HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN MAÑANA

Sociedad

Volcadura de camión provoca intenso congestionamiento vehicular en la avenida Argentina, en el Callao

El conductor recibió atención de rescate y del Cuerpo General de Bomberos, que aseguraron la zona y trabajaron para estabilizar el vehículo mientras se gestionaban las labores de remoción.

Vehículo de vuelca en el Callao. Foto: difusión
Vehículo de vuelca en el Callao. Foto: difusión | difusión

La volcadura de un camión registrada en la avenida Argentina, en el distrito del Callao, provocó un intenso congestionamiento vehicular, debido a las restricciones y desvíos aplicados para atender la emergencia y retirar la unidad siniestrada. El incidente ocurrió en un tramo de alto tránsito, especialmente en horas punta, lo que agravó el impacto en la circulación hacia el centro de Lima.

De acuerdo con la información preliminar, no se reportaron personas fallecidas ni heridas como consecuencia del accidente. El conductor del camión fue auxiliado por personal de rescate y unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que acudieron al lugar para brindarle atención y asegurar la zona. Posteriormente, se realizaron labores para estabilizar el vehículo y evitar mayores riesgos a los demás usuarios de la vía.

TE RECOMENDAMOS

TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Emergencia en ex estudio de América Televisión: amago de incendio por cortocircuito en tercer piso movilizó a bomberos

lr.pe

Desvíos y trabajo de las autoridades en la zona

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegaron en el área con el fin de mantener el orden vehicular mientras se realizaban las labores de remoción del camión. Estas acciones incluyeron el cierre parcial de la vía y la habilitación de rutas alternas.

El origen del accidente aún no ha sido determinado oficialmente. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para establecer las causas del hecho y determinar posibles responsabilidades. No obstante, de manera preliminar, se maneja la hipótesis de que una mala maniobra del conductor, posiblemente influenciada por la geometría de la vía y una esquina pronunciada, habría provocado la volcadura.

Malestar de conductores y afectación al transporte público

Durante el incidente, diversos conductores expresaron su malestar por las demoras registradas en la zona. Muchos de ellos se vieron obligados a tomar rutas alternas, lo que ocasionó retrasos en su llegada a centros de trabajo y estudios. La situación se complicó aún más debido al alto flujo vehicular propio de la hora punta y al tránsito constante de vehículos de carga pesada por la avenida Argentina.

Asimismo, unidades de transporte público, como combis y cústers, tuvieron que modificar sus recorridos habituales para evitar el tramo afectado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Arequipa: despiste en carretera de Camaná deja un fallecido y tres heridos

Arequipa: despiste en carretera de Camaná deja un fallecido y tres heridos

LEER MÁS
Hombre fue atropellado por camioneta municipal de SMP y ahora necesita 30.000 soles para operarse: chofer intentó darse a la fuga

Hombre fue atropellado por camioneta municipal de SMP y ahora necesita 30.000 soles para operarse: chofer intentó darse a la fuga

LEER MÁS
Turista ruso que recorría el mundo en bicicleta fue atropellado en Áncash y sufre grave lesión

Turista ruso que recorría el mundo en bicicleta fue atropellado en Áncash y sufre grave lesión

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

LEER MÁS
Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

LEER MÁS
Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas y ráfagas de viento en Lima y 17 regiones

Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas y ráfagas de viento en Lima y 17 regiones

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta bancaria digital a su nombre para depositar dinero de extorsiones en SJM

Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta bancaria digital a su nombre para depositar dinero de extorsiones en SJM

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rick Harrison, estrella de 'El precio de la historia', se casó por cuarta vez en Las Vegas y planea luna de miel en Cancún

¿Cómo inscribirse al servicio militar obligatorio en Perú? Requisitos, pasos y documentos que necesitas

El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

Sociedad

¿Cómo inscribirse al servicio militar obligatorio en Perú? Requisitos, pasos y documentos que necesitas

Crímenes contra transportistas: sicarios asesinan a mototaxista en SJL y otro en Breña por cupos de S/5

General PNP Virgilio Velásquez asume jefatura policial en Cusco y anuncia mano dura contra malos elementos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Abogados colegiados pagarán 11 mil soles para que puedan postular como representante ante el JNE

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025