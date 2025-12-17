HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 17 de diciembre | LR+ Noticias

Mundo

China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

Con una inversión aproximada de US$100 millones, China está construyendo el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina.

China construye en El Salvador el nuevo Estadio Nacional y promete superar al Maracaná en modernidad.
China construye en El Salvador el nuevo Estadio Nacional y promete superar al Maracaná en modernidad. | Composición LR | Betsy De Los Santos

La República Popular de China ya inició la construcción del megaestadio de fútbol más moderno de América Latina en los terrenos de una antigua escuela militar llamada 'Capitán General Gerardo Barrios' para superar a referentes históricos como el Maracaná de Brasil. Este estadio contará con tecnología de última generación y ostentará una capacidad de 50.000 asientos, que puede ampliarse a 60.000.

También habrá zonas VIP, espacios para medios de comunicación, oficinas para árbitros, estacionamientos para vehículos, espacios comerciales, áreas designadas exclusivamente para personas con discapacidad y una zona médica para emergencias. Incluso el diseño del megaestadio incluirá dos canchas de baloncesto y un área polideportiva para otras disciplinas.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

lr.pe

¿Cuál es el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina que promete superar al Maracaná?

La construcción del megaestadio de fútbol más moderno de América Latina forma parte de una cooperación internacional entre El Salvador y China. Es así que, sobre los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, se levanta el nuevo Estadio Nacional, que promete superar al Maracaná en modernidad, diseño arquitectónico y equipamiento tecnológico, más que en capacidad o dimensión histórica.

Según precisó el Gobierno de Nayib Bukele, la Escuela Militar será reubicada en otras instalaciones para no retrasar la construcción del recinto deportivo. Además de reemplazar al mítico Estadio Cuscatlán como hogar de la selección nacional, el nuevo Estadio Nacional busca posicionar a El Salvador como referente regional en infraestructura deportiva y cultural.

La República Popular de China ya inició la construcción del megaestadio de fútbol más moderno de América Latina en El Salvador.

La República Popular de China ya inició la construcción del megaestadio de fútbol más moderno de América Latina en El Salvador.

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

lr.pe

¿Cuánto costó y cuándo estará listo el nuevo Estadio Nacional de El Salvador?

El megaestadio de fútbol más moderno de América Latina tiene una inversión aproximada de US$100 millones y se prevé que esté listo para mediados de 2027.

Recién en junio de 2022 comenzaron los trabajos de terracería y nivelación, aunque el 30 de noviembre de 2023 el Gobierno de El Salvador colocó la primera piedra. En ese momento, las autoridades no dudaron en señalar que el nuevo Estadio Nacional se convertirá en el más grande del país.

La obra, que combina modernidad, tecnología y sostenibilidad, está siendo ejecutada por la empresa Specific Delegation Group of China Aviation Planning and Design Institute (Group) Co., Ltd.

Notas relacionadas
China sanciona a ex jefe del Estado Mayor de Japón por "conspirar abiertamente" a favor de la independencia de Taiwán

China sanciona a ex jefe del Estado Mayor de Japón por "conspirar abiertamente" a favor de la independencia de Taiwán

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Mundo

Lula advierte que si acuerdo Mercosur-UE no se aprueba “ahora”, no se hará "mientras sea presidente"

Francia busca prohibir que menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales por riesgos a la salud mental

Kast responde a los fuertes calificativos realizados por Petro que motivó que Chile enviara nota de protesta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025