El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó este lunes sobre el número de militares estadounidenses que llegaron a Caracas como parte de un operativo para capturar al exdictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas… y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense", dijo Hegseth durante un evento en el estado de Virginia. "Parece que las defensas aéreas rusas no funcionan muy bien", agregó de forma irónica el funcionario.

TE RECOMENDAMOS DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

La detención de Maduro que acaba con más de una década de gobierno

En la madrugada del sábado 3 de enero, las fuerzas estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, lo que pone fin a casi 13 años de su gobierno de izquierda. "Maduro conoció a unos estadounidenses geniales con gafas de visión nocturna hace tres noches", comentó Hegseth, quien aseguró que el exdictador no sabía sobre el operativo hasta tres minutos antes de que llegaran los militares. "Su esposa dijo 'creo que oigo aviones afuera'".

El exlíder chavista ha sido señalado por Washington como líder de un cártel de narcotráfico, motivo por el cual compareció ante un tribunal en Nueva York. Aunque Donald Trump y su equipo ofrecieron detalles de la operación en Caracas horas después, hasta ahora no se sabía la cantidad exacta de efectivos involucrados en la intervención. Por su parte, las autoridades de Estados Unidos confirmaron que más de 150 aeronaves participaron en los ataques, procedentes de varias instalaciones en la región.

La Habana confirma la muerte de 32 cubanos tras ataques de EE.UU.

El Gobierno de La Habana informó este domingo que 32 ciudadanos cubanos fallecieron durante los ataques ejecutados por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela. "Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, el 3 de enero de 2026 perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano", señaló la administración del presidente Miguel Díaz-Canel.

Tras ello, el mandatario decretó dos días de luto en la isla. "Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones", añadió el gobierno cubano. Además, anunció que organizará las acciones correspondientes para "rendirles el merecido tributo" por enfrentar a los "terroristas en uniforme imperial".

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional como presidenta encargada de Venezuela, de acuerdo con la instrucción del máximo tribunal de ese país. "Como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional Nicolás Maduro, vengo a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes en Estados Unidos: Maduro y la primera combatiente dama Cilia Flores", expresó.

Durante el juramento, Rodríguez afirmó que Hugo Chávez devolvió la dignidad como ciudadanos a los venezolanos. "Juro por los niños de Venezuela, por la juventud, por garantizar un porvenir a los niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mi sobrino y por mi familia. Juro por mi honor que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente", sostuvo ante su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la nueva Asamblea Nacional.