Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes de los cargos en su audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, se declararon inocentes en la audiencia realizada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que estuvo presidida por el juez Alvin Hellerstein. Ambos están acusados por parte de Estados Unidos de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y delitos vinculados con armas.

"No soy culpable, soy un hombre decente, aún soy el presidente", dijo Maduro al juez, mientras que su compañera de vida afirmaba ser "completamente inocente". La próxima audiencia judicial será el 17 de marzo, según informó el mismo juez Hellerstein, quien notificó a ambos que cuentan con derecho a reunirse con funcionarios consulares mientras se encuentran detenidos, derecho que el expresidente venezolano afirmó que desea ejercer.

La audiencia de este lunes en Manhattan sirvió para que se lean formalmente los cargos y se definan los primeros pasos del proceso. Además, se busca garantizar que la acusación sustitutiva, hecha pública el pasado sábado, se tramite bajo supervisión.

Maduro no solicitará libertad bajo fianza

Barry Pollack, abogado encargado de defender a Nicolás Maduro, aseguró que no solicitará la libertad bajo fianza por el momento. La respuesta de Pollack llegó luego de que el juez Hellerstein aseguró que "cuando corresponda, pueden presentar su solicitud bajo fianza".

En contraparte, en sus propias declaraciones, Maduro declaró que le 'gustaría tener una visita consular' en base a las leyes estadounidenses que exigen que los extranjeros notifiquen al consulado de su país más cercano.

El tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) no podría ser el único lugar donde Maduro afronte sus cargos. El juez Hellerstein aseguró que el proceso podría llevarse a Florida, uno de los tribunales más influyentes del país y que ha sido escenario de juicios mediáticos como el de Joaquín 'El Chapo' Guzmán o el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

La acusación general contra el aún líder chavista existe desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original. Entonces, Alvin pudo familiarizarse con el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.

Abogado de Cilia Flores denuncia que sufrió graves hematomas

Mark Donnelly, abogado que representa a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, aseguró que 'presenta graves hematomas en una costilla' y "necesitará la atención adecuada" mientras se encuentra recluida en el Centro de Detención Metropolitano a la espera de juicio.

El juez Alvin Hellerstein señaló que los abogados pueden resolver el asunto con la fiscalía. Aún se desconoce cómo fue que Flores sufrió los hematomas. Una de las hipótesis es que los haya sufrido mientras fue capturada el sábado por fuerzas estadounidenses en su residencia en Venezuela junto a Nicolás Maduro.