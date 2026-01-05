Universitario fue el club que más público llevó en la Liga 1: así quedó la tabla del hincha 2025

Además de jugar casi todos sus partidos de local a estadio lleno, Universitario convocó a muchos hinchas cuando fue visitante. Foto: Liga 1

Además de jugar casi todos sus partidos de local a estadio lleno, Universitario convocó a muchos hinchas cuando fue visitante. Foto: Liga 1

Mientras Universitario de Deportes se imponía a sus rivales en la cancha, en las tribunas sus simpatizantes respondían masivamente llenando el Estadio Monumental fecha a fecha. En total, 660.153 espectadores acompañaron a la 'U' en el último año, cifra con la cual el club crema se alzó en lo más alto de la tabla del hincha 2025, de acuerdo con el conteo realizado por la propia Liga 1.

Vía redes sociales, el tricampeón peruano sacó cara por alcanzar este logro durante ya cuatro temporadas consecutivas: "Somos la hinchada más grande. Por cuarto año consecutivo, Universitario lideró la tabla del hincha en la Liga 1. ¡Gracias a toda la hinchada crema por su aliento incondicional!".

Tabla del hincha 2025: ¿cuántos espectadores llevó cada club al estadio?

Según muestra la publicación compartida por la cuenta oficial del torneo, Universitario lideró con holgura la asistencia a los estadios, pues llevó más hinchas a sus partidos de local que Alianza Lima (441.871) y Sporting Cristal (180.240) juntos.

Tabla de asistencia en la última edición del fútbol peruano. Foto: Liga 1

En cuarto y quinto lugar aparecen los clasificados a la Copa Sudamericana Melgar (155.493) y Cienciano (138.241), mientras que Sport Boys se posiciona sexto con 122.851 espectadores.

Algunas sorpresas son los puestos que ocuparon Alianza Universidad, séptimo con 86.335 hinchas pese a su descenso, y el subcampeón Cusco FC, que apenas llegó a la novena posición con 45.562 aficionados. En el último lugar figura UTC, al cual tan solo acompañaron 11.064 personas durante toda la temporada.

¿Por qué Universitario de Deportes convocó a tantos hinchas en 2025?

Un factor que explica la masiva concurrencia de público a los partidos del equipo estudiantil durante la Liga 1 2025 es la capacidad del Monumental. En la mayoría de encuentros del Torneo Apertura y Clausura la 'U' jugó a estadio lleno, es decir, con una asistencia promedio de 55.000 personas por cotejo.

Evidentemente, tales cifras solo pudieron ser posibles por la gran expectativa que despertó el elenco merengue con su excelente campaña (13 victorias, tres empates y apenas una derrota como local). Otros clubes que juegan en recintos de gran aforo, como el Monumental de la UNSA o el Garcilaso de la Vega, no generaron el mismo interés ya sea porque sus resultados no fueron tan buenos o porque no cuentan con una gran base de fanáticos, como sí ocurre con los de Ate.