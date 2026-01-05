The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

Diario británico apunta a Qatar como sede de la reunión confidencial que permitió captura de Maduro | The Telegraph | Composición LR.

Diario británico apunta a Qatar como sede de la reunión confidencial que permitió captura de Maduro | The Telegraph | Composición LR.

La crisis venezolana dio un giro abrupto tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, una acción ordenada durante la presidencia de Donald Trump y presentada por Washington como un golpe decisivo contra un régimen acusado de narcotráfico.

Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, el operativo abrió una nueva etapa de incertidumbre política y diplomática. Mientras tropas estadounidenses intervenían en territorio venezolano, nuevos indicios sugieren que comenzaban a emerger versiones sobre negociaciones paralelas, contactos discretos y acuerdos previos dentro del propio chavismo, que hoy alimentan la sospecha de que la caída de Maduro no fue solo el resultado de la fuerza militar, sino también de una compleja trama de pactos internos y mediaciones internacionales.

Negociaciones lejos de Caracas

Las circunstancias que rodearon la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses en Caracas continúan generando controversia. Un extenso reportaje publicado por The Telegraph, diario británico, da cuenta de reuniones secretas realizadas en Doha, Qatar, donde se habría discutido el futuro de Venezuela sin la presencia del propio Maduro.

Según el medio, un miembro de alto rango de la familia real qatarí actuó como intermediario entre Washington y representantes del chavismo, en conversaciones destinadas a facilitar una transición política controlada y evitar un colapso del Estado venezolano.

De acuerdo con The Telegraph, las negociaciones fueron lideradas por Delcy Rodríguez —entonces vicepresidenta— y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. En esos encuentros, Rodríguez se habría presentado ante Estados Unidos como una alternativa “más aceptable” que Maduro, capaz de garantizar estabilidad política y cooperación económica, especialmente en el sector petrolero.

El diario británico señala que esta propuesta fue descrita por fuentes cercanas a las conversaciones como un “madurismo sin Maduro”: un régimen atenuado que mantendría intactas las principales estructuras de poder.

La tesis de una traición interna

Las revelaciones han alimentado la hipótesis de que la salida de Maduro fue producto de una operación interna. The Telegraph recoge declaraciones del exvicepresidente colombiano Francisco Santos, quien aseguró que el mandatario venezolano “no fue sacado, sino entregado”, sugiriendo que la escasa resistencia durante su captura solo puede explicarse por acuerdos previos dentro del propio régimen.

Estados Unidos y el control de la transición

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país “dirigirá” Venezuela a través del gobierno de transición encabezado por Rodríguez, mientras se preparan las condiciones para el retorno de compañías petroleras estadounidenses. No obstante, evitó precisar cuánto tiempo durará este gobierno interino y condicionó su respaldo a la alineación de Caracas con los intereses de Washington.

The Telegraph subraya que funcionarios estadounidenses consideran a Rodríguez una interlocutora más pragmática y profesional que Maduro, aunque advierten que su permanencia dependerá del cumplimiento de compromisos políticos y económicos.

Desafíos internos y oposición relegada

Pese a su perfil negociador, Delcy Rodríguez enfrenta el reto de no ser percibida internamente como una figura subordinada a Estados Unidos. Su reciente aparición en la televisión estatal, exigiendo la liberación de Maduro y de su esposa, es interpretada por el diario británico como un intento de equilibrar el discurso soberanista con las negociaciones en curso.

En paralelo, The Telegraph destaca que la oposición democrática, incluida María Corina Machado, ha quedado al margen del proceso, en un escenario donde el futuro de Venezuela parece definirse más en negociaciones internacionales discretas que en mecanismos de legitimidad popular.