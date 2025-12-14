Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: últimos resultados oficiales de Servel y conteo de votos actualizados

Jeannette Jara o José Antonio Kast: el ganador o ganadora asumirá la presidencia de Chile en marzo de 2026. | Composición LR

Jeannette Jara o José Antonio Kast: el ganador o ganadora asumirá la presidencia de Chile en marzo de 2026. | Composición LR

Este domingo 14 de diciembre de 2025, se celebra el balotaje de las elecciones presidenciales en Chile, que definirá al sucesor de Gabriel Boric. En la primera vuelta del 16 de noviembre, Jeannette Jara, militante del Partido Comunista e integrante de la coalición oficialista, obtuvo aproximadamente 26,8% de los votos, mientras que José Antonio Kast, exdiputado y líder del Partido Republicano, alcanzó cerca de 23,9%, según datos oficiales del Servicio Electoral (Servel). Aunque las encuestas revelan un gran cambio en las intenciones de votos.

El voto en Chile para esta elección es obligatorio para los más de 15 millones de chilenos inscritos en el Registro Electoral, incluidos los residentes en el extranjero, quienes sí votan de forma voluntaria. Las mesas receptoras estarán abiertas de 08.00 a 18.00 horas en todo el país y en los locales asignados en el exterior. En el cierre de campaña, Kast centró sus actos en los temas de seguridad, economía y migración, mientras que Jara reforzó sus propuestas sociales y económicas y llamó a evitar el voto nulo como forma de participación política activa.

Sigue EN VIVO las últimas noticias del balotaje en Chile 2025 08:00 ¡Inician las elecciones en Chile! Se da el inicio oficial de las elecciones en Chile. Las mesas y locales de votación abren a las 08:00 horas y cierran a las 18:00 horas (hora de Chile), siempre y cuando no haya personas esperando para votar al momento del cierre. 07:00 Las propuestas de Jeannette Jara Jeannette Jara, exministra de Gabriel Boric, ha señalado a lo largo de la campaña, que, en caso de ganar la elecciones en Chile, gobernará "para todos los chilenos y chilenas". Jara, quien representa a la coalición Unidad por Chile, propone un programa de gobierno orientado a mantener a la izquierda y la centroizquierda al frente del país tras las elecciones presidenciales. En estos comicios, programados para el domingo 14 de diciembre, la ciudadanía elegirá al sucesor del presidente Gabriel Boric. Conoce más sobre las propuestas de Jeannette Jara, AQUÍ. Foto: AFP 06:00 Así puedes votar el 14 de diciembre desde Estados Unidos Los chilenos que residen en EE. UU. y desean votar en la segunda vuelta deben cumplir con los siguientes requisitos y pasos oficiales del Servel: - Estar inscritos en el padrón electoral y haber actualizado el domicilio electoral en el extranjero antes del cierre del plazo establecido por el Servel.

- Presentarse de forma presencial en el local de votación asignado (generalmente consulados o sedes diplomáticas).

- Presentar cédula de identidad chilena o pasaporte, inclusive si están vencidos hasta por 12 meses.

- Marcar únicamente una opción en la papeleta entre Jeannette Jara o José Antonio Kast.

