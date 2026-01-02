HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

En 2026, China aplicará cuotas anuales y un arancel del 55% a la carne vacuna que exceda los límites establecidos. La medida afectará a los principales exportadores

China se pone estricto con la exportación de carne.
China se pone estricto con la exportación de carne. | Composición LR

A partir de enero de 2026, China implementará cuotas anuales y un arancel del 55% sobre las importaciones de carne vacuna que superen los límites establecidos. La medida tiene como objetivo proteger la industria ganadera local de la sobreoferta externa y la caída de los precios en el mercado chino.

Los principales exportadores sudamericanos deberán ajustarse a estas cuotas para evitar aranceles adicionales. Esta política afectará el comercio con China, uno de los mercados más relevantes para los productores de Sudamérica.

PUEDES VER: Japón y su aporte tecnológico con drones a estos 4 países de América Latina para vigilar sus mares y frenar la pesca ilegal china

lr.pe

Impacto de las cuotas y aranceles en los exportadores sudamericanos

A partir de 2026, China establecerá cuotas anuales para las importaciones de carne vacuna de Argentina, Brasil y Uruguay. Los envíos que superen estos límites estarán sujetos a un arancel adicional del 55%.

Este sistema de cuotas restringe las oportunidades de expansión para los exportadores sudamericanos, lo que podría limitar el crecimiento de las ventas de carne vacuna hacia un mercado clave como el chino.

PUEDES VER: Corea del Norte tiene en la mira a este país de América Latina como parte de una estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

lr.pe

Justificación de China: proteger la industria ganadera nacional

El gobierno chino ha argumentado que estas restricciones son necesarias para frenar la sobreoferta de carne importada y proteger su industria ganadera nacional. Según el Ministerio de Comercio chino (MOFCOM), el objetivo es estabilizar los precios internos y apoyar a los productores locales frente a la competencia extranjera.

A pesar de las restricciones, China ha asegurado que no se pretende limitar el comercio de carne, sino regularlo para equilibrar la oferta y demanda de manera más sostenible.

PUEDES VER: El país que construyó una enorme 'flota dorada' de buques de guerra para superar a China y mantener el poder en los mares

lr.pe

Las cuotas asignadas y su impacto en el comercio futuro

China ha fijado cuotas anuales de carne vacuna para Argentina, Brasil y Uruguay. Argentina recibirá un cupo de 511.000 toneladas, Brasil tendrá 1,1 millones de toneladas y Uruguay, 324.000 toneladas. Los excedentes estarán sujetos a un arancel del 55%.

Estas cuotas representan una restricción importante para los exportadores sudamericanos, que tradicionalmente han dependido del mercado chino para el crecimiento de sus ventas. Las cuotas podrían limitar las oportunidades futuras si no se adaptan a estos nuevos límites.

PUEDES VER: Las economías de América Latina que inician 2026 con las monedas más fuertes tras la depreciación del dólar

lr.pe

Revisión anual: incertidumbre sobre el futuro del comercio de carne

El gobierno chino revisará las cuotas y aranceles anualmente, lo que introduce incertidumbre sobre el futuro del comercio de carne vacuna con los países afectados. Aunque la medida es inicialmente temporal, las restricciones podrían extenderse más allá de 2028, afectando la competitividad de los exportadores.

Los productores deberán adaptarse a estas nuevas reglas o buscar otros mercados para diversificar sus ventas y reducir el impacto de las cuotas.

