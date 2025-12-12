El balotaje presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast está programado para el domingo 14 de diciembre. | Composición LR

El balotaje presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast está programado para el domingo 14 de diciembre. | Composición LR

Todo va quedando listo para la segunda vuelta de las elecciones en Chile, el 14 de diciembre de 2025. Los candidatos que competirán por la presidencia son Jeannette Jara, representante de la izquierda y miembro del Partido Comunista dentro de la coalición gobernante Unidad por Chile, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano en la derecha chilena. El voto es obligatorio para los residentes nacionales y voluntario en el extranjero.

En los días previos al balotaje, ambos candidatos realizaron cierres de campaña en distintas regiones del país. Kast centró sus declaraciones en temas de seguridad pública y orden migratorio, haciendo advertencias firmes sobre migración irregular, mientras Jara reforzó sus propuestas sociales y económicas, destacando medidas de protección social y llamando a evitar el voto nulo.

15:54 ¿Hay Ley seca en Chile por las elecciones 2025? Sí, habrá ley seca en Chile durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La prohibición de venta de bebidas alcohólicas rige desde las 5:00 de la mañana del domingo de votación y se extiende hasta dos horas después del cierre de las Mesas Receptoras de Sufragios. En la práctica, considerando que las mesas suelen cerrar a las 18:00 horas, la restricción se mantiene aproximadamente hasta entre las 20:00 y 21:00, según lo determine oficialmente el Servicio Electoral (Servel).

¿Cómo votar en las elecciones 2025?

Chile mantiene el voto presencial tradicional tanto en territorio nacional como en el extranjero, sin sistemas electrónicos ni anticipados. Según el Servicio Electoral (Servel), quienes votan desde fuera del país deben asistir al local asignado en consulados o sedes habilitadas y marcar su preferencia en la cédula electoral.

Estar inscrito en el Registro Electoral con domicilio electoral actualizado (incluido exterior).

Presentar cédula de identidad o pasaporte.

Votar de manera presencial en el local asignado por el Servel.

Encuestas y proyecciones rumbo al balotaje

Las encuestas publicadas antes de la veda legal (que prohíbe publicar sondeos 14 días antes de la elección) posicionan a José Antonio Kast como favorito para ganar el balotaje, proyectando que obtendría más del 50 % de los votos frente a Jeannette Jara. Según el promedio de sondeos de DatosRTVE, Kast rondaría un 51,1 % de las preferencias, con Jara en torno al 34,9 %.

Otros estudios, como los de Plaza Pública Cadem y Activa Research, muestran ventajas más amplias para Kast, con cifras aproximadas de 58 % frente a 42 % a favor del líder de la derecha, impulsado por el traspaso de votos de otros candidatos conservadores que no pasaron a la segunda vuelta.

Este liderazgo en las encuestas se explica, en parte, por la suma de apoyos que Kast ha recibido de diversos sectores de derecha tras la primera vuelta, así como por la relevancia que los temas de seguridad y migración han tenido para un segmento considerable del electorado.

¿Cuándo asume el próximo presidente?

Según la Constitución de Chile, el presidente electo asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, marcando el inicio del período presidencial para el cuatrienio 2026–2030.

Este cambio de mando se produce en un contexto de polarización política y debates intensos sobre el futuro económico, social y de seguridad del país, con expectativas distintas para los dos bloques ideológicos representados por Jara y Kast.

Propuestas finales de Jeannette Jara

Jeannette Jara, exministra de Trabajo y figura de la coalición oficialista de izquierda, ha enfocado su campaña en ampliar las políticas sociales, proteger derechos laborales y reducir desigualdades. Propone medidas como el fortalecimiento de redes sociales y salariales, la protección de derechos civiles y nuevas políticas de seguridad desde un enfoque comunitario.

Su discurso también ha buscado contrarrestar el mensaje de miedo asociado a la inseguridad, apuntando a soluciones integrales que integren empleo, educación y justicia social para abordar las causas estructurales de la violencia.

Propuestas resumidas de José Antonio Kast

José Antonio Kast ha centrado su campaña en seguridad pública, inmigración y orden social, posicionándose como candidato de mano dura ante la delincuencia y defensor de políticas migratorias estrictas. Su plataforma incluye la implementación de medidas de control fronterizo más firmes, aumento de fuerzas de seguridad y reformas orientadas a fortalecer la ley y el orden.

Kast ha recalcado también su compromiso con políticas económicas orientadas al mercado y con el fortalecimiento del marco institucional tradicional, lo que ha atraído a sectores conservadores preocupados por la estabilidad y la seguridad.