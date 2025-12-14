HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Mundo

Gabriel Boric votó por última vez como presidente en las elecciones entre Jara y Kast: "Chile es solo uno"

El presidente Gabriel Boric señaló que Jeannette Jara y José Antonio Kast podrán contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena.

Gabriel Boric vota por última vez como presidente en segunda vuelta.
Gabriel Boric vota por última vez como presidente en segunda vuelta. | AFP

Gabriel Boric llegó cerca de las 9:06 de la mañana al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán para votar entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

A diferencia de la primera vuelta, el mandatario ingresó solo al centro de votación y dejó a su hija Violeta con su madre. Boric sufragó por última vez como presidente de Chile y aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a defender la democracia.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Tiroteo en la playa más popular de Australia deja al menos 12 muertos y 29 heridos

lr.pe

Gabriel Boric votó por última vez como presidente de Chile

Tras depositar el sufragio en la mesa 235, el presidente Gabriel Boric ofreció declaraciones a la prensa y habló sobre la democracia. "La democracia se cuida todos los días, pero en este momento, el día de las elecciones, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo", expresó desde Punta Arenas.

También señaló que la democracia permite "dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo y con acuerdos". "De eso se trata este día: de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno", concluyó.

PUEDES VER: Así fue el preciso momento en que hombre logró desarmar a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

lr.pe

Boric elogió la efectividad del sistema electoral chileno

No dudó en elogiar la confiabilidad y efectividad del sistema electoral chileno. "En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo, por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados de las elecciones en Chile", afirmó.

En ese sentido, el presidente Gabriel Boric señaló que Jeannette Jara y José Antonio Kast podrán contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena, independientemente del resultado. "Hoy llamaré a quien resulte ganador del balotaje y mañana lo recibiremos en La Moneda para dar inicio a un proceso de traspaso que en Chile es relativamente largo", indicó.

Antes del voto de Boric, los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet ya habían sufragado.

Notas relacionadas
Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: aviso de bomba en local de votación de Valparaíso causa alarma en plena segunda vuelta

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: aviso de bomba en local de votación de Valparaíso causa alarma en plena segunda vuelta

LEER MÁS
Segunda vuelta en Chile EN VIVO: así va la votación entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Segunda vuelta en Chile EN VIVO: así va la votación entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

LEER MÁS
¿Cómo votar desde Estados Unidos si eres chileno el domingo 14 de diciembre por las Elecciones en Chile 2025?

¿Cómo votar desde Estados Unidos si eres chileno el domingo 14 de diciembre por las Elecciones en Chile 2025?

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiroteo en la playa más popular de Australia deja al menos 12 muertos y 29 heridos

Tiroteo en la playa más popular de Australia deja al menos 12 muertos y 29 heridos

LEER MÁS
Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: aviso de bomba en local de votación de Valparaíso causa alarma en plena segunda vuelta

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: aviso de bomba en local de votación de Valparaíso causa alarma en plena segunda vuelta

LEER MÁS
Así fue el preciso momento en que hombre logró desarmar a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

Así fue el preciso momento en que hombre logró desarmar a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

LEER MÁS
Ucrania ataca infraestructura petrolera e instalaciones militares en Rusia en medio de diálogo de paz en Berlín

Ucrania ataca infraestructura petrolera e instalaciones militares en Rusia en medio de diálogo de paz en Berlín

LEER MÁS
Trump asegura que a Putin "le gustaría que terminara" la guerra con Ucrania tras conversaciones en Moscú

Trump asegura que a Putin "le gustaría que terminara" la guerra con Ucrania tras conversaciones en Moscú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mundo

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

María Corina Machado EN VIVO: líder opositora confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025