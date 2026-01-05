HOYSuscripcion LR Focus

Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     
Donald Trump y Venezuela: todo lo que se sabe | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

El abogado de Maduro destaca por su experiencia en casos de alto perfil como la defensa de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks.

Barry Pollack y Mark E. Donnelly, abogados de Maduro y Flores, son reconocidos por su vasta experiencia en el ámbito de la defensa penal federal y en casos internacionales complejos.
Barry Pollack y Mark E. Donnelly, abogados de Maduro y Flores, son reconocidos por su vasta experiencia en el ámbito de la defensa penal federal y en casos internacionales complejos.

Nicolás Maduro y Cilia Flores formalizaron sus defensas legales ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, dos días después de ser capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas. Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donnelly fueron los encargados de representar a los acusados en este juicio de alto perfil. La elección de esa defensa subraya la importancia del proceso, que podría tener implicaciones significativas para las relaciones internacionales de Venezuela y Estados Unidos.

La comparecencia de los abogados ante la corte reflejó una estrategia de defensa fuerte, respaldada por figuras de alto calibre en el ámbito legal. Pollack, conocido por su participación en casos de gran notoriedad como la defensa de Julian Assange, y Donnelly, experto en crimen organizado y narcotráfico, son piezas clave en esta lucha legal. Su presencia en el caso demuestra el enfoque serio y profesional con el que Maduro y Flores enfrentan los cargos.

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

¿Quién es Barry Pollack, la defensa de Maduro que liberó a Assange?

Barry Joel Pollack es un abogado con sede en Washington D. C. y más de 30 años de experiencia en el ámbito del derecho penal federal. Ha representado a altos ejecutivos, funcionarios públicos y organizaciones en investigaciones federales complejas. Es ampliamente reconocido por su trabajo en casos de fraude corporativo, corrupción y delitos financieros, y destacó en directorios como Chambers USA y Who’s Who Legal. A lo largo de su carrera, fue un referente dentro de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas de EE.UU., de la cual fue presidente.

Uno de los casos más destacados de su carrera fue su vinculación con Julian Assange. Pollack fue el abogado principal encargado de negociar el acuerdo que permitió la liberación del fundador de WikiLeaks tras más de 15 años de litigios. En 2024, el experto logró un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. que permitió su salida luego de que se declarara culpable de un solo cargo menor de espionaje.

La reputación de Pollack como defensor de casos de alto perfil, lo ha posicionado como un abogado experimentado en temas de seguridad nacional y espionaje. Su capacidad para manejar situaciones legales complejas y negociar con entidades gubernamentales en casos de riesgo le dio una excelente reputación, que ahora aplica en la defensa de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

lr.pe

¿Quién es Mark E. Donnelly, el experto en narcotráfico que defiende a Flores?

Mark E. Donnelly, quien asumió la defensa de Cilia Flores, tiene más de 20 años de experiencia en defensa penal, con un enfoque especial en delitos financieros, narcotráfico y crimen organizado. Es sociólogo de la firma boutique en Houston, donde trabajó en casos federales complejos. Antes de mudarse al sector privado, laboró más de una década en el Departamento de Justicia de EE. UU., específicamente en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, una de las más activas en casos de narcotráfico, fraude y crimen organizado.

Durante ese tiempo, Donnelly fue responsable de dirigir investigaciones de alto perfil, incluyendo casos relacionados con fraude corporativo y narcotráfico. En particular, su trabajo en el Distrito Sur de Texas lo posicionó como un experto en la gestión de casos de crimen organizado y narcotráfico, campos clave en el caso que enfrenta Cilia Flores. Además, su experiencia como fiscal del condado de Harris le permitió enfrentarse a casos de corrupción pública y delitos graves, lo que le ha dado una ventaja al momento de negociar acuerdos con fiscales federales.

