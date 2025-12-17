La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, concedió a la revista estadounidense Vanity Fair una serie de entrevistas y describió al presidente Donald Trump como alguien con "la personalidad de un alcohólico". Recalcó que el republicano es abstemio, pero sostuvo que actúa con la idea de que no hay nada que no pueda hacer.

En declaraciones al New York Post, el mandatario señaló que tiene plena confianza en Wiles y, además, explicó que, aunque no bebe, sí tiene una "personalidad posesiva y adictiva".

TE RECOMENDAMOS ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Susie Wiles afirma que Trump busca "que Maduro se rinda"

Wiles también afirmó que la verdadera intención de los bombardeos contra lanchas presuntamente ligadas al narcotráfico en el Caribe es sacar a Nicolás Maduro del poder. "(Trump) quiere seguir reventando barcos hasta que Maduro se rinda", expresó. Tal comentario parece contradecir la postura oficial de la actual administración, que sostiene que el hundimiento de las embarcaciones está relacionado con la lucha contra la droga y no con un objetivo de cambio de régimen.

El gobierno de Trump indicó que Maduro lidera el presunto Cártel de los Soles, declarado como una organización narcoterrorista, y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del dictador venezolano.

Sin embargo, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) calificó los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales. "Los gobiernos deben objetar públicamente los ataques ilegales contra presuntas lanchas de narcotráfico. El orden internacional basado en normas depende de que los países se pronuncien contra las violaciones, incluso cuando son cometidas por amigos poderosos", declaró el último 9 de diciembre Sarah Yager, directora de HRW en Washington.

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Respaldan a Susie Wiles

Susie Wiles, considerada por Trump como la "mujer más poderosa del mundo", mencionó en X (antes Twitter) que el artículo de Vanity Fair era "engañosamente manipulado" y aseguró que omitía contexto. Aunque se pronunció sobre temas importantes y cuestionó cómo los asuntos fueron presentados al público, la jefa de gabinete de la Casa Blanca recibió el respaldo de altos funcionarios de la administración Trump.

Uno de ellos fue el vicepresidente J.D. Vance, quien destacó la coherencia y autenticidad de Wiles durante declaraciones a la prensa en Pensilvania. Asimismo, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que Wiles trabaja incansablemente para impulsar la agenda de Trump y aseveró que cualquier intento de sembrar división dentro de la administración fracasaría, ya que el equipo permanece unido.