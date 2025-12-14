Gabriel Boric llegó cerca de las 9:06 de la mañana al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán para votar entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

A diferencia de la primera vuelta, el mandatario ingresó solo al centro de votación y dejó a su hija Violeta con su madre. Boric sufragó por última vez como presidente de Chile y aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a defender la democracia.

Gabriel Boric votó por última vez como presidente de Chile

Tras depositar el sufragio en la mesa 235, el presidente Gabriel Boric ofreció declaraciones a la prensa y habló sobre la democracia. "La democracia se cuida todos los días, pero en este momento, el día de las elecciones, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo", expresó desde Punta Arenas.

También señaló que la democracia permite "dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo y con acuerdos". "De eso se trata este día: de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno", concluyó.

Boric elogió la efectividad del sistema electoral chileno

No dudó en elogiar la confiabilidad y efectividad del sistema electoral chileno. "En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo, por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados de las elecciones en Chile", afirmó.

En ese sentido, el presidente Gabriel Boric señaló que Jeannette Jara y José Antonio Kast podrán contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena, independientemente del resultado. "Hoy llamaré a quien resulte ganador del balotaje y mañana lo recibiremos en La Moneda para dar inicio a un proceso de traspaso que en Chile es relativamente largo", indicó.

Antes del voto de Boric, los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet ya habían sufragado.