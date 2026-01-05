Rick Harrison de 'El precio de la historia' y Agripina Polushkin celebraron su boda en Las Vegas. | Foto: composición LR / Instagram / @rick_harrison

Rick Harrison de 'El precio de la historia' y Agripina Polushkin celebraron su boda en Las Vegas. | Foto: composición LR / Instagram / @rick_harrison

¡Se dieron el sí! A sus 60 años, Richard Kevin Harrison, más conocido como Rick Harrison y propietario de la icónica tienda de empeño Gold & Silver Pawn Shop, volvió a apostar por el amor al contraer matrimonio con la enfermera Agripina ‘Angie’ Polushkin, 18 años menor, en una boda celebrada este sábado 3 de enero en la emblemática capilla Little White Chapel de Las Vegas. La ceremonia fue oficiada por un imitador de Elvis Presley, una tradición clásica del lugar.

El anfitrión del programa ‘El precio de la historia’, emitido por History Channel, se mostró muy enamorado y entusiasmado por su nueva vida de casado, y anunció que viajará en unas semanas junto a su nueva esposa a Cancún para festejar una romántica luna de miel. “Estoy feliz de haberlo hecho oficial y emocionado por nuestra celebración en Cancún a finales de este mes (…) tengo suerte de poder llamar a Angie mi esposa, ella es la mejor”, expresó Harrison.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Tras la ceremonia, los recién casados Harrison y Polushkin festejaron su unión en el Rick’s Rollin Smoke BBQ & Tavern, un restaurante que pertenece al empresario y que abrió sus puertas en la primavera de 2023.

Chumlee, padrino de la boda, y su hijo Rick Corey no asistieron al matrimonio

Su carismático compañero en ‘El precio de la historia’, Chumlee, quien iba a ser el padrino de la boda, no llegó a asistir debido a percances que Rick prefirió no sacar a la luz. El empresario tampoco contó con la presencia de su hijo, Corey Harrison, pues vive en México.

PUEDES VER: Guepardo ataca a streamer Speed durante su tour por África y el video se vuelve viral en redes sociales

Rick Harrison se casó a sus 60 años por cuarta vez en su vida

Antes de su última relación con Polushkin, el empresario contrajo matrimonio en cuatro ocasiones. De esas uniones tuvo a sus hijos Jake, Corey, Rick, Kim y Adam, este último recordado por su repentino fallecimiento en enero de 2024.