexto alguno por parte de los administradores del patrimonio de Epstein y que publicaron las fotos tal como las fueron recibiendo, y aseguraron haber protegido cualquier dato que pudiera identificar a víctimas o sobrevivientes.