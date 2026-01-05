HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     
Entretenimiento

Rick Harrison, estrella de 'El precio de la historia', se casó por cuarta vez en Las Vegas y planea luna de miel en Cancún

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Harrison celebró su matrimonio con Agripina ‘Angie’ Polushkin este sábado 3 de enero, en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis Presley, en Las Vegas.

Rick Harrison de 'El precio de la historia' y Agripina Polushkin celebraron su boda en Las Vegas.
Rick Harrison de 'El precio de la historia' y Agripina Polushkin celebraron su boda en Las Vegas. | Foto: composición LR / Instagram / @rick_harrison

¡Se dieron el sí! A sus 60 años, Richard Kevin Harrison, más conocido como Rick Harrison y propietario de la icónica tienda de empeño Gold & Silver Pawn Shop, volvió a apostar por el amor al contraer matrimonio con la enfermera Agripina ‘Angie’ Polushkin, 18 años menor, en una boda celebrada este sábado 3 de enero en la emblemática capilla Little White Chapel de Las Vegas. La ceremonia fue oficiada por un imitador de Elvis Presley, una tradición clásica del lugar.

El anfitrión del programa ‘El precio de la historia’, emitido por History Channel, se mostró muy enamorado y entusiasmado por su nueva vida de casado, y anunció que viajará en unas semanas junto a su nueva esposa a Cancún para festejar una romántica luna de miel. “Estoy feliz de haberlo hecho oficial y emocionado por nuestra celebración en Cancún a finales de este mes (…) tengo suerte de poder llamar a Angie mi esposa, ella es la mejor”, expresó Harrison. 

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

lr.pe

Tras la ceremonia, los recién casados Harrison y Polushkin festejaron su unión en el Rick’s Rollin Smoke BBQ & Tavern, un restaurante que pertenece al empresario y que abrió sus puertas en la primavera de 2023.

Chumlee, padrino de la boda, y su hijo Rick Corey no asistieron al matrimonio

Su carismático compañero en ‘El precio de la historia’, Chumlee, quien iba a ser el padrino de la boda, no llegó a asistir debido a percances que Rick prefirió no sacar a la luz. El empresario tampoco contó con la presencia de su hijo, Corey Harrison, pues vive en México.

PUEDES VER: Guepardo ataca a streamer Speed durante su tour por África y el video se vuelve viral en redes sociales

lr.pe

Rick Harrison se casó a sus 60 años por cuarta vez en su vida

Antes de su última relación con Polushkin, el empresario contrajo matrimonio en cuatro ocasiones. De esas uniones tuvo a sus hijos Jake, Corey, Rick, Kim y Adam, este último recordado por su repentino fallecimiento en enero de 2024.

Notas relacionadas
El kero inca original que casi se vendió en EE. UU. por US$ 400, pero valía 10 veces más: salió en El Precio de la Historia

El kero inca original que casi se vendió en EE. UU. por US$ 400, pero valía 10 veces más: salió en El Precio de la Historia

LEER MÁS
Muere Adam Harrison, hijo de Rick Harrison del programa ‘El precio de la historia’

Muere Adam Harrison, hijo de Rick Harrison del programa ‘El precio de la historia’

LEER MÁS
Adam Harrison: su hermano Corey le dedicó emotiva despedida tras su muerte

Adam Harrison: su hermano Corey le dedicó emotiva despedida tras su muerte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Santiago Suárez reaparece y se pronuncia tras ser acusado de abuso sexual: "Ya quiero que esto acabe"

Santiago Suárez reaparece y se pronuncia tras ser acusado de abuso sexual: "Ya quiero que esto acabe"

LEER MÁS
Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets

Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets

LEER MÁS
Fans de Stranger Things reaccionan al final definitivo de la serie tras 9 años de su estreno: "Una locura irreal"

Fans de Stranger Things reaccionan al final definitivo de la serie tras 9 años de su estreno: "Una locura irreal"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Crímenes contra transportistas: sicarios asesinan a mototaxista en SJL y otro en Breña por cupos de S/5

¿Por qué Donald Trump amenazó a Colombia, Cuba y México tras la captura de Nicolás Maduro?

Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga durante un romántico viaje en Roma: "Mil veces sí"

Entretenimiento

Usuaria capta a fans de Bad Bunny acampando 10 días antes de su concierto en el Estadio Nacional y redes estallan: "¿No tienen nada que hacer?"

Actriz Dove Cameron y Damiano David de Måneskin anunciaron su compromiso con romántica publicación

Hija de Tommy Lee Jones habría consumido drogas antes de su muerte, según testigo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Abogados colegiados pagarán 11 mil soles para que puedan postular como representante ante el JNE

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025