- Los locales de votación estarán abiertos desde las 08.00 hasta las 18.00 horas (hora local). 05:00 Beneficios de ser vocal de mesa el domingo 14 de diciembre Los ciudadanos seleccionados para desempeñar esta labor recibirán una compensación de dos tercios de unidad de fomento (UF), lo que se traduce en aproximadamente 26.000 pesos, equivalentes a 27 dólares. Aquellos vocales que sean elegidos por primera vez y participen en la capacitación previa a la jornada electoral obtendrán una bonificación de 0,22 UF, lo que representa cerca de 8.600 pesos, es decir, 9 dólares. 04:00 Las propuestas de José Antonio Kast Una de las propuestas más importantes de Kast, líder del Partido Republicano, es el 'Plan Implacable' que tiene como objetivo combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad de Chile. El líder de la ultraderecha y fundador del Partido Republicano, disputa la presidencia de Chile por tercera vez con un enfoque centrado en la seguridad y la inmigración. En un contexto donde la violencia urbana y la migración irregular ha aumentado, este abogado conservador de 59 años se perfila como uno de los favoritos para asumir la presidencia en las elecciones del 14 de diciembre. Lee AQUÍ las propuestas de José Antonio Kast. Foto: AFP 03:00 Voto extranjero representa el 5% del electorado chileno El Servicio Electoral de Chile informó que más de 886.000 extranjeros tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto. En particular, destacan 237.000 venezolanos y 193.000 peruanos, así como la considerable cantidad de ciudadanos bolivianos, colombianos y argentinos. En octubre de 2025, se promulgó la Ley N° 21.773, que establece que únicamente los extranjeros que hayan residido en Chile durante más de diez años de manera continua y que cumplan con los requisitos estipulados en la legislación tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al voto. La nueva modificación entrará en vigor en 2026, por lo que no tendrá efecto en las elecciones actuales. 02:00 ¿Dónde votar en Chile este domingo 14 de diciembre? Para conocer tu local y mesa de votación, deberás ingresar a la página oficial de Servel a través de este ENLACE, ingresar tu número de RUN sin puntos y con guion, verificar el código CAPTCHA y pulsar en 'Consultar'. Una vez culminado el proceso, conocerás dónde votar en la segunda vuelta electoral. 00:00 ¡Bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República! Sean bienvenidas y bienvenidos al EN VIVO con las últimas noticias antes del balotaje de las elecciones presidenciales en Chile 2025. Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentan para suceder a Gabriel Boric en el periodo 2026-2030.

Encuestas muestran ventaja de Kast y polarización ciudadana

A medida que se acerca la votación del 14 de diciembre, las encuestas publicadas antes de la veda legal indican que José Antonio Kast lidera las preferencias en intención de voto para la segunda vuelta, con proyecciones que lo sitúan con una ventaja cercana al 58% frente al 42% de Jeannette Jara en promedio entre distintos sondeos.

Este liderazgo en las encuestas refleja un giro hacia propuestas de mano dura y control migratorio que han resonado con una parte del electorado preocupado por la seguridad y la crisis en varias zonas del país. A pesar de ello, los equipos de campaña de Jara sostienen que el resultado está abierto y apelan a captar el apoyo de electores indecisos o que optaron por otras candidaturas en la primera vuelta.

Cómo votar: pasos para el balotaje presidencial chileno

Los ciudadanos habilitados para votar, incluidos residentes en el extranjero (voto voluntario), deben:

Acudir al local de votación asignado por el Servel según domicilio electoral registrado.

Presentar su cédula de identidad chilena o pasaporte, válidos incluso si están vencidos.

Marcar una sola preferencia en la papeleta entre los dos candidatos del balotaje.

Depositar la papeleta en la urna correspondiente.

Este procedimiento es presencial y obligatorio, salvo justificación legal para excusarse, y no contempla voto electrónico ni anticipado.

Posturas de Jeannette Jara en los principales temas

Jeannette Jara, que representa al oficialismo y al Partido Comunista, ha centrado su plataforma en políticas sociales y económicas ampliadas, incluyendo propuestas para fortalecer la protección social, impulsar salarios y apoyar reformas laborales en favor de la equidad.

En materia de seguridad ciudadana y migración, Jara ha criticado las posturas más duras de la derecha y defendido políticas basadas en prevención y garantías de derechos humanos, proponiendo soluciones que combinan fortalecimiento institucional con apoyo comunitario.

Respecto a derechos civiles, su discurso ha puesto énfasis en la ampliación de garantías sociales y libertades individuales, manteniendo el énfasis en la igualdad de género y derechos reproductivos, temas que, según su campaña, deben protegerse ante posibles retrocesos.

Posturas de José Antonio Kast en temas clave

José Antonio Kast, por su parte, ha enfocado su campaña en un discurso de mano dura frente a la criminalidad y la inmigración irregular, proponiendo medidas más estrictas de control fronterizo, despliegue de fuerzas de seguridad y sanciones más duras, lo que ha captado el apoyo de votantes preocupados por la seguridad pública.

En cuestiones económicas, Kast ha defendido políticas orientadas al libre mercado y a incentivar la inversión, sosteniendo que un crecimiento económico robusto es clave para generar empleo y estabilidad.

En relación con los derechos civiles y sociales, su trayectoria ha sido más conservadora, con posturas tradicionalistas que generan fuertes contrastes con su rival de izquierda, aunque en esta campaña ha evitado abordar directamente temas polémicos de libertades individuales para centrarse en la agenda de seguridad y orden público.