China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

La República Popular de China ya inició la construcción del megaestadio de fútbol más moderno de América Latina en los terrenos de una antigua escuela militar llamada 'Capitán General Gerardo Barrios' para superar a referentes históricos como el Maracaná de Brasil. Este estadio contará con tecnología de última generación y ostentará una capacidad de 50.000 asientos, que puede ampliarse a 60.000.

También habrá zonas VIP, espacios para medios de comunicación, oficinas para árbitros, estacionamientos para vehículos, espacios comerciales, áreas designadas exclusivamente para personas con discapacidad y una zona médica para emergencias. Incluso el diseño del megaestadio incluirá dos canchas de baloncesto y un área polideportiva para otras disciplinas.

¿Cuál es el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina que promete superar al Maracaná?

La construcción del megaestadio de fútbol más moderno de América Latina forma parte de una cooperación internacional entre El Salvador y China. Es así que, sobre los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, se levanta el nuevo Estadio Nacional, que promete superar al Maracaná en modernidad, diseño arquitectónico y equipamiento tecnológico, más que en capacidad o dimensión histórica.

Según precisó el Gobierno de Nayib Bukele, la Escuela Militar será reubicada en otras instalaciones para no retrasar la construcción del recinto deportivo. Además de reemplazar al mítico Estadio Cuscatlán como hogar de la selección nacional, el nuevo Estadio Nacional busca posicionar a El Salvador como referente regional en infraestructura deportiva y cultural.

¿Cuánto costó y cuándo estará listo el nuevo Estadio Nacional de El Salvador?

El megaestadio de fútbol más moderno de América Latina tiene una inversión aproximada de US$100 millones y se prevé que esté listo para mediados de 2027.

Recién en junio de 2022 comenzaron los trabajos de terracería y nivelación, aunque el 30 de noviembre de 2023 el Gobierno de El Salvador colocó la primera piedra. En ese momento, las autoridades no dudaron en señalar que el nuevo Estadio Nacional se convertirá en el más grande del país.

La obra, que combina modernidad, tecnología y sostenibilidad, está siendo ejecutada por la empresa Specific Delegation Group of China Aviation Planning and Design Institute (Group) Co., Ltd.