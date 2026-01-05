Luego de que Estados Unidos ejecutara una operación militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, la líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció este lunes 5 de enero de 2026 en una entrevista con Fox News. Durante la conversación con el periodista Sean Hannity, aseguró que la presidenta interina Delcy Rodríguez "es la arquitecta principal de la tortura y del tráfico de personas".

Además, la Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó que volverá "pronto" a Caracas y sostuvo que la transición democrática debe avanzar con claridad y justicia. "Ganamos unas elecciones por un gran margen, y si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por más del 90%, no tengo ninguna duda", dijo desde una ubicación no revelada. Machado aseveró que la voluntad popular respalda un cambio profundo en la nación caribeña.

Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China

En la primera entrevista que concedió tras la caída de Nicolas Maduro, la dirigente opositora María Corina Machado arremetió contra Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta ante la Asamblea Nacional que ahora preside su hermano Jorge Rodríguez. "Es una aliada de Rusia, de Irán y de China. Es muy rechazada por el pueblo venezolano", acusó.

Por el momento, no regresará a Venezuela, donde advirtió que pueden detener a personas que apoyan al presidente Donald Trump. "Hemos visto una escalada alarmante, con órdenes firmadas por Maduro el mismo día en que fue capturado, en un estado de conmoción", aseguró.

María Corina Machado pide respetar la voluntad popular

Machado afirmó que no tiene dudas de que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Ese día, la oposición y organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso e insistieron en que el candidato opositor se impuso a Nicolás Maduro, quien fue finalmente proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se publicaran los resultados detallados.

Machado prometió en Fox News que "una Venezuela libre" se convertirá en el "centro energético" de América Latina. "Traeremos el Estado de derecho y abriremos los mercados", declaró en alusión a las vastas reservas probadas de petróleo que posee el país.

Desde el exilio, González explicó que la transición democrática se iniciará si se respeta la voluntad popular expresada en las elecciones de 2024. "Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante", opinó en referencia al operativo militar de Estados Unidos que permitió la captura de Maduro.

Machado agrade a Donald Trump

Machado agradeció a Donald Trump por las "valientes acciones" que condujeron a la captura de Maduro, quien afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. También indicó que debió salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo (Noruega) a recibir el galardón.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa en Florida, el líder republicano había advertido que Washington asumiría el control de Venezuela hasta que se concrete una transición política "segura, adecuada y sostenible". No ofreció mayores detalles ni un calendario claro sobre la duración del proceso. Asimismo, remarcó que Machado "no tiene el apoyo ni el respeto del pueblo" para liderar la nación caribeña.