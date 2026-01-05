HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Por qué Donald Trump amenazó a Colombia, Cuba y México tras la captura de Nicolás Maduro?

Donald Trump utiliza la captura de Nicolás Maduro para reforzar la influencia estratégica de Estados Unidos en América Latina.

Donald Trump amenaza a Colombia, Cuba y México tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Donald Trump amenaza a Colombia, Cuba y México tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. | Composición LR | Betsy De Los Santos

Luego de que Estados Unidos ejecutara la 'Operación Resolución Absoluta' para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente Donald Trump amenazó a países latinoamericanos como Colombia, Cuba y México. El líder republicano también emitió advertencias a Irán y a Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Trump explicó que el objetivo de Washington es contar con naciones que "sean viables y exitosas y donde se permita que el petróleo salga libremente". En ese sentido, el mandatario afirmó que el dominio estadounidense en el hemisferio occidental "no volverá a ser cuestionado".

¿Por qué Donald Trump amenazó a Colombia tras la captura de Nicolás Maduro?

Sin aportar pruebas, el presidente Donald Trump calificó al mandatario colombiano Gustavo Petro como "un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos". También advirtió que no seguirá realizando esa actividad ilegal "por mucho tiempo". Tampoco descartó una eventual operación en Colombia, como se ejecutó en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, quien permanece recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. El exdictador afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

Pese a las amenazas de Trump, el presidente colombiano respondió en la red social X que ordenó "la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo". Incluso aseguró que detuvo el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y que, sin vulnerar el derecho internacional humanitario, dispuso bombardeos contra grupos armados vinculados al narcotráfico.

"Todo comandante de la Fuerza Pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la de Colombia se retira inmediatamente de la institución. La Constitución ordena a la Fuerza Pública defender la soberanía popular", sostuvo Petro. Actualmente, los soldados colombianos custodian la frontera con Venezuela, en Villa del Rosario, tras la operación militar de Washington.

PUEDES VER: América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

lr.pe

¿Por qué Trump amenazó a Cuba tras la caída de Maduro?

Aunque Trump aseveró que no era necesaria una intervención militar en Cuba porque la isla estaba "lista para caer", el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al gobierno cubano como "un gran problema".

"Creo que están en serios problemas. No voy a hablar ahora de cuáles serán nuestros próximos pasos ni de nuestras políticas en este sentido, pero no es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano", declaró Rubio en el programa 'Meet the Press' de NBC en tono de advertencia. Luego agregó que "estaría preocupado" si viviera en La Habana.

Para Trump, la isla se estaría "viniendo abajo" porque "no tiene ingresos". Según el líder republicano, esos ingresos provenían del petróleo venezolano. Durante un mitin celebrado frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó el apoyo de Cuba a Venezuela y aseguró que defenderá la alianza entre ambas naciones. "Por Venezuela, por supuesto por Cuba, estamos dispuestos a dar incluso la vida, pero a un alto costo", alegó Díaz-Canel.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

lr.pe

¿Por qué Trump amenazó a México?

Tras la caída de Maduro, el jefe de la Casa Blanca afirmó que las drogas están "fluyendo" a través de México, una nación acusada por Washington de no combatir con firmeza a los cárteles del narcotráfico. "Vamos a tener que hacer algo", advirtió Trump.

Sin embargo, durante una conferencia diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que "la intervención nunca ha traído democracia ni ha generado bienestar o estabilidad duradera".

Precisó que México coopera con Estados Unidos "de manera responsable y decidida" en la lucha contra el narcotráfico, en materia de seguridad y en temas humanitarios, para "reducir la violencia y construir una paz duradera".

No obstante, afirmó que la violencia en México tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas desde Estados Unidos y el "grave problema de consumo de drogas en el país vecino".

