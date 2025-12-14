Kast se pronunció tras conocer que es el presidente electo de Chile por obtener más del 58% de los votos. | Foto: AFP

Kast se pronunció tras conocer que es el presidente electo de Chile por obtener más del 58% de los votos. | Foto: AFP

José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile luego de superar a Jeannette Jara con el 58,17%. De esta manera, el político de extrema derecha declaró frente a su electorado en la sede del Partido Republicano que se ubica en la intersección de Asturias con Presidente Errázuriz.

El conteo de los votos a lo largo de la segunda vuelta electoral estuvo marcado por su eficiencia, ya que, antes de las 9:00 p. m., el Servicio Electoral de Chile anunció el 100% de las mesas escrutadas. Así, Kast se consagró luego de sumar el voto del libertario Johannes Kaiser, la moderada Evelyn Matthei y el centrista Franco Parisi.

Las primeras palabras de Kast tras ganar la segunda vuelta en Chile

En primer lugar, el presidente electo comenzó su discurso agradeciendo a sus votantes y a las personas que se presentaron en la sede de su agrupación. "No ganó una persona o un partido; aquí ganó Chile", declaró en la comuna de Las Condes. Además, recalcó la necesidad de ejercer la ley en beneficio de los ciudadanos.

"Para mí, es un honor y una tremenda responsabilidad por el mandato amplio que recibimos. Esta noche no estamos solos, miles y millones de chilenos decidieron ponerse de pie", agregó. El líder de ultraderecha resaltó el apoyo de Kaiser y Matthei, ya que ambos se sumaron a su candidatura del partido tras los resultados de la primera vuelta en noviembre de 2025.

Incluso, mencionó a Parisi, quien durante la campaña se posicionó como la opción centrista de los comicios con la frase "Chile no es facho ni comunacho". En particular, resaltó el rol de María Pía Adriasola, su esposa y futura primera dama de Chile, quien lo ha acompañado a lo largo de su carrera política. Por otro lado, el abogado reconoció que su mandato experimentará 'momentos difíciles', pero que se podrán resolver.

Kast subrayó que mantiene diferencias con Jara. No obstante, precisó que, pese a las diferencias ideológicas, el país necesita de todos los sectores para concretar los cambios y enfrentar los problemas nacionales. Asimismo, recordó el mal episodio que vivió en Iquique, tras sufrir agresiones de jóvenes. Por ello, apuntó a trabajar en los sectores marginados.

No debemos tener miedo a los medios de comunicación y las críticas cuando son honestas y fundadas por algo que no estamos haciendo bien", sostuvo. Así, resaltó la importancia del diálogo para combatir el crimen organizado de la mano con la oposición. "Chile va a tener un cambio real", expuso.

Kast destacó que renunciará a la militancia de su Partido Republicano, tal como mencionó antes de la segunda vuelta, ya que asegura que será el 'presidente de todos los chilenos. "La unidad no es pensar igual", indicó e hizo mención al expresidente Sebastián Piñera, lo que generó emoción en el público. Agradeció a su familia y valoró los aportes de su gobierno, a pesar de señalar las diferencias que tuvieron.

Las propuestas de Kast para su gobierno que iniciará en 2026

En el campo de seguridad, el líder del Partido Republicano presentó su 'Plan Implacable', una estrategia diseñada para enfrentar de manera contundente al crimen organizado y restablecer la autoridad de las instituciones en Chile. Kast enfatizó que “Chile está funcionando al revés: los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados”, declaró e indicó la necesidad de transformar esta situación.

Asimismo, Kast propuso implementar una política migratoria significativamente más rigurosa, que contempla la criminalización de la migración irregular. Entre sus medidas, se destaca la limitación del acceso a servicios públicos, como salud, educación y vivienda, para aquellos que no posean la documentación adecuada. Además, planea llevar a cabo un programa masivo de expulsiones. Durante un debate presidencial, afirmó: "El año más exitoso de expulsiones va a ser el año 2026 después de que nosotros asumamos el gobierno”.

En el ámbito económico, el abogado lanzó un plan de recorte de US$6.000 millones en un plazo de 18 meses, lo que ha generado un intenso debate en su campaña electoral. El presidente Gabriel Boric calificó esta propuesta de “irresponsable”, ya que argumentó que no se especifica cómo se llevaría a cabo sin comprometer los programas sociales existentes. Dentro de la derecha tradicional, han emergido opiniones que también expresan preocupación por las posibles consecuencias de esta medida.