¿Cómo votar desde Estados Unidos en las elecciones de Chile 2025 por Jeannette Jara o José Antonio Kast?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile son el 14 de diciembre, y los más de 15 millones de chilenos habilitados podrán votar desde las 8.00 a.m.

Los chilenos en Estados Unidos y otros países en el extranjero podrán emitir su voto el domingo 14 de diciembre de forma voluntaria.
Los chilenos en Estados Unidos y otros países en el extranjero podrán emitir su voto el domingo 14 de diciembre de forma voluntaria.

Chile se prepara para una segunda vuelta presidencial el domingo 14 de diciembre de 2025, en la que los votantes decidirán entre Jeannette Jara, exministra de Trabajo y candidata de la coalición oficialista Unidad por Chile, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y figura de la derecha chilena. En la primera vuelta realizada el 16 de noviembre de 2025, Jara obtuvo la mayor votación con cerca del 26,8 %, seguida por Kast con alrededor del 23,9 %, obligando así a un balotaje que definirá al próximo presidente de Chile para el periodo 2026–2030.

La contienda se da en un contexto polarizado y con alta participación proyectada, ya que el voto es obligatorio para quienes están inscritos en el padrón electoral, incluidos los residentes en el exterior que hayan actualizado su domicilio ante el Servicio Electoral (Servel). La participación de chilenos en el extranjero —incluidos los que viven en Estados Unidos— simboliza el vínculo político de la diáspora con Chile y se realiza de manera presencial en sedes consulares asignadas por el Servel.

PUEDES VER: Jeannette Jara promete reforzar a la policía para enfrentar el crimen antes del balotaje presidencial en Chile

¿Cómo votar desde Estados Unidos?

Los chilenos que residen en Estados Unidos y desean votar en la segunda vuelta deben cumplir con los siguientes requisitos y pasos oficiales del Servel:

  • Estar inscritos en el padrón electoral y haber actualizado el domicilio electoral en el extranjero antes del cierre del plazo establecido por el Servel.
  • Presentarse de forma presencial en el local de votación asignado (generalmente consulados o sedes diplomáticas).
  • Presentar cédula de identidad chilena o pasaporte, inclusive si están vencidos hasta por 12 meses.
  • Marcar únicamente una opción en la papeleta entre Jeannette Jara o José Antonio Kast.
  • Los locales de votación estarán abiertos desde las 08.00 hasta las 18.00 horas (hora local).

PUEDES VER: Voto chileno en el extranjero 2025: ¿cómo votar si vivo fuera de Chile?

¿Quién va ganando las elecciones 2025, según últimas encuestas?

Las encuestas realizadas en las semanas previas al balotaje muestran que José Antonio Kast mantiene una ventaja sobre Jeannette Jara, proyectándose como favorito para ganar la contienda de diciembre. Diversos sondeos indican que Kast supera a Jara por márgenes de al menos 10 puntos, favorecido en parte por el apoyo de electores de otros candidatos de derecha que no pasaron a segunda vuelta.

Analistas señalan que el resultado será un indicativo de la orientación política futura de Chile, con Kast prometiendo enfoques más estrictos en seguridad pública y políticas económicas “renovadas”, mientras que Jara se posiciona como continuadora de las reformas sociales impulsadas por el gobierno saliente de Gabriel Boric. La polarización de la sociedad chilena se refleja en estos sondeos y en la cobertura mediática mundial sobre la contienda.

Si uno de los candidatos obtiene la mayoría de votos válidos el 14 de diciembre, asumirá el cargo de presidente de la República el 11 de marzo de 2026, junto con el nuevo Congreso electo en la misma jornada del 16 de noviembre de 2025. Este mandato presidencial se extenderá hasta marzo de 2030.

En esta segunda vuelta, la atención está puesta no solo en el resultado final, sino en el comportamiento del electorado independiente e indeciso, cuya decisión podría ser decisiva para inclinar la balanza entre las dos visiones políticas opuestas que representan Jara y Kast.

