Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     
Mundo

El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, aseguró que Nicolás Maduro no sabía sobre el operativo hasta tres minutos antes de que llegaran los militares estadounidenses.

Pete Hegseth reveló la cifra de soldados que participaron en la captura de Maduro.
Pete Hegseth reveló la cifra de soldados que participaron en la captura de Maduro.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó este lunes sobre el número de militares estadounidenses que llegaron a Caracas como parte de un operativo para capturar al exdictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas… y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense", dijo Hegseth durante un evento en el estado de Virginia. "Parece que las defensas aéreas rusas no funcionan muy bien", agregó de forma irónica el funcionario.

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

La detención de Maduro que acaba con más de una década de gobierno

En la madrugada del sábado 3 de enero, las fuerzas estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, lo que pone fin a casi 13 años de su gobierno de izquierda. "Maduro conoció a unos estadounidenses geniales con gafas de visión nocturna hace tres noches", comentó Hegseth, quien aseguró que el exdictador no sabía sobre el operativo hasta tres minutos antes de que llegaran los militares. "Su esposa dijo 'creo que oigo aviones afuera'".

El exlíder chavista ha sido señalado por Washington como líder de un cártel de narcotráfico, motivo por el cual compareció ante un tribunal en Nueva York. Aunque Donald Trump y su equipo ofrecieron detalles de la operación en Caracas horas después, hasta ahora no se sabía la cantidad exacta de efectivos involucrados en la intervención. Por su parte, las autoridades de Estados Unidos confirmaron que más de 150 aeronaves participaron en los ataques, procedentes de varias instalaciones en la región.

Edmundo González exige la "inmediata" liberación de los presos políticos venezolanos tras la caída de Maduro

La Habana confirma la muerte de 32 cubanos tras ataques de EE.UU.

El Gobierno de La Habana informó este domingo que 32 ciudadanos cubanos fallecieron durante los ataques ejecutados por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela. "Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, el 3 de enero de 2026 perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano", señaló la administración del presidente Miguel Díaz-Canel.

Tras ello, el mandatario decretó dos días de luto en la isla. "Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones", añadió el gobierno cubano. Además, anunció que organizará las acciones correspondientes para "rendirles el merecido tributo" por enfrentar a los "terroristas en uniforme imperial".

Delcy Rodríguez asume la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro, pero exigen respetar la voluntad popular

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional como presidenta encargada de Venezuela, de acuerdo con la instrucción del máximo tribunal de ese país. "Como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional Nicolás Maduro, vengo a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes en Estados Unidos: Maduro y la primera combatiente dama Cilia Flores", expresó. 

Durante el juramento, Rodríguez afirmó que Hugo Chávez devolvió la dignidad como ciudadanos a los venezolanos. "Juro por los niños de Venezuela, por la juventud, por garantizar un porvenir a los niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mi sobrino y por mi familia. Juro por mi honor que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente", sostuvo ante su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la nueva Asamblea Nacional.

Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos destina US$250 millones para reforzar la seguridad contra drones durante el Mundial 2026

Estados Unidos destina US$250 millones para reforzar la seguridad contra drones durante el Mundial 2026

Delcy Rodríguez invita a Donald Trump a abrir una agenda de cooperación tras asumir el poder

Delcy Rodríguez invita a Donald Trump a abrir una agenda de cooperación tras asumir el poder

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Nicolás Maduro tras la captura de Estados Unidos

Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Nicolás Maduro tras la captura de Estados Unidos

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

