La volcadura de un camión registrada en la avenida Argentina, en el distrito del Callao, provocó un intenso congestionamiento vehicular, debido a las restricciones y desvíos aplicados para atender la emergencia y retirar la unidad siniestrada. El incidente ocurrió en un tramo de alto tránsito, especialmente en horas punta, lo que agravó el impacto en la circulación hacia el centro de Lima.

De acuerdo con la información preliminar, no se reportaron personas fallecidas ni heridas como consecuencia del accidente. El conductor del camión fue auxiliado por personal de rescate y unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que acudieron al lugar para brindarle atención y asegurar la zona. Posteriormente, se realizaron labores para estabilizar el vehículo y evitar mayores riesgos a los demás usuarios de la vía.

TE RECOMENDAMOS TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Desvíos y trabajo de las autoridades en la zona

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegaron en el área con el fin de mantener el orden vehicular mientras se realizaban las labores de remoción del camión. Estas acciones incluyeron el cierre parcial de la vía y la habilitación de rutas alternas.

El origen del accidente aún no ha sido determinado oficialmente. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para establecer las causas del hecho y determinar posibles responsabilidades. No obstante, de manera preliminar, se maneja la hipótesis de que una mala maniobra del conductor, posiblemente influenciada por la geometría de la vía y una esquina pronunciada, habría provocado la volcadura.

Malestar de conductores y afectación al transporte público

Durante el incidente, diversos conductores expresaron su malestar por las demoras registradas en la zona. Muchos de ellos se vieron obligados a tomar rutas alternas, lo que ocasionó retrasos en su llegada a centros de trabajo y estudios. La situación se complicó aún más debido al alto flujo vehicular propio de la hora punta y al tránsito constante de vehículos de carga pesada por la avenida Argentina.

Asimismo, unidades de transporte público, como combis y cústers, tuvieron que modificar sus recorridos habituales para evitar el tramo afectado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.