Testigos reportan detonaciones cerca del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela
También se reportó la presencia de drones no identificados sobrevolando cerca de la zona, mientras que las autoridades de Venezuela aún no han emitido un comunicado oficial sobre el tiroteo.
Este lunes por la noche, usuarios en redes sociales informaron sobre disparos cerca del Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, sede del Ejecutivo de Venezuela. Internautas difundieron videos y mensajes sobre el tiroteo, aunque hasta el momento no se ha aclarado el motivo de los disparos ni se han registrado víctimas.
Asimismo, testigos reportaron la presencia de drones no identificados sobrevolando cerca de la sede del Ejecutivo. Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial sobre el suceso.
