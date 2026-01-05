HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan detonaciones cerca a la sede del Gobierno de Venezuela
Reportan detonaciones cerca a la sede del Gobierno de Venezuela     Reportan detonaciones cerca a la sede del Gobierno de Venezuela     Reportan detonaciones cerca a la sede del Gobierno de Venezuela     
Mundo

Testigos reportan detonaciones cerca del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela

También se reportó la presencia de drones no identificados sobrevolando cerca de la zona, mientras que las autoridades de Venezuela aún no han emitido un comunicado oficial sobre el tiroteo.

Se registraron detonaciones en los alrededores del Palacio de Miraflores.
Se registraron detonaciones en los alrededores del Palacio de Miraflores. | Foto: composición LR

Este lunes por la noche, usuarios en redes sociales informaron sobre disparos cerca del Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, sede del Ejecutivo de Venezuela. Internautas difundieron videos y mensajes sobre el tiroteo, aunque hasta el momento no se ha aclarado el motivo de los disparos ni se han registrado víctimas.

Asimismo, testigos reportaron la presencia de drones no identificados sobrevolando cerca de la sede del Ejecutivo. Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial sobre el suceso.

TE RECOMENDAMOS

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Más información en breve

Notas relacionadas
Audiencia de Maduro: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

Audiencia de Maduro: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

LEER MÁS
Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

LEER MÁS
¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Trump rechazó apoyar a María Corina Machado por aceptar el Premio Nobel de la Paz, revela The Washington Post

Trump rechazó apoyar a María Corina Machado por aceptar el Premio Nobel de la Paz, revela The Washington Post

LEER MÁS
Audiencia de Maduro: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

Audiencia de Maduro: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

LEER MÁS
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Mi hijo puede ingresar a inicial si cumple 3 años hasta el 31 de marzo? Esto responde el Minedu sobre el Año escolar 2026

Universitario fue el club que más público llevó en la Liga 1: así quedó la tabla del hincha 2025

Rick Harrison, estrella de 'El precio de la historia', se casó por cuarta vez en Las Vegas y planea luna de miel en Cancún

Mundo

El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

¿Por qué Donald Trump amenazó a Colombia, Cuba y México tras la captura de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes de los cargos en su audiencia en Nueva York

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Abogados colegiados pagarán 11 mil soles para que puedan postular como representante ante el JNE

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025