HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Elecciones, Poder Judicial y Perú protesta | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Susie Wiles, jefa de gabinete de EE. UU., afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico" y busca "que Maduro se rinda"

Altos funcionarios de la administración de Donald Trump respaldaron a Susie Wiles tras dar entrevistas a la revista Vanity Fair.

Susie Wiles dice que Donald Trump presiona a Nicolás Maduro.
Susie Wiles dice que Donald Trump presiona a Nicolás Maduro. | Composición Latino Actual | Betsy De Los Santos

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, concedió a la revista estadounidense Vanity Fair una serie de entrevistas y describió al presidente Donald Trump como alguien con "la personalidad de un alcohólico". Recalcó que el republicano es abstemio, pero sostuvo que actúa con la idea de que no hay nada que no pueda hacer.

En declaraciones al New York Post, el mandatario señaló que tiene plena confianza en Wiles y, además, explicó que, aunque no bebe, sí tiene una "personalidad posesiva y adictiva".

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

lr.pe

Susie Wiles afirma que Trump busca "que Maduro se rinda"

Wiles también afirmó que la verdadera intención de los bombardeos contra lanchas presuntamente ligadas al narcotráfico en el Caribe es sacar a Nicolás Maduro del poder. "(Trump) quiere seguir reventando barcos hasta que Maduro se rinda", expresó. Tal comentario parece contradecir la postura oficial de la actual administración, que sostiene que el hundimiento de las embarcaciones está relacionado con la lucha contra la droga y no con un objetivo de cambio de régimen.

El gobierno de Trump indicó que Maduro lidera el presunto Cártel de los Soles, declarado como una organización narcoterrorista, y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del dictador venezolano.

Sin embargo, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) calificó los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales. "Los gobiernos deben objetar públicamente los ataques ilegales contra presuntas lanchas de narcotráfico. El orden internacional basado en normas depende de que los países se pronuncien contra las violaciones, incluso cuando son cometidas por amigos poderosos", declaró el último 9 de diciembre Sarah Yager, directora de HRW en Washington.

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

lr.pe

Respaldan a Susie Wiles

Susie Wiles, considerada por Trump como la "mujer más poderosa del mundo", mencionó en X (antes Twitter) que el artículo de Vanity Fair era "engañosamente manipulado" y aseguró que omitía contexto. Aunque se pronunció sobre temas importantes y cuestionó cómo los asuntos fueron presentados al público, la jefa de gabinete de la Casa Blanca recibió el respaldo de altos funcionarios de la administración Trump.

Uno de ellos fue el vicepresidente J.D. Vance, quien destacó la coherencia y autenticidad de Wiles durante declaraciones a la prensa en Pensilvania. Asimismo, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que Wiles trabaja incansablemente para impulsar la agenda de Trump y aseveró que cualquier intento de sembrar división dentro de la administración fracasaría, ya que el equipo permanece unido.

Notas relacionadas
Donald Trump designa al régimen de Maduro como organización terrorista y afirma que Venezuela está rodeada

Donald Trump designa al régimen de Maduro como organización terrorista y afirma que Venezuela está rodeada

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

LEER MÁS
Alberto Fuguet: “Vargas Llosa es mucho más contracultural, es mucho más gay, es mucho más masculino. No solo es política y neoliberalismo”

Alberto Fuguet: “Vargas Llosa es mucho más contracultural, es mucho más gay, es mucho más masculino. No solo es política y neoliberalismo”

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Así luce la isla más peligrosa del mundo: se prohíbe ir y el Gobierno no se responsabiliza si vas y sales herido o mueres

Así luce la isla más peligrosa del mundo: se prohíbe ir y el Gobierno no se responsabiliza si vas y sales herido o mueres

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Mundo

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

José Antonio Kast afirma que Chile apoyará a EE. UU. si llega a intervenir militarmente en Venezuela

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025