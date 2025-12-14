José Antonio Kast y Jeannette Jara se enfrentan en una decisiva jornada electoral por gobernar Chile hasta 2030. | Composición LR

José Antonio Kast y Jeannette Jara se enfrentan en una decisiva jornada electoral por gobernar Chile hasta 2030. | Composición LR

Las elecciones presidenciales en Chile 2025 se definirá en la segunda vuelta electoral hoy, domingo 14 de diciembre, tras una primera ronda donde ningún candidato superó el 50% de los votos. Los dos aspirantes que se medirán por La Moneda son Jeannette Jara, exministra de Trabajo y representante de una amplia coalición de izquierda, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y figura de la derecha conservadora chilena. El Servicio Electoral (Servel) confirmó que el balotaje se llevará a cabo conforme al calendario legal establecido, con mesas habilitadas en todo el territorio y en el exterior.

En esta elección, las mesas de votación abrieron desde las 08.00 hasta las 18.00 horas (hora local en Chile). Los resultados preliminares suelen comenzar a transmitirse por el Servel y medios locales al cierre de las mesas y durante la noche del domingo 14 de diciembre, aunque la publicación oficial completa puede extenderse hasta las primeras horas del día siguiente. Aún está por confirmarse.

Sigue EN VIVO los resultados oficiales del balotaje en Chile 2025 16:08 Servel: ¿a qué hora se publican los resultados preliminares en Chile? Tomando en cuenta al último proceso electoral, y según las autoridades de Servel, los resultados preliminares, que demostrarían la primera inclinación del ganador o ganadora de los comicios, se podrían dar a conocer entre las 7.00 y 7.30 p. m., hora local. 16:05 Segunda vuelta Chile 2025: ¡comenzó el conteo de votos! Las mesas electorales en Chile, como Macul y Santiago, comenzaron con el conteo de votos para determinar al próximo mandatario y sucesor de Gabriel Boric. 16:01 ¡Se cierran las mesas de votación en Chile! Las mesas de votación ya fueron cerradas, según el cronograma de Servel, para iniciar con el conteo de votos. Dentro de las próximas horas, se tendrán los primeros resultados. 16:00 Jara se mantiene por encima de Kast en Países Bajos La candidata de izquierda se pondera en Países Bajos con el 67,85%, mientras que Kast tiene el 32,15%. Foto: Meganoticias 15:59 Resultados de elecciones en Chile 2025 desde Noruega Jara tiene 74,82% de votos recaudados, por encima de Kast, quien logró obtener el 25,18%. Foto: Meganoticias 15:57 Resultados de las elecciones Chile 2025 en Grecia En Grecia, Jara tiene 59,15% de votos recaudados, por encima de Kast, quien logró obtener el 40,85%. Foto: Meganoticias 15:57 Jara supera a Kast por tres veces en Dinamarca Según Meganoticias, la candidata del Partido Cominista de Chile lleva la ventaja con 75,71% (268 votos), mientras que Kast se presenta con 24,29% (86 votos). Foto: Meganoticias 15:56 Conteo de votos por elecciones en Chile: Jara toma ventaja en Italia De acuerdo con la información publicada por Meganoticias, la candidata de izquierda lleva la ventaja con 56,85% (519 votos), mientras que Kast se acerca con 43,15% (394 votos). Foto: Meganoticias 15:56 Voto en el extranjero: Jara contundente en Austria Jeannette Jara arrasa con los votos chilenos en Austria con 77,16% de los votos, Kast muy por debajo con un 22,84%. Foto: Meganoticias 15:56 Voto en el extranjero: Jara le duplica a Kast en Nueva Zelanda De acuerdo a los resultados parciales en Nueva Zelanda, Jeannette Jara va ganando las elecciones con 69,90%, y supera por mucho a Kast con su 30,01%. 15:55 Voto en el extranjero: Jara se llevaría la delantera en Corea del Sur De acuerdo a los resultados parciales en Corea del Sur, Jeannette Jara va ganando las elecciones con 73,58%, y supera por mucho a Kast con su 26,42%. 15:55 Voto en el extranjero: Kast supera a Jara en China De acuerdo a los resultados parciales en China, José Antonio Kast va ganando las elecciones con 56,10% frente al 43,90% de Jara. 15:54 Voto en el extranjero: Jara dominaría votos en Japón De acuerdo a los resultados parciales en Japón, Jeannette Jara va ganando las elecciones con 67,94%, y duplicaría a Kast con su 32,06%. 15:54 Voto en el extranjero: Jara va ganando en Australia De acuerdo a los resultados parciales en Australia, Jeannette Jara va ganando las elecciones con 59,03% frente al 40,97% de Kast. 15:53 Voto en el extranjero: Kast toma delantera en Malasia En Malasia, el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, venció a Jara al obtener el 76,92% de los votos. 15:53 ¡Bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República! Sean bienvenidas y bienvenidos al EN VIVO con los resultados preliminares del balotaje de las elecciones presidenciales en Chile 2025. Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentan para suceder a Gabriel Boric en el periodo 2026-2030.

¿Quién ganó las elecciones 2025, según últimas encuestas?

Las encuestas publicadas antes de la veda electoral muestran a José Antonio Kast como favorito para ganar la segunda vuelta, superando a Jeannette Jara por varios puntos porcentuales en proyecciones agregadas. Según promedios de sondeos publicados por medios internacionales, el republicano podría obtener ligeramente más del 51% de los votos, mientras que la oficialista se ubicaría en torno al 34%, reflejando un trasvase de apoyo desde candidatos de derecha derrotados en la primera vuelta.

Los analistas políticos señalaron que esta ventaja se explica en parte por la consolidación del electorado de derecha tras la primera vuelta y por la creciente preocupación de parte del electorado sobre temas como seguridad ciudadana y migración, aspectos que marcaron la campaña de Kast. Pese a ello, la candidata de izquierda mantuvo su propuesta de profundizar políticas sociales y económicas, buscando atraer a votantes indecisos y a sectores que optaron por otras fuerzas en noviembre.

De acuerdo con la normativa chilena, quien resulte electo presidente en esta segunda vuelta asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, iniciando un mandato presidencial de cuatro años que reemplazará al actual jefe de Estado, Gabriel Boric, cuyo período concluye ese mismo día. El cronograma constitucional es parte del sistema democrático chileno y fue reafirmado tras la promulgación de la ley que reinstauró el voto obligatorio.

¿Cómo verificar los resultados oficiales?

Los ciudadanos y observadores internacionales podrán acceder a los resultados electorales a través de diversas plataformas oficiales y coberturas en tiempo real. Entre las principales vías para ver los resultados de la segunda vuelta están:

Sitio oficial del Servicio Electoral de Chile (Servel) — principal fuente de cifras preliminares y oficiales por comuna y región.

— principal fuente de cifras preliminares y oficiales por comuna y región. Transmisión en vivo de los canales de televisión chilenos y sus plataformas web, que suelen actualizar conteos conforme avanza el escrutinio.

Redes sociales verificadas del Servel y del Gobierno de Chile, donde se publican reportes y boletines oficiales.

Agencias internacionales de noticias con corresponsales en Santiago, que replican datos oficiales durante la noche electoral.

Fuentes oficiales como el propio Servel recomiendan a los ciudadanos consultar estos canales para obtener información precisa y actualizada del progreso del conteo de votos y datos finales de participación, en especial en el contexto del voto obligatorio y la inclusión de sufragios desde el extranjero.