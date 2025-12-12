HOYSuscripcion LR Focus

Las propuestas de José Antonio Kast: conoce el plan de gobierno del representante de ultraderecha en Chile

Una de las propuestas más importantes de Kast, líder del Partido Republicano, es el 'Plan Implacable' que tiene como objetivo combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad de Chile.

José Antonio Kast busca convertirse en presidente de Chile este 14 de diciembre por primera vez.
José Antonio Kast busca convertirse en presidente de Chile este 14 de diciembre por primera vez.

José Antonio Kast, líder de la ultraderecha y fundador del Partido Republicano, disputa la presidencia de Chile por tercera vez con un enfoque centrado en la seguridad y la inmigración. En un contexto donde la violencia urbana y la migración irregular ha aumentado, este abogado conservador de 59 años se perfila como uno de los favoritos para asumir la presidencia en las elecciones del 14 de diciembre.

A pesar de que en 2021 su imagen estuvo marcada por posturas controvertidas, como su rechazo al matrimonio igualitario y al derecho al aborto, en esta campaña Kast ha intentado suavizar su mensaje. Su estilo y propuestas han generado comparaciones con otros líderes de derecha a nivel mundial, como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil. Aquí se presentan las principales propuestas de Kast.

En materia de seguridad

Kast dio a conocer el 'Plan Implacable', una iniciativa que, según su programa de gobierno, busca combatir con firmeza al crimen organizado y devolverle el control del país a las instituciones. “Chile está funcionando al revés: los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados”, argumenta el candidato, quien sostiene que su propuesta apunta a cambiar radicalmente esa realidad.

Dentro de las acciones más importantes, el candidato plantea la creación de cárceles de máxima seguridad con régimen de aislamiento estricto para los cabecillas del narcotráfico, la prohibición de los denominados narcofunerales, el aumento de penas para integrantes de organizaciones criminales y la conformación de un equipo especial destinado a recuperar territorios tomados por la delincuencia.

En materia de migración

Kast plantea una política migratoria mucho más estricta, que incluye tipificar la migración irregular como un delito, restringir el acceso a servicios públicos como salud, educación y vivienda a quienes no cuenten con documentación en regla, y lanzar un programa masivo de expulsiones. "El año más exitoso de expulsiones va a ser el año 2026 después de que nosotros asumamos el gobierno”, aseguró durante uno de los debates presidenciales.

Este enfoque ha sido comparado con el de Donald Trump. De hecho, en su cierre de campaña durante la primera vuelta, Kast apareció protegido por un vidrio blindado, un recurso similar al usado por el mandatario norteamericano. Ese mismo día, declaró enfáticamente. “Vamos a cerrar las fronteras, le vamos a exigir a esas 300.000 personas que entraron de manera irregular que dejen nuestra patria”.

Asimismo, su plan incluye vuelos chárter para repatriar a migrantes en situación irregular, y según explicó, una parte del costo del pasaje deberá ser cubierta por los propios pasajeros. “Con un avión para 100 personas se podrían realizar vuelos de hasta 100 millones de pesos, y esas personas deberán ayudar a financiar su salida de Chile”, detalló.

Estas medidas forman parte del 'Plan Escudo Fronterizo', que contempla tres etapas. En su fase inicial, busca reducir a la mitad los cruces ilegales en un plazo de tres meses y alcanzar una disminución del 90 % en seis. Además, el plan promete duplicar el número de personas reconducidas a la frontera, vigilar todos los puntos críticos en seis meses, reducir en un 50 % el tráfico de drogas, armas y personas, y lograr una cobertura tecnológica del 50 % en las zonas limítrofes en el corto plazo.

En materia económica

En el plano fiscal, Kast propone un ambicioso recorte de US$ 6.000 millones en 18 meses, una iniciativa que se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos de su campaña. El presidente Gabriel Boric calificó la propuesta como “irresponsable”, al considerar que no está claro cómo se podría implementar sin poner en riesgo los programas sociales. Incluso dentro de sectores de la derecha tradicional han surgido voces que comparten esas inquietudes.

Kast, sin embargo, sostiene que este ajuste se realizará en dos frentes. “3.000 millones por ajuste del Estado y 3.000 millones por ajuste legislativo”. Según explicó, su estrategia se basa en principios de austeridad, eficiencia y eliminación de gastos indebidos. Asegura que los beneficios sociales no se verán comprometidos, incluida la Pensión Garantizada Universal (PGU). Además, propone eliminar de forma gradual el pago de contribuciones a la primera vivienda y avanzar hacia un sistema tributarios más accesible para los chilenos.

