Taiwán refuerza su defensa militar y advierte que puede responder de inmediato a un ataque de China

Taiwán asegura que sus Fuerzas Armadas están listas para responder inmediatamente ante un posible ataque de China. | I-Hwa Cheng / AFP

Taiwán asegura que sus Fuerzas Armadas están listas para responder inmediatamente ante un posible ataque de China. | I-Hwa Cheng / AFP

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán aseguró que sus Fuerzas Armadas están capacitadas para responder de forma inmediata ante un eventual “ataque repentino” de China, incluso sin necesidad de esperar órdenes de los altos mandos. Así lo señaló en un informe remitido al Parlamento, en el que detalla los mecanismos de reacción militar frente a una posible agresión desde el continente.

La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión en el estrecho de Taiwán, donde Pekín considera a la isla como una “provincia rebelde” desde 1949, mientras que el gobierno taiwanés sostiene que el futuro del territorio debe ser decidido únicamente por sus 23 millones de habitantes.

TE RECOMENDAMOS ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Respuesta militar inmediata de Taiwán sobre China

Según el documento difundido por la agencia CNA, si China anunciara maniobras militares cerca del estrecho, Taiwán activaría un “centro de respuesta” para coordinar a los distintos niveles operativos y elevar el nivel de alerta. Esto permitiría ejecutar de inmediato maniobras de preparación para el combate y evitar que las operaciones chinas escalen hacia un enfrentamiento armado.

El MDN precisó que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea aplicarían un sistema de “control distribuido”, que autoriza a las unidades a actuar sin esperar instrucciones superiores en caso de un ataque súbito. Bajo este modelo, las fuerzas taiwanesas ejecutarían misiones defensivas siguiendo directrices descentralizadas para responder con rapidez y eficacia.

Tensión política y refuerzo de la defensa isleña

La divulgación del informe ocurre semanas después de que el presidente William Lai anunciara un ambicioso plan para fortalecer las capacidades defensivas de la isla. Entre las propuestas figura una inversión de 1,25 billones de dólares taiwaneses para el periodo 2026–2033, destinada al desarrollo del denominado “Escudo de Taiwán”, un sistema de defensa aérea en capas similar a la Cúpula de Hierro de Israel.

Desde Pekín, el Ministerio de Defensa chino acusó al mandatario taiwanés de “avivar la amenaza militar” y calificó sus iniciativas como provocaciones independentistas. China reiteró que la “reunificación” es la única vía para garantizar una paz duradera, mientras Taiwán insiste en rechazar cualquier uso de la fuerza y defiende su autonomía frente a las presiones del gobierno chino.