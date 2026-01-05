Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro comparece este lunes ante un tribunal federal de Estados Unidos, en el marco del proceso judicial abierto en su contra por cargos de narcoterrorismo, según han informado medios internacionales. La diligencia se desarrolla en Nueva York, luego de que el mandatario venezolano fuera capturado y trasladado a ese país.

La comparecencia tiene lugar después de que el Gobierno estadounidense confirmara oficialmente su detención y corresponde a una audiencia inicial dentro del procedimiento que se tramita en esa jurisdicción federal. En esta etapa, el tribunal da inicio formal a las actuaciones judiciales del caso.

Audiencia EN VIVO: exdictador Nicolás Maduro enfrenta a la justicia en Nueva York 09:37 ¿Qué delitos tiene Nicolás Maduro? Nicolás Maduro enfrenta cargos criminales en Estados Unidos, basados en una acusación federal desvelada en Nueva York, que amplía una imputación presentada originalmente en 2020. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y reportes de prensa internacionales: - Conspiración de narcoterrorismo.

- Conspiración para la importación de cocaína.

- Posesión de armas y dispositivos destructivos.

- Conspiración para poseer armas. 09:31 ¿Dónde se llevará acabo el juicio de Nicolás Maduro y su esposa? El juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se llevará a cabo en Estados Unidos, más concretamente en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, donde ambos han sido presentados para responder a los cargos que se les imputan bajo la jurisdicción de ese distrito federal. 09:26 Abogado a Nicolás Maduro será asignado por el tribunal Un abogado será designado por el tribunal para la comparecencia inicial del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante un juez en Nueva York será David Wikstrom, según informó a CNN una fuente familiarizada con el caso. Foto: AFP 09:18 Irán dice que sus relaciones con Venezuela no han cambiado Irán afirmó este lunes que sus relaciones con Venezuela se mantienen sin cambios, pese a la salida del poder del ahora exdictador Nicolás Maduro. “Nuestras relaciones con todos los países, incluido Venezuela, se basan en el respeto mutuo y seguirán siendo así”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, durante una conferencia de prensa, en la que precisó además que Teherán continúa en contacto con las autoridades venezolanas. 09:13 Francia "no apoya ni aprueba" la forma en como Estados Unidos capturó a Maduro El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que su gobierno “no apoya ni aprueba” el método empleado por Estados Unidos para capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Así lo informó la vocera gubernamental Maud Brégeon, al precisar que París mantiene su defensa del derecho internacional, pese a considerar positiva la salida del líder chavista del poder. En ese contexto, Macron reiteró que Maduro era “un dictador” y sostuvo que su partida representa “una buena noticia para los venezolanos”, aunque remarcó la necesidad de una transición pacífica y legítima. El mandatario francés añadió que el ganador de las elecciones presidenciales de 2024 debe tener un rol central en ese proceso, en alusión al opositor Edmundo González Urrutia, a quien Francia reconoce como vencedor de los comicios, pese a que Maduro se atribuyó el triunfo. 08:59 Nicolás Maduro llega al tribunal de Nueva York El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes a un tribunal de Nueva York para su primera comparecencia ante un juez tras su captura en Caracas en una poderosa operación militar de Estados Unidos, que afirma estar "a cargo" del país. Este lunes por la mañana, Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York, según imagenes retransmitidas por la televisión estadounidense. Será presentado ante un juez al mediodía hora local (17H00 GMT). En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo. Con información de AFP | Foto: ABC 08:00 Suiza ordena bloquear los posibles activos de Maduro en el país El gobierno suizo ordenó este lunes bloquear "con efecto inmediato" los posibles activos en el país del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro con el objetivo de "impedir cualquier fuga de capitales". "Otras personas vinculadas a él" también se ven afectadas por esta medida, como su esposa Cilia Flores, familiares y exministros, indicó el gobierno en un comunicado. "Ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está corcernido", precisó. "En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana", especifica el gobierno. Con información de AFP